Воробьиная охота продолжается...

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«Воробьиная охота» на избирателя продолжается.  «Охотится» теперь депутат облдумы Воробьев не у себя в родном Энгельсе, а в Ртищево, в Балашове. Было дело,   Воробьев   давал предвыборные обещания и  получал наказы от избирателей Энгельсского района,   а  теперь делает   то же самое, но в Ртищевском районе.  Побывал тут на днях   в школе, осмотрел, увидел недостатки и после поездки сообщил  СМИ: «Есть вопросы к состоянию территории, будем искать возможность решить проблему». Сообщается, что  в школе № 4   депутат Воробьев «побывал с рабочим визитом», и вместе  с главой района и директором  осмотрел здание и оценил его состояние.

Ах, если б не сентябрьские  выборы в Государственную думу,  и не мандат, который  пообещали Воробьеву, приехал бы  он  в эту школу и побывал в  Ртищево с «рабочим визитом»? Определенно, что  есть Воробьеву  с кого брать пример:  старший коллега Панков   с «рабочими визитами» уже многие  годы с  палками, и без   них,  посещает одни и те же места.   Результат от поездок   не преминул обернуться народным творчеством:  песнями из жизни  про бобров.  А иначе и быть не могло!

Есть к чему стремиться! Возможно, что   и Воробьев , если получит  депутат Госдумы,   вдохновится примером старшего коллеги по партии и запоет. Или,  затанцует.    Все к тому идет:  если брать пример со старшего товарища,  то брать   пример во всем: и не только  бывать  там, где живут люди, но и писать песни, повышать свою узнаваемость у электората.   Без этого никуда.  На велодорожку, по примеру старшего Бобра  не мешало бы стать: а то уже  в телеграмм -каналах Воробьева кличут   «Пухлым». Мало ли:    не ровен час Воробьва с Панковым , путать начнут, а это неправильно!

А что  относительно избирателя,   в самом деле, некрасиво: обманул  своего избирателя Воробьев. Уже  17 лет, как   Воробьев депутат «разных уровней»: в  2013 году   был избран депутатом Энгельсского городского совета, в  2016 году стал депутатом Собрания депутатов Энгельсского муниципального района , а  в сентябре 2017 года  - депутатом Саратовской областной Думы шестого созыва. 

Значит, не выполнив  свою избирательную  программу по проблемам  Энгельсского района,  пошел  туда, где  «выдают» мандаты- в Балашовский округ.   Хотя, чему  удивляться?    Деньги  обладателя птичьей фамилии любят, он сам их любит тоже.  Он  строительный олигарх,   поэтому   личное  депутатское счастье строить  сейчас надо,  пока не поздно ,  а     мандат нужен будет, чтобы  стать еще богаче. Какой избиратель, о чем  вы!

  Вот оно,  отношение партии власти в нашем  регионе к  людям.   На словах -бобры  за людей.   На деле - бобры только  за себя, за свои шкурные интересы и за свои мандаты.  А люди,    как и всегда, чаще всего нужны в период избирательной кампании.  Не сомневаемся в справедливости  лозунга Панкова, который любит повторять: « Работаю для вас!».   Конечно, «для нас»,  когда идет   избирательная кампания…

 

 

 

 

 