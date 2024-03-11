Леонид Слуцкий: на благо россиян и назло врагам!

Всегда были, есть и будут в большой политике те, кто до поры до времени остаются в тени лидеров. Но именно такие государственные деятели являются центробежной силой становления сильного и самостоятельного государства. Именно таким лидером явился для ЛДПР преемник Владимира Жириновского Леонид Слуцкий.

Это будут первые президентские выборы без Владимира Жириновского. Признанный лидер патриотических сил, Владимир Вольфович десятилетиями отстаивал интересы Русского мира.

Сегодня, в переломный для нашей Родины час , мы больше не можем опереться на его плечо. Но жизнь продолжается, и надо не сдаваться и идти до Победы, воплощать в жизнь идеи Жириновского вместе с его учеником и преемником — Леонидом Слуцким.

Эти выборы откроют новую страницу в учебниках по истории, как выборы, проводимые в разгар СВО, когда Россия, как в годы Великой Отечественной войны, дает отпор озверевшим нацистам.

Западная публика, иноагенты разного калибра, нынче любят с ухмылкой говорить об «электоральных мероприятиях», а мы подчеркиваем — именно выборы, слово от корня «брать» и «бремя». Бремя ответственности за свою судьбу и свою страну.

ЛДПР всегда отвечала за слова и действовала по принципу «не врать и не бояться». Такой партию создал и взрастил Владимир Жириновский. Сегодня знамя Жириновского несет Леонид Слуцкий, несет уверенно и с честью.

«Нужно продолжать дело Жириновского. Нужно, как он, помогатьлюдям, говорить правдуи всем вместе плечом к плечу сберегать великую страну», — говорит Слуцкий и подтверждает это делами.

Слуцкий далеко не новичок в политике: в начале девяностых он был советником мэра Москвы, работал в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Опытный международник. Его, как российского дипломата, хорошо знают на всех международных площадках. Именно ему поручали самые сложные задачи: в Прибалтике, Крыму, Сирии — когда требовалось защитить интересы России дипломатическими средствами.

«У него особые качества. Он объехал все страны, встречался с президентами. Если надо куда-то привезти депутатов любого иностранного парламента – он это сделает. Он придумал новый формат общения – встречаются председатели парламентов всего мира, обсуждают какую-то повестку дня. Человек легок на подъем, моментально реагирует, кипучая энергия», — отзывался о своем соратнике Владимир Жириновский.

Опытный дипломат с твердой патриотической позицией — это именно тот кандидат в президенты, который сегодня нужен России. Но и про своих, надо помнить и своих не бросать внутри страны с проблемами один на один. Слуцкий держит руку на пульсе, и его программа сформулирована на основе Всероссийского опроса «Скажи Слуцкому правду». Сотни тысяч граждан во время анкетирования откровенно рассказали о своих проблемах: о качестве медицины и жилья, о низких зарплатах и ценах на продукты. Ни один вопрос не остался без внимания. Фракция ЛДПР в Госдуме во главе с Леонидом Слуцким уже внесла соответствующие законодательные инициативы на рассмотрение Правительства, и сделала эти вопросы программными пунктами, которые вошли в политическую программу Слуцкого. Старейший соратник Жириновского, он и в этом остается верен принципам и идеологии основателя партии: идем ко всем, слышим каждого.

Особое внимание Леонида Слуцкого - регионы. Точно также, как это делал Владимир Жириновский. Россия — больше, чем Москва. Это тоже программа политика. Он предлагает коренным образом изменить систему финансирования субъектов федерации, сделать распределение государственных доходов справедливым, чтобы деньги не стекались только в столицу. Слуцкийзаявляет, что регионам необходимо списать долги: пусть эти средства пойдут на развитие местной инфраструктуры, на повышение уровня жизни простых граждан. В этом всецело поддержали его соратники по партии. Во всех регионах страны депутаты от фракции ЛДПР обратились к главам субъектов с предложениями, куда локально необходимо направлять средства на местах.

Курс Жириновского всегда был уникален тем, что в нем органично сочеталось глобальное и местное, судьба русской цивилизации и внимание к повседневным тяготам русского человека. «Мы за русских, мы за бедных» — так звучал один из лозунгов ЛДПР. Бедные — это все, кого обобрали прозападные олигархи в 90-е, это большая часть населения страны, брошенная в топку гайдаровских реформ. Русские… Это не про этническую исключительность, а про самосознание, принадлежность к русской культуре и ценностям. «Русская правота — это правота доброго человека. Человека, который готов защитить в неравном бою любого несправедливо обиженного, порабощенного, лишенного прав, языка, идентичности», — говорит Леонид Слуцкий от каждого россиянина.

Русский мир строится на идеалах братства и взаимопомощи: именно так мы смогли победить фашизм и выстоять в холодной войне. Это осевая геополитическая доктрина Леонида Слуцкого. Именно ее с таким остервенением пытается разрушить Запад. На Украине это отчасти удалось, марионеточный киевский режим развязал войну на уничтожение всего русского. Владимир Жириновский ещё в 1992 году предвидел такой сценарий и требовал вернуть русскоязычные области Украины в состав России, чтобы не допустить геноцида. Этой позиции партия придерживалась на протяжении 35 лет, и сейчас ее с предельной ясностью вновь формулирует Леонид Слуцкий. СВО должна завершиться победой русского оружия, все новые регионы останутся с Россией, НАТО будет отброшено с западных рубежей нашей страны. И снова Слуцкий удостоверяет свою риторику делом: он единственный из кандидатов в президенты, кто накануне выборов приехал на встречу с жителями Луганской республики. И не ради пиара, а вновь с конкретной помощью. Напомним, именно ЛДПР под эгидой Жириновского с 2014 года стала отправлять на Донбасс гуманитарную помощь. Это продолжает делать его партия во главе с Леонидом Слуцким.

В годы Ельцина был популярен слоган «Голосуй сердцем» — довольно инфантильный, рассчитанный на эмоции. Сейчас мы достигли зрелости и голосуем умом, ответственно, не за популистов, а за политиков с твердым кредо. Дело основателя ЛДПР сегодня в крепких и надежных руках. Леонид Слуцкий верен ценностям партии и готов вести страну курсом Жириновского в будущее. Леонид Слуцкий сегодня, это выбор русских патриотов, это выбор регионов, это выбор Победы. Живое дело в надежных руках. ЛДПР и Леонид Слуцкий – это правда нашей непобедимой России.