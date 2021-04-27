"Саратовэнерго": незаконные начисления продолжаются

Специальный корреспондент «Саратовского репортера» из Маркса Юрий Александрович Гордеев- пенсионер с активной жизненной позицией и ему, как говорится, до всего есть дело. Но он не только часто пишет о недостатках в работе местных чиновников, критикует их работу, но и часто предлагает конкретные пути решения проблемы. И к его голосу прислушиваются в Марксе.

Но вот с "Саратовэнерго" , вышел случай особый: никак пенсионер не может добиться справедливого решения вопроса. Настойчивый пенсионер неоднократно и в различные инстанции обращался с жалобами на работу Марксовского отделения «Саратовэнерго». С сентября месяца 2020 года он неоднократно обращался в Марксовскую районную администрацию, к губернатору Саратовской области, ПАО «Саратовэнерго», Минпромэнерго Саратовской области, в Марксовскую межрайонную прокуратуру, Прокуратуру Саратовской области, Госжилинспекцию Саратовской области. Но… Указанные структуры перенаправляли обращение пенсионера по компетенции различным адресатам, но никаких положительных решений не было принято, и незаконные начисления продолжаются.

А жалоба пенсионера Гордеева Ю.А. на действия Марксовского отделения «Саратовэнерго» в отношении потребителей электрической энергии в жилом многоквартирном доме № 234, корп. 2 по улице Куйбышева проста и понятна, и главное -вполне обоснована и справедлива. Вот что он пишет в своих жалобах, на которые получает сплошные отписки:

«В указанном доме по вине ПАО «Саратовэнерго» не налажен учёт потребления электроэнергии отдельными абонентами, не производится снятие показаний приборов учёта, не принимается никаких мер в отношении неплательщиков. В большинстве квартир счетчики вообще отсутствуют, в результате чего ведется совершенно бесконтрольное расходование электрической энергии. Чтобы покрыть эти потери, Марксовское отделение всю разницу между показаниями общедомового прибора учёта и показаниями отдельных внутриквартирных приборов перекладывает на добросовестных плательщиков, рассылает жильцам дома не подтвержденные показаниями счетчиков счета и угрожает судебными разбирательствами, то есть ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ ОПЛАТЫ за НЕПОТРЕБЛЕННУЮ электроэнергию (за НЕОКАЗАННУЮ услугу), чем НАРУШАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. Я являюсь собственником помещения (которое временно не используется) в указанном доме, не имею задолженности за предыдущие периоды и не потребил ни одного киловатта-часа электроэнергии, но мне продолжают начислять серьезны для меня суммы за непотребленную электроэнергию. Подобные действия делаются и в отношении других собственников квартир в указанном доме, что вызывает их законное возмущение. Марксовское отделение ПАО «Саратовэнерго» самоустранилось от контроля за потреблением электроэнергии отдельными потребителями. При этом, состояние внутридомовой электропроводки в доме находится в ужасающем состоянии, что повышает пожароопасность здания и открывает возможности для бесконтрольного хищения электроэнергии».

Дождется ли пенсионер ответа на свою законную, жалобу, или люди так и будут продолжать платить деньги за то, что они не должны по Закону платить?