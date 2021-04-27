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"Саратовэнерго": незаконные начисления продолжаются

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  Специальный корреспондент  «Саратовского репортера» из Маркса  Юрий Александрович  Гордеев-  пенсионер  с  активной жизненной позицией и   ему, как говорится, до всего есть дело. Но он не только  часто пишет о недостатках в работе местных чиновников, критикует их работу, но и часто предлагает конкретные пути решения проблемы. И к его  голосу прислушиваются в Марксе.  

Но вот с "Саратовэнерго" ,  вышел случай особый: никак пенсионер не может  добиться справедливого   решения вопроса. Настойчивый  пенсионер  неоднократно и  в различные инстанции обращался  с жалобами на работу  Марксовского отделения «Саратовэнерго».  С сентября месяца  2020 года он   неоднократно обращался в Марксовскую районную администрацию, к губернатору Саратовской области, ПАО «Саратовэнерго», Минпромэнерго Саратовской области,  в Марксовскую межрайонную прокуратуру, Прокуратуру Саратовской области, Госжилинспекцию Саратовской области.  Но…  Указанные структуры перенаправляли  обращение пенсионера  по компетенции различным адресатам, но  никаких положительных решений не  было принято, и незаконные начисления продолжаются.

 А жалоба   пенсионера   Гордеева Ю.А.  на действия Марксовского отделения «Саратовэнерго» в отношении потребителей электрической энергии в жилом многоквартирном доме № 234, корп. 2 по улице Куйбышева  проста и понятна,  и главное -вполне обоснована и справедлива.  Вот что он пишет в своих жалобах, на которые получает сплошные отписки:

«В указанном доме по вине ПАО «Саратовэнерго» не налажен учёт потребления электроэнергии отдельными абонентами, не производится снятие показаний приборов учёта, не принимается никаких мер в отношении неплательщиков. В большинстве квартир счетчики вообще отсутствуют, в результате чего ведется совершенно бесконтрольное расходование электрической энергии. Чтобы покрыть эти потери, Марксовское отделение всю разницу между показаниями общедомового прибора учёта и показаниями отдельных внутриквартирных приборов перекладывает на добросовестных плательщиков, рассылает жильцам дома не подтвержденные показаниями счетчиков счета и угрожает судебными разбирательствами, то есть ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ ОПЛАТЫ за НЕПОТРЕБЛЕННУЮ электроэнергию (за  НЕОКАЗАННУЮ услугу), чем НАРУШАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. Я являюсь собственником помещения (которое временно не используется) в указанном доме, не имею задолженности за предыдущие периоды и не потребил ни одного киловатта-часа электроэнергии, но мне продолжают начислять серьезны для меня суммы за непотребленную электроэнергию. Подобные действия делаются и в отношении других собственников квартир в указанном доме, что вызывает их законное возмущение. Марксовское отделение ПАО «Саратовэнерго» самоустранилось от контроля за потреблением электроэнергии отдельными потребителями. При этом,  состояние внутридомовой электропроводки в доме находится в ужасающем состоянии, что повышает пожароопасность здания и открывает возможности для бесконтрольного хищения электроэнергии».

Дождется ли пенсионер ответа на свою законную, жалобу, или люди так и будут продолжать платить деньги за то, что они не должны по Закону платить?