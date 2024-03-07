АЛИНА БРАГИНА, ТЕБЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ ВЕСНЫ ТВОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕЛОВЕК!

Алину Брагину, и всех любимых и самых лучших с праздником Весны! Пусть каждое мгновение приносит Вам только удачу и радость! Мы обещаем, что всегда будем делать все для вашего Счастья и дарить Вам нашу искреннюю любовь!

Алина Брагина! Тебя поздравляет с Женским днем и Весною человек, который бесконечно тебя любит и вот что он пишет:

«Прекрасна жизнь, когда в груди сердцу тесно, и оно хочет выскочить из этого заточения, чтобы показаться любимой женщине, ибо на нём, на сердце, расцвёл алый цветок, ярко переливающийся всеми цветами радуги...

В такие минуты хочется обнять весь мир и крикнуть : «Жизнь, я люблю тебя!"

Это чувство возвышает и окрыляет, и эта окрылённость уносит в поднебесье!.. Но, к сожалению, бывают и такие минуты, когда чёрная кошка перебегает дорогу, и блёкнут радужные настроения...

Но, надежда ... «Надежда умирает последней!», и говоришь себе :

,,Нет, невозможно потерять любимого человека, любимую женщину - единственную, бесценную, небесную, нежную, самую добрую, понимающую тебя! Да, в чём-то я растерялся, где-то не то сказал, но любящее сердце поймёт и простит!.."

И ты летишь на всех парусах к любимой, ведь злые ветры унесли тебя в море, в чужие края...

Но ты искал верный путь к своей Ассоль!.. Вот ты нашёл нужное направление, поймал попутный ветер в алые паруса своей ,,Бригантины"! Ты, как тот принц, летишь по морским волнам на своём корабле под алыми парусами любви к своей Ассоль!.. Ты знаешь, что она ждёт тебя на морском берегу... Вот виден берег моря и одинокий силуэт на нём...Это, несомненно, она - твоя любимая Ассоль!.. Корабль бросает якорь. Ты садишься в лодку и плывёшь к берегу...

Берег моря... Ты бежишь к любимой и говоришь : ,Здравствуй, моя бесценная Ассоль! Я пришёл к тебе вопреки злым ветрам и наветам судьбы.Я пришёл к тебе, потому что не мог не прийти!».

------------------------------

Надеждой полнится сознанье,

Сплетаясь в светлые мечты.

И это нежное признанье

В одном лишь слове - слове : ,,Ты!"

Спешу к теплу твоих ладоней :

Оно дороже всяких благ...

Лишь то тепло надежду тронет

И развернёт любви мой флаг!.