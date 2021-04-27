Соседи живут лучше

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Не  врет старинная  русская поговорка: «Каков поп, таков и приход».   Пока наш «поп» одержим   очередной  «стратегией»  и ведет   Саратовскую область вот уже,  который год  к   «вектору лидерства», в соседних с  нами регионах жизнь, как говорится, налаживается.

Страшно даже подумать и представить, если бы  у нас не было Вячеслава Володина, благодаря усилиям которого  в область «заводятся» миллиардные инвестиции в реализацию различных  актуальных   проектов, что у нас тут было бы вообще?  

Совсем недавно рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) подготовило рейтинг российских регионов за 2020 год по качеству жизни населения.

Параметры, лежащие в основе рейтинга, строились на базовых данных Росстата, ФНС, Банка России.   «Можно сделать вывод, что бедные регионы теряли позиции в индексе с более высокой частотой, чем относительно успешные регионы, которым удалось сохранить положение, несмотря на пандемию и вызванные ею экономические трудности», — сказал управляющий директор группы рейтингов органов власти НКР Андрей Пискунов. Лидеры рейтинга – Санкт-Петербург, Москва, Белгородская область.   Саратовская область,  на 37 месте. А вот у наших соседей дела лучше: Воронежская область-  (5), Самарской (16), Ульяновской (34), Пензенской (35), Тамбовской (36) областям. Неудивительно, что     работоспособное население продолжает уезжать из нашей области- в поисках лучей доли. 

«Пазлы» не сходятся:   губернатор Радаев   с трибун и на совещаниях  декларирует одно, «рисует»  жителям   многие годы  подряд  перспективы развития, а   реальность вот она - даже в простых цифрах.  У соседей лучше, чем у нас.   