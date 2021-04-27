Воробьиная охота продолжается...

«Воробьиная охота» на избирателя продолжается. «Охотится» теперь депутат облдумы Воробьев не у себя в родном Энгельсе, а в Ртищево, в Балашове. Было дело, Воробьев давал предвыборные обещания и получал наказы от избирателей Энгельсского района, а теперь делает то же самое, но в Ртищевском районе. Побывал тут на днях в школе, осмотрел, увидел недостатки и после поездки сообщил СМИ: «Есть вопросы к состоянию территории, будем искать возможность решить проблему». Сообщается, что в школе № 4 депутат Воробьев «побывал с рабочим визитом», и вместе с главой района и директором осмотрел здание и оценил его состояние.

Ах, если б не сентябрьские выборы в Государственную думу, и не мандат, который пообещали Воробьеву, приехал бы он в эту школу и побывал в Ртищево с «рабочим визитом»? Определенно, что есть Воробьеву с кого брать пример: старший коллега Панков с «рабочими визитами» уже многие годы с палками, и без них, посещает одни и те же места. Результат от поездок не преминул обернуться народным творчеством: песнями из жизни про бобров. А иначе и быть не могло!

Есть к чему стремиться! Возможно, что и Воробьев , если получит депутат Госдумы, вдохновится примером старшего коллеги по партии и запоет. Или, затанцует. Все к тому идет: если брать пример со старшего товарища, то брать пример во всем: и не только бывать там, где живут люди, но и писать песни, повышать свою узнаваемость у электората. Без этого никуда. На велодорожку, по примеру старшего Бобра не мешало бы стать: а то уже в телеграмм -каналах Воробьева кличут «Пухлым». Мало ли: не ровен час Воробьва с Панковым , путать начнут, а это неправильно!

А что относительно избирателя, в самом деле, некрасиво: обманул своего избирателя Воробьев. Уже 17 лет, как Воробьев депутат «разных уровней»: в 2013 году был избран депутатом Энгельсского городского совета, в 2016 году стал депутатом Собрания депутатов Энгельсского муниципального района , а в сентябре 2017 года - депутатом Саратовской областной Думы шестого созыва.

Значит, не выполнив свою избирательную программу по проблемам Энгельсского района, пошел туда, где «выдают» мандаты- в Балашовский округ. Хотя, чему удивляться? Деньги обладателя птичьей фамилии любят, он сам их любит тоже. Он строительный олигарх, поэтому личное депутатское счастье строить сейчас надо, пока не поздно , а мандат нужен будет, чтобы стать еще богаче. Какой избиратель, о чем вы!

Вот оно, отношение партии власти в нашем регионе к людям. На словах -бобры за людей. На деле - бобры только за себя, за свои шкурные интересы и за свои мандаты. А люди, как и всегда, чаще всего нужны в период избирательной кампании. Не сомневаемся в справедливости лозунга Панкова, который любит повторять: « Работаю для вас!». Конечно, «для нас», когда идет избирательная кампания…