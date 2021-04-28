Цирк, да и только!

Не прошло и четырех лет, как после реконструкции откроется саратовский цирк и на его манеже дадут первое представление. Обещают, что это произойдет 3 июля этого года, и это будет шоу «Принц цирка». Продажа билетов начнется в июне, и пока зал будет заполняться из-за ограничений связанных с коронавирусом, на 50 процентов. Новость хорошая, но саратовские традиции неизменны: долгострои стали давно нормой. Как и обещания чиновников различного ранга.

Та же Гаранина, когда находилась в должности министра культуры, сообщала, что цирк откроется 25 декабря 2020 года : «Мы ждем открытия. Долгий, но уникальный проект», - сказала в прошлом декабре Гаранина. Реконструкция «уникального» проекта обошлась примерно в 800 миллионов рублей.

Губернатор Радаев вообще уверял, что реконструкция цирка будет завершена до конца 2019 года, и даже тогда поручал готовить новогодние афиши. Затем, даты «торжественных открытий» переносились много раз. Цирк, да и только!

А не далее, как вчера, губернатор проводил совещание по развитию агломерации в Саратовской области, что само по себе смешно. Если и агломерация пойдет развиваться такими темпами, как шла реконструкция цирка, то Саратовская область далеко не продвинется. Так и застрянет на уровне деклараций и обещаний.