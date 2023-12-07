ФАЛЬСИФИКАТ: ПРОВЕРКАМИ ПРОБЛЕМУ НЕ РЕШИТЬ

Россельхознадзор работает, как плохо смазанная телега: решить ли проблему фальсификата разовыми проверками?

Единственным общественным институтом, который способен сегодня «раскачать» тему качества продуктов, тему фальсификата на прилавках магазинов является СМИ. Только после публикаций, как бы оживают от спячки проверяющие организации, депутаты, чиновники. Надо ведь реагировать, успокаивать общественное мнение!

После ряда публикаций летом этого года на тему фальсификата, оживились чиновники, депутаты, и проверяющие организации не только в Саратовской области, но и на федеральном уровне, в Госдуме. Вячеслав Володин даже призвал разработать Закон об уголовном наказании за продажу фальсифицированных продуктов. Правда, прошло уже полгода, и по этому поводу тишина.

В Саратове тоже наблюдалось некое оживление по этому поводу. Так, в середине августа в этом городе состоялись депутатские слушания на тему: «О практике реализации законодательства при осуществлении контроля (надзора) в сфере ветеринарии, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, земельных отношений в части земель сельскохозяйственного назначения»! Вопрос имел пусть и нее совсем прямое, но отношение к качеству сельскохозяйственной продукции. Прозвучало тогда много критики после весьма формального доклада, переполненного сухими цифрами в адрес руководителя Управления Россельхознадзора по Саратовской и Пензенской областям Алексея Частова.

Например, глава аграрного комитета Саратовской областной Думы Иван Бабошкин обрушился на Частова с разрушительной критикой, сказав : «Россельхознадзор работает, как плохо смазанная телега. Муниципалы «криком кричат» от «частовщины»! Зачастую главы районов остаются с проблемами сельского хозяйства один на один, хотя главные полномочия именно у Россельхознадзора. Куда делись сотни голов скота? О пропаже больного скота мы говорим уже несколько лет регулярно. Какие еще обращения нужны?».

Председательствующий на слушаниях Михаил Исаев также высказался в жестком критическом тоне, и обещал доложить о ситуации губернатору Саратовской области Роману Бусаргину:

«Мы видим, что у всех сторон, с которыми вы взаимодействуете, масса претензий. Прикрываться действующими нормами, которые явно идут всем во вред, это не выход. Давайте предложения, инициативы, идите навстречу товаропроизводителям, чтобы тем самым помогать в развитии важнейших отраслей. Необходимо кардинально менять ситуацию, потому что речь в данном случае идет о благополучии населения и продовольственной безопасности».

Что изменилось с тех пор за четыре последних месяца? Ничего не изменилось, и ведомство Частова продолжает работать, как «плохо смазанная телега». Проверки проводятся в лучшем случае, один раз в месяц, и о результатах каждой из них Частов непременно докладывает на прямых линиях в СМИ. Мол, работаю!

Можно до бесконечности призывать к Частову лично и к его ведомству, дабы он организовал стабильную, постоянную работу по выявлению фальсификата в магазинах Саратовской и Пензенской областях. Но реально ли добиться от этой громоздкой, и увы, бесполезной федеральной структуры реальной работы? Стоит признать, что Россельхознадзор в том виде, в котором он существует теперь, это устаревшая структура, уже давно не отвечающая современным требованиям, и способная стрелять лишь по воробьям и выявлять разовые нарушения.

Значит, давно назрела необходимость в создании принципиально иной структуры контроля за торговыми организациями, которые бы работали, как говорится, в режиме он-лайн! А не так как работает сегодня Россельхознадзор - по графику ежемесячных проверок. Создание такой принципиально новой СИСТЕМЫ, новой структуры- это уровень правительства РФ, уровень депутатов Государственной думы. А значит, это вопрос к ним и за ними право законодательной инициативы.

Но пока идет, как идет, и проблема качества, а значит, контроля качества пищевых продуктов не волнует ни исполнительную, ни законодательную власть. Похоже, что эта тема беспокоит одного лишь Президента страны? Еще 14 октября 2021 года Президент России Владимир Путин на заседании правительства РФ поручил завершить создание системы управления качеством и безопасностью продуктов:

"Для обеспечения населения качественными продуктами питания правительству Российской Федерации завершить создание системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции посредством формирования комплексного механизма ее прослеживаемости на основе имеющихся государственных информационных систем».

Информацию об этом саратовским чиновникам и саратовским депутатам рекомендуем освежить в своих головах и зайти на сайт Кремля.

В тот же день, на заседании правительства РФ, Владимир Путин р поручил поэтапно дополнить госинформсистемы сведениями, характеризующими безопасность и качество пищевой продукции и ее элементов.

"В том числе: о сырье животного, растительного происхождения, ингредиентах, ферментных препаратах, генно-модифицированных организмах и микроорганизмах; о содержании критически значимых для организма веществ (сахара, соли, насыщенных жирных кислот и других) с учетом рекомендованного суточного потребления".

Кто все это будет исполнять на местах, если сейчас даже отсутствует системный контроль за потребительским рынком, не говоря уже о какой-то системе, о которой говорил Президент?? Множество надзорных организаций, типа Россельхознадхззора не в счет. От них нет реальной пользы, потому что своими разовыми проверками проблему они не решить не в состоянии. Только пожирают бюджет? Частов получает очень большую, около 300 тысяч зарплату, персональный автомобиль, льготы, большой штат сотрудников. Для чего такие траты?

Проверки проходят, а некачественная продукция все больше заполняет полки магазинов.

Казалось бы, при этом, все есть, чтобы выполнять указы Президента: и ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», и самый известный и распространенный стандарт серии 9000, содержащий в себе термин «качество».

Система, которая после некоторых доработок могла бы обеспечивать законодательный фундамент управления качеством продукции, существует уже сегодня. Действует договор ЕАЭС, десятки Технических регламентов, устанавливающих требования, которые необходимо обязательно выполнять, действуют стандарты ГОСТ ИСО 9000, ГОСТ Р ИСО 22000 (как раз по пищевой продукции), ФЗ «О качестве и безопасности пищевой продукции», ФЗ «О техническом регулировании», ФЗ «Об аккредитации», ФЗ «О стандартизации», множество стандартов, предъявляющих требования к самой продукции.

Но главной точкой приложения усилий по системе управлением качеством пищи должна стать сама структура и результативность контроля на рынке. Если структура не появится – то любая система управления качеством никогда не будет реализована, так как производитель, поставщик, продавец должны быть замотивированы на производство и продажу только качественной продукции. А пока, к сожалению, мотивация на рынке совсем обратная.

Почему депутаты Саратовской областной думы не принимают жесткие законы? Они могли бы стопроцентно поставить заслон фальсификату!

Вопросов здесь можно и нужно депутатскому корпусу проработать множество. Мы в предыдущих публикациях писали о таких вопросах . Повторим и сегодня, и это надо будет, видимо повторять до тех пор, пока депутаты областной и Государственной думы не возьмутся за разработку конкретных законопроектов.

Ужесточение мер к сетевикам за торговлю фальсификатом вплоть до уголовного преследования, лишение лицензии. Должен быть разработан закон, которой бы обязывал сетевиков самим вызывать Роспотребнадзор на пробу каждой партии, а не ждать, когда к ним в магазин приедут с проверкой. Обязать законодательно сетевые магазины на каждую партию брать анализ, чтобы контролировать партию товаров. На все потенциально фальсифицированные товары ставить кьюар код при завозе продукции в магазин.

Разве это так сложно сделать на региональном уровне, и не разработать законодательную инициативу по вышеперечисленным пунктам?

Но сегодня сетевики в Саратовской области, как и в целом, по России, чувствуют себя вольготно: снижают всем входящую цену для того, чтобы моржа прибыли была больше. А чтобы производитель сделал такую цену, он вынужден снижать себестоимость, а путь тут только один - разбавить продукцию, сделать из нее фальсификат!

Ситуацию сегодня переломить под силу только депутатам Саратовской области и губернатору.

По признанию самого губернатора Бусаргина в одном из интервью, он сам посещает «Магнит». Вот вам и карты в руки, господин губернатор: займитесь конкретно проблемой качества продовольственных товаров в сетевых магазинах. Люди только вам спасибо скажут, и местный сельхозпроизводитель выразит вам свою благодарность!