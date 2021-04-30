Покойники молчат, но почему молчит прокурор Саратова?

Сколько было шума, сколько было восторгов, когда в администрации Саратова появился Грачев. Помните с чего он начал? Конечно, «новая метла» стала вычищать коррупцию! Начали с тех, кто и ответить ни как, и ничем не может - с мертвых, с покойников. Уволили директора МУП «Ритуала» и объявили, что на этом предприятии была повальная коррупция, чуть ли ни миллиардами воровали! Грозились уголовными делами, «громкими разоблачениями»

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А параллельно с этим, было объявлено, что нашли эффективного нового директора, имеющего большой опыт в погребальной отрасли. Публика замерла в ожидании новых разоблачений и новых громких уголовных дел. Но дальше все произошло, как в кино: « А вдоль дороги.. мертвые с косами стоят! И тишина…».

На кладбище и вокруг «Ритуала» стало тихо, как в могиле. А вдоль дороги уже не «мертвые с косами стояли», а сам новый директор стоял с огромной «косилкой», начавшей «стричь деньги с безответных покойников и их безутешных родственников».

Но ведь не обманули, и руководить «Ритуалом» пришел настоящий профессионал своего дела! Своего!

Покойники ответить ничем не могут, но есть Высший суд, а если мы почитаем информацию, которая появляется в СМИ, то Носакиевский уж точно, в Рай, ну никак не попадет.

«Профессионал» и новый директор МУСПП «Ритуал» Носакиевский, как сообщается в СМИ, «занимается нелегальной торговлей местами на кладбищах, и для него - это самый главный, но не единственный источник дохода». Пишут, что «зарабатывать деньги, пуская их мимо кассы предприятия и нанося ущерб муниципальному бюджету, Носакивскому помогает его супруга Мария. Это на нее… оформлен … Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC стоимостью 3,5 млн рублей».

Если совместный бизнес директора МУСПП «Ритуал» Носакиевского и его супруги, это не пресловутый «конфликт интересов», то что? Или, это такая новая появилась в штатном расписании «Ритуала» - «супруга»? Вот бы чем заняться прокурору Филипенко, да выяснить деятельность муниципального предприятия на предмет «конфликта интересов».

А пока, если верить СМИ, а не верить им основания нет, деньги «загребаются» в прямом смысле, лопатами, роющими могилы. СМИ сообщают, что «Мария Носакивская, являющаяся индивидуальным предпринимателем, не сидит сложа руки. Благодаря мужу, ей отвели торговые места прямо при въезде на Елшанское кладбище, где нанятые ею работники торгуют цветочной продукцией и прочей ритуальной мелочевкой. Конечно, никаких конкурсов на право размещения торговых палаток не проводилось. Какие торги - это же для своих!».

Да, и то верно- «деньги не пахнут», но на кладбище они «не пахнут» как-то по-особому! Хорошо «не пахнут»!

Люди мрут, люди уходят из жизни, а семья Носакиевских живет и работает, бизнес на могилах и на гробах процветает. И как сообщается в СМИ, «на Елшанском кладбище, на втором этаже административного здания принадлежащего «Ритуалу», Носакивская развернула производственную площадку по изготовлению цветочной продукции. Разумеется, о заключении каких-либо договоров об аренде муниципальной собственности и речи не идет – все по-родственному, все в семью».

Иные злопыхатели завидуют супругам Носакиевским, «вдохнувшим», так скажем, в похоронный муниципальный бизнес новую жизнь!

Видимо, для этого и была объявлена борьба с коррупцией в «Ритуале»- чтобы профессионал своего дела Носакиевский развернулся на кладбище вместе со своей супругой?

Но если то, что сейчас происходит на кладбищах Саратова и в МУСПП «Ритуал», не коррупционные признаки и не конфликт интересов, то что?

Что думают по этому поводу в прокуратуре Саратовской области и в прокуратуре Саратова? Давно ли прокурорские работники бывали на кладбище?