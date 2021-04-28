Цирк, да и только!

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Не прошло и четырех лет, как  после  реконструкции откроется саратовский цирк  и  на его  манеже дадут  первое представление. Обещают, что это произойдет  3 июля этого года, и   это будет  шоу «Принц цирка». Продажа билетов начнется в июне, и  пока зал будет заполняться из-за   ограничений связанных с  коронавирусом, на   50 процентов. Новость хорошая, но саратовские   традиции  неизменны: долгострои стали давно  нормой.  Как  и обещания чиновников различного ранга.

Та же  Гаранина, когда находилась в должности  министра культуры,   сообщала, что цирк откроется 25 декабря  2020 года : «Мы ждем открытия. Долгий, но уникальный проект», - сказала  в прошлом декабре Гаранина.  Реконструкция «уникального» проекта обошлась  примерно в 800 миллионов рублей.

Губернатор  Радаев  вообще   уверял, что реконструкция  цирка  будет завершена  до конца 2019 года, и  даже тогда   поручал готовить новогодние афиши.   Затем,   даты «торжественных  открытий»   переносились много раз.  Цирк, да и только!

А   не далее, как вчера, губернатор проводил совещание по развитию агломерации в Саратовской области, что само  по себе  смешно. Если  и агломерация пойдет развиваться такими  темпами, как   шла реконструкция цирка, то  Саратовская область далеко не продвинется.   Так и застрянет на уровне деклараций и обещаний.