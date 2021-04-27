Президент Панкову не указ?

Информация о материале
Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

«Путин призвал соблюдать этику и закон, избегать пустословия на выборах в Госдуму». Сегодня многие ведущие федеральные СМИ цитируют эти  слова Президента. Владимир Путин призвал соблюдать политическую этику и закон, избегать пустословия и "дешевого популизма" на предстоящих выборах в Государственную думу. Россия и в этой сфере должна показывать хороший пример другим, заявил он на проходящем в Санкт-Петербурге заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.

Обращаясь к присутствующим, президент заметил, что многие из них и их коллег, действующих депутатов разных уровней, планируют принять участие в предвыборной кампании. "Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов. Честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики. Россия и здесь должна показывать хороший пример другим", - подчеркнул Путин, призвав "избегать пустословия и дешевого, ничем не обеспеченного популизма".

А у нас есть один такой известный товарищ, сочинитель песен   про бобров. Он любит популизм, а популизм любит его.  Прислушается ли  соловей- бобровед к  словам   руководителя страны?   Не уверены, ведь Панков считает, что он все делает    для людей,  а не для себя!  И об этом он каждый день почти все строчит и строчит   в своем ТК "Пара слов"( не путать с ТК "Пар ослов").

На своем ТК «Пара слов», к тому же  еще с  «подкрученным»  количеством подписчиков,  Панков с утра до вечера занимается  как раз  этим своим любимым делом - популизмом. Именно этим словом  называется то, что делает сам депутат  Госдумы, а главное, как  потом  сам об этом же  и пишет.  Зацените последний пост в ТК «Пара слов»:

 «Сегодня не просто так  с жителями Зонального встретились на ул. Молодёжной. В прошлом году люди предложили ее включить в программу ремонта и строительства тротуаров. Просьба будет выполнена… Беру на контроль и строительство канализации в Зональном. Эта проблема здесь многолетняя. В текущем году нужно подготовить проект, а в будущем - начать строительство».

Если  это не  чистейшей воды популизм , то что?   Ремонт тротуаров ведут и без участия Панкова. Строительство канализации тоже, как -нибудь без Панкова обойдется.  Завтра  те же самые слова он будет говорить на других встречах с людьми.  Напишет,  что встретился ,что выслушал, что берет на контроль.  Мужайся избиратель: всю эту предвыборную билиберду  придется слушать до сентября.  Хотя, есть и выход: просто выключите телевизор и не слушайте. И еще вот что интересно: а  этот человек  сам от себя не устал?  Зеркало ведь есть в доме: ну,  подойди,  ну,  посмотри  как следует  отражение...

 

 