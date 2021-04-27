Президент Панкову не указ?

«Путин призвал соблюдать этику и закон, избегать пустословия на выборах в Госдуму». Сегодня многие ведущие федеральные СМИ цитируют эти слова Президента. Владимир Путин призвал соблюдать политическую этику и закон, избегать пустословия и "дешевого популизма" на предстоящих выборах в Государственную думу. Россия и в этой сфере должна показывать хороший пример другим, заявил он на проходящем в Санкт-Петербурге заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.

Обращаясь к присутствующим, президент заметил, что многие из них и их коллег, действующих депутатов разных уровней, планируют принять участие в предвыборной кампании. "Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов. Честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики. Россия и здесь должна показывать хороший пример другим", - подчеркнул Путин, призвав "избегать пустословия и дешевого, ничем не обеспеченного популизма".

А у нас есть один такой известный товарищ, сочинитель песен про бобров. Он любит популизм, а популизм любит его. Прислушается ли соловей- бобровед к словам руководителя страны? Не уверены, ведь Панков считает, что он все делает для людей, а не для себя! И об этом он каждый день почти все строчит и строчит в своем ТК "Пара слов"( не путать с ТК "Пар ослов").

На своем ТК «Пара слов», к тому же еще с «подкрученным» количеством подписчиков, Панков с утра до вечера занимается как раз этим своим любимым делом - популизмом. Именно этим словом называется то, что делает сам депутат Госдумы, а главное, как потом сам об этом же и пишет. Зацените последний пост в ТК «Пара слов»:

«Сегодня не просто так с жителями Зонального встретились на ул. Молодёжной. В прошлом году люди предложили ее включить в программу ремонта и строительства тротуаров. Просьба будет выполнена… Беру на контроль и строительство канализации в Зональном. Эта проблема здесь многолетняя. В текущем году нужно подготовить проект, а в будущем - начать строительство».

Если это не чистейшей воды популизм , то что? Ремонт тротуаров ведут и без участия Панкова. Строительство канализации тоже, как -нибудь без Панкова обойдется. Завтра те же самые слова он будет говорить на других встречах с людьми. Напишет, что встретился ,что выслушал, что берет на контроль. Мужайся избиратель: всю эту предвыборную билиберду придется слушать до сентября. Хотя, есть и выход: просто выключите телевизор и не слушайте. И еще вот что интересно: а этот человек сам от себя не устал? Зеркало ведь есть в доме: ну, подойди, ну, посмотри как следует отражение...