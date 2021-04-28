Встретились и разошлись

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 Стартовали предвыборные гастроли:  время встреч с  электоратом. Воробьев    «летает» в  Балашов и  в Ртищево, Панков  «берет на контроль» вопросы в Балаковском районе,  Стрелюхин проводит встречи в родном Энгельсском районе.

Сам факт встреч с потенциальным избирателем  более всего, интересен, конечно, самому инициатору таких встреч и кандидату в депутаты: себя показать, поинтересоваться, как идут дела, пообещать что-то, рассказать о чем-то. Но что после таких встреч?    Эффект  не лучше,  чем после концерта: зритель похлопал  и разошелся  по  домам. Стрелюхин сообщает в своем  инстаграмме,  что побывал в  Энгельсском политехникуме ,  и посмотрел, как ребята осваивают профессии повара, кондитера, автомеханика, штукатура, программиста…

«В ходе беседы с ребятами обсудили вопросы, которые им интересны – развитие туризма на территории региона, социальные гарантии, улучшение инфраструктуры Энгельса и Саратовской области…  Обратил внимание, что территория учреждения нуждается в благоустройстве. Взял этот вопрос в проработку, будем обсуждать возможность развития локации с руководством учреждения»-  пишет  Александр Стрелюхин.

Что произойдет с этими людьми  после выборов, если их вдруг,  изберут депутатами?  Сохранится ли интерес к проблемам людей?   Или, жизнь  у них делится   на «до», и «после»? До выборов и после выборов?  А возможно, что все гораздо проще, и  что встречаются они сегодня,   главным образом для того, чтобы сделать фотографию, снять видео, а потом все это выложить в свой телеграмм- канал,  или инстаграмм, чтобы  написать: « Встретился с…»?

 

 

 

 