МОЛОЧНЫЙ ФАЛЬСИФИКАТ: КОГДА БУДЕТ ВВЕДЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?

Прошло четыре месяца с тех пор, как Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин обращаясь к депутатам, заявил о необходимости введения уголовной ответственности к производителям молочного фальсификата. Вячеслав Володин предложил ввести уголовное наказание за использование пальмового масла и других заменителей в молочных продуктах.

Напомним читателям, это было сказано Вячеславом Володиным 28 июня 2023 года, и информация об этом размещена на сайте Государственной думы с цитатами из выступления спикера:

«Если в основе продукта должно быть молоко, значит надо, чтобы было молоко; если производители используют что-то другое — надо наказывать. В продуктах, которые должны в основе производиться на молоке, фактически из молока, — сыры — используют говяжий жир. Фактически фальсификат. Есть ответственность за это? Нет ответственности! Возьмите мороженое, конфеты, те же сыры, йогурты, масло. Все то, что должно содержать молоко, содержит пальмовое масло. Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители. Понятно, что они дешевле, прибыли больше, но, с другой стороны, это вред для здоровья. Если будет ответственность за это, понятно, что желающих будет меньше. И как вы понимаете, уже голову станут включать. Надо стандартизировать продукцию — во всем мире такой подход. Если это продукт на основе молока, должно быть молоко».

По словам Вячеслава Володина, за использование подобного фальсификата должны быть огромные штрафы и уголовная ответственность: «Тогда здоровье людей будет защищено».

Под каждым словом Вячеслава Володина подпишется любой, кому дорого свое здоровье и здоровье детей. Это хорошо, а что дальше?

В тот день, 28 июня, по итогам обсуждения, как сообщалось на том же сайте Государственной Думы, «будет подготовлен проект постановления ГД, в котором будет отражена необходимость внесения изменения в законодательство».

Позицию депутатов тогда поддержал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, а председатель ГД предложил ведомству вместе с профильными комитетами ГД и Роспотребнадзором подготовить необходимые законопроекты.

Прошло уже несколько месяцев после этой инициативы спикера, но пока в стенах Госдумы конкретных сдвигов в этом направлении сельхозпроизводитель не заметил. И пока депутаты раскачиваются и думают, производителям молочного фальсификата выносят символические штрафы!

Одно из последних сообщений в СМИ : Фирма «МолСнаб Регион» из Саратовской области, за производство молочного фальсификата привлечена к штрафу… в 20 тысяч рублей! Россельхознадзор сообщает, что в продукции «МолСнеабРегиона», признаки фальсификации выявляют систематически : в 2022 году обнаружили 21 факт фальсификации молока, сметаны и творога, в 2023 году - 22 случая». Обратили внимание? Здесь ключевое слово «СИСТЕМАТИЧЕСКИ». Какие меры приняты к этому производителю? Символические штрафы. И фирма продолжает гнать фальсификат. Потому что нет уголовной ответственности, нет реального сурового наказания. А это должно быть, если мы реально хотим прекратить кормить наших людей фальсификатом, о чем сказал Вячеслав Володин: конкретный срок наказания, лишение лицензии и права заниматься предпринимательской деятельностью. Только такой путь в борьбе с производителем.

Нам могут тут возразить: есть статья в УК РФ, которая подразумевает серьезное наказание к производителям фальсификата. Есть, да не есть. Иначе бы Вячеслав Володин не поднимал этот вопрос в Госдуме. Нет самого юридического определения, что такое фальсификат, нет и конкретной статьи в УК РФ именно о наказании за производство фальсификата.

Да, есть статья в Уголовном кодексе Российской Федерации РФ Статья 171.1. «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». И меры наказания тут нешуточные: штраф до трехсот тысяч рублей до миллиона, или принудительные работы до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет. Последние изменения в эту статью были внесены 12.10.2023. То есть, нельзя сказать, что тема качества продуктов вообще никого не волнует в государстве.

Однако, эта статья не работает! Если бы работала, почему фирма «МолСнаб Регион» из Саратовской области, упомянутая нами выше, за производство молочного фальсификата привлечена к символически смешному штрафу в 20 тысяч рублей? А как статья УК РФ171.1?

То же самое и с Указом Президента РФ № 20 “Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации” от 21 января 2020 г., где много сказано о качестве продуктов питания, о том, как реализовать меры по контролю качества продуктов.

Но юридически Указ, не подкреплен! Депутаты Госдумы не спешат принимать закон об уголовной ответственности за производство молочного фальсификата!

В марте 2019 года депутаты Совета Федерации провели круглый стол по вопросу «Проблемы и перспективы повышения качества и безопасности продукции агропромышленного комплекса».

Было отмечено, что «обеспечение качества и безопасности продукции агропромышленного комплекса является стратегической государственной задачей».

Задача «государственная», а фальсификат как был, так и есть! Даже, несмотря на то, что с 1 июля 2018 года была введена система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», которая призвана обеспечить прослеживаемость поднадзорной продукции, повысить защищенность потребителя. Но если фальсификат прет в магазины, и прежде всего в сетевые, значит, система не работает?

Что делает власть на местном уровне, чтобы хотя бы минимизировать появление фальсификата в сетевых магазинах?

Если вспомним, то в Саратовской области достаточно эффективно работал Совет безопасности при губернаторе Аяцкове. Это была структура, которая координировала усилия правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Почему бы сегодня не создать при губернаторе Бусаргине Совет продовольственной безопасности, не дожидаясь, пока депутаты Госдумы примут закон об уголовной ответственности за производство и продажу фальсификата?

Это была бы достойная инициатива. И тут есть с кого брать пример : несколько лет назад Департаментом потребительского рынка Ростовской области была создана региональная информационная система «Портал потребительского рынка Ростовской области с интерактивной картой объектов потребительского рынка и мест несанкционированной торговли». Такой портал позволил органам государственной власти оперативно реагировать на информацию о несанкционированной торговле, в том числе фальсифицированной продукцией, своевременно применять необходимые меры административного воздействия и информировать граждан.

Складывается парадоксальная ситуация, и все признают, что фальсификат заполонил магазины и в первую очередь сетевые. Но … ничего сделать с этим не могут. Страх! Страх и только страх, перед реальным уголовным наказанием, вот что может остановить поток отравы на полки магазинов. Страх производителей фальсификата перед реальным сроком наказания. Любим приводить в пример Китай: расстреляли сотню коррупционеров и навели порядок.

А у нас пока полумеры и либеральные подход в виде комариных укусов для производителей- штрафов.

«Объёмы фальсифицированной продукции на рынке действительно огромны, — сказал в интервью «Парламентской газете» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский. — Очень часто в составе продуктов обнаруживаются вещества, которые не указаны в «составе» на упаковке. Животные жиры нередко заменяются растительными, «по умолчанию» используется пальмовое масло».

При этом, по словам сенатора, во многих странах мира уголовная ответственность за фальсификацию продовольствия уже существует. «В США люди, занимающиеся реализацией продовольствия, подписывают документ, где признают право государства во внесудебном порядке применять к ним те или иные меры взыскания. У нас же законодательство в этом отношении слишком либеральное, его давно пора ужесточить», — уверен Сергей Лисовский.

Давно пора. Но пока государство слишком либерально настроено к тем производителям, которые намеренно и умышленно кормят население отравой губительно вредной для здоровья.

Вот- вот наступит новый, 20024 год, который Президент России Владимир Путин объявил Голом Семьи. Хотелось бы очень надеяться, что тема фальсификата в следующем году исчезнет с повестки дня, как и сам фальсификат в магазинах страны.

Слово за депутатами, которые должны разработать и принять закон об уголовной ответственности за изготовление и продажу фальсифицированной продукции.

Данную статью, отправляем в Государственную думу.