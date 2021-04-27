Соседи живут лучше

Не врет старинная русская поговорка: «Каков поп, таков и приход». Пока наш «поп» одержим очередной «стратегией» и ведет Саратовскую область вот уже, который год к «вектору лидерства», в соседних с нами регионах жизнь, как говорится, налаживается.

Страшно даже подумать и представить, если бы у нас не было Вячеслава Володина, благодаря усилиям которого в область «заводятся» миллиардные инвестиции в реализацию различных актуальных проектов, что у нас тут было бы вообще?

Совсем недавно рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) подготовило рейтинг российских регионов за 2020 год по качеству жизни населения.

Параметры, лежащие в основе рейтинга, строились на базовых данных Росстата, ФНС, Банка России. «Можно сделать вывод, что бедные регионы теряли позиции в индексе с более высокой частотой, чем относительно успешные регионы, которым удалось сохранить положение, несмотря на пандемию и вызванные ею экономические трудности», — сказал управляющий директор группы рейтингов органов власти НКР Андрей Пискунов. Лидеры рейтинга – Санкт-Петербург, Москва, Белгородская область. Саратовская область, на 37 месте. А вот у наших соседей дела лучше: Воронежская область- (5), Самарской (16), Ульяновской (34), Пензенской (35), Тамбовской (36) областям. Неудивительно, что работоспособное население продолжает уезжать из нашей области- в поисках лучей доли.

«Пазлы» не сходятся: губернатор Радаев с трибун и на совещаниях декларирует одно, «рисует» жителям многие годы подряд перспективы развития, а реальность вот она - даже в простых цифрах. У соседей лучше, чем у нас.