Встретились и разошлись

Стартовали предвыборные гастроли: время встреч с электоратом. Воробьев «летает» в Балашов и в Ртищево, Панков «берет на контроль» вопросы в Балаковском районе, Стрелюхин проводит встречи в родном Энгельсском районе.

Сам факт встреч с потенциальным избирателем более всего, интересен, конечно, самому инициатору таких встреч и кандидату в депутаты: себя показать, поинтересоваться, как идут дела, пообещать что-то, рассказать о чем-то. Но что после таких встреч? Эффект не лучше, чем после концерта: зритель похлопал и разошелся по домам. Стрелюхин сообщает в своем инстаграмме, что побывал в Энгельсском политехникуме , и посмотрел, как ребята осваивают профессии повара, кондитера, автомеханика, штукатура, программиста…

«В ходе беседы с ребятами обсудили вопросы, которые им интересны – развитие туризма на территории региона, социальные гарантии, улучшение инфраструктуры Энгельса и Саратовской области… Обратил внимание, что территория учреждения нуждается в благоустройстве. Взял этот вопрос в проработку, будем обсуждать возможность развития локации с руководством учреждения»- пишет Александр Стрелюхин.

Что произойдет с этими людьми после выборов, если их вдруг, изберут депутатами? Сохранится ли интерес к проблемам людей? Или, жизнь у них делится на «до», и «после»? До выборов и после выборов? А возможно, что все гораздо проще, и что встречаются они сегодня, главным образом для того, чтобы сделать фотографию, снять видео, а потом все это выложить в свой телеграмм- канал, или инстаграмм, чтобы написать: « Встретился с…»?