А причем тут Панков?

«Николай Панков: Троллейбусы приедут в Саратовскую область уже в этом году». Это заголовок новости под рубрикой «Темы» на интернет портале «Саратов 24». При этом, не объясняется, причем тут Николай Панков, и какое отношение он имеет к этим троллейбусам. Просто делается заявление от имени Панкова - «Троллейбусы приедут в Саратовскую область уже в этом году».

Есть политики настоящие, которые реально работают, и к таким, безусловно относится Вячеслав Володин, а есть те, кто примазывается к инициативам других, и даже - выдает их хитрым образом как бы за свои. Мол, и я ведь тоже работаю для вас! Так в случае и с троллейбусами. Причем тут Панков? Это ведь не Панков писал письмо с просьбой выделить троллейбусы премьеру Мишустину, а Володин писал письмо!

Причем тут знатный бобровед? Он, видимо, сочинял очередную песню про бобра, когда Вячеслав Викторович обращался с просьбой к премьер министру выделить троллейбусы для Саратовской области!

Мишустин, конечно, поддержал предложение Вячеслава Володина в вопросе передачи троллейбусов для Саратова и Балакова за счёт средств лизинговой программы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вот об этом и сообщил как раз в своем телеграм-канале "Пара слов" Николай Панков. А читается, будто бы это его инициатива. Нет, конечно он сообщил о письме, об инициативе Володина. Но по-русски это называется не иначе, как: "примазался".Хитро, ничего не скажешь, ловко примазался Панков к инициативе Володина. Зарабатывает очки на чужих инициативах. А где же свои? Тротуары его инициатива? Нет. Парк в Балаково его инициатива? Нет. А что Панков сам придумал, кроме песен про бобров, над которыми угарают до сих пор все умные и психически здоровые люди?.

Вот он пишет в своем ТК: «Второй, не менее острый вопрос - старый подвижной состав общественного транспорта. Этот вопрос невозможно решить за счёт регионального бюджета, поэтому Вячеслав Володин обратился за поддержкой к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину. В письме спикер просит выделить в 2021 году 50 троллейбусов для Саратова и 20 для Балакова за счёт средств лизинговой программы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ловко озвучил чужую инициативу. А прозвучала, почти как его собственная! Не зря говорят: «Хитер Бобер!».

А где же свои собственные инициативы? С чем пойдет Панков к избирателю? Так и будет озвучивать чужие инициативы и примазываться к ним?