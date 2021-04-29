А причем тут Панков?

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«Николай Панков: Троллейбусы приедут в Саратовскую область уже в этом году». Это заголовок  новости под рубрикой «Темы» на   интернет портале   «Саратов 24». При этом, не объясняется, причем тут   Николай Панков,  и какое отношение он имеет к  этим троллейбусам. Просто делается заявление от имени Панкова - «Троллейбусы приедут в Саратовскую область уже в этом году».

Есть политики настоящие, которые  реально работают, и к таким, безусловно относится Вячеслав Володин,  а есть те,  кто примазывается к  инициативам других, и даже - выдает их хитрым образом  как бы за свои. Мол, и я   ведь тоже работаю для вас! Так  в случае и с троллейбусами. Причем тут Панков? Это ведь  не Панков  писал письмо с просьбой выделить троллейбусы премьеру  Мишустину, а   Володин писал письмо!

Причем тут    знатный бобровед? Он,  видимо, сочинял очередную песню про бобра, когда Вячеслав Викторович обращался с просьбой к премьер министру  выделить  троллейбусы для  Саратовской области!

Мишустин, конечно, поддержал предложение Вячеслава Володина в вопросе передачи троллейбусов для Саратова и Балакова за счёт средств лизинговой программы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вот об этом  и сообщил как раз   в своем телеграм-канале "Пара слов" Николай Панков. А читается,  будто бы это его инициатива. Нет, конечно он  сообщил о письме, об инициативе Володина.  Но по-русски это называется  не иначе, как: "примазался".Хитро, ничего не скажешь,  ловко примазался Панков  к инициативе Володина.  Зарабатывает очки на  чужих инициативах. А где  же свои?  Тротуары его инициатива?  Нет.   Парк в Балаково его инициатива? Нет. А что Панков  сам придумал, кроме песен про бобров, над которыми угарают до сих пор все умные и психически  здоровые люди?.

Вот он пишет в своем ТК:  «Второй, не менее острый вопрос - старый подвижной состав общественного транспорта. Этот вопрос невозможно решить за счёт регионального бюджета, поэтому Вячеслав Володин обратился за поддержкой к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину. В письме спикер просит выделить в 2021 году 50 троллейбусов для Саратова и 20 для Балакова за счёт средств лизинговой программы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ловко озвучил чужую инициативу. А прозвучала,   почти как его собственная!  Не зря  говорят: «Хитер Бобер!».

А где же свои собственные инициативы?  С чем пойдет Панков  к избирателю?  Так и будет озвучивать чужие инициативы и примазываться к ним? 