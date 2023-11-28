ЛИХОЙ НАПОР КАВАЛЕРИСТОВ!

Почему заместитель начальника ГЖИ Абрамова «крышует» управляющие компании, которые на самом деле, необходимо лишать лицензии, а в отношении их руководителей возбуждать уголовные дела?

В сети Интернет появилось в субботу видеообращение к Председателю СК России А.И. Бастрыкину от жителей города Саратова, сообщивших о захвате УК «Трест» управления многоквартирными домами по улицам Тархова и Железнодорожная. Суть обращения такая: в текущем году в ГЖИ организация представила пять протоколов общего собрания собственников жилых помещений, в которых их подписи подделаны. Фактически голосования не проводились, решение о выборе гражданами данной обслуживающей организации не принималось, а также жители обратили внимание председателя Следственного комитета не только на проблему фальсификации протоколов и бюллетеней, но и на то, что директор компании подставное лицо, фактически является бомжом, алкоголиком и постоянным завсегдатаем спецприемника МВД. На основании указанной документации неоднократно принимались решения о выдаче УК «Трест» соответствующей лицензии. Обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли ожидаемого результата.

Мы задались вопросами: «Почему проблема не была решена на местном уровне, в рамках полномочий ГЖИ?» и «Почему заместитель начальника ГЖИ Юлия Владимировна Абрамова не исправила ошибку в выдаче лицензии УК «Трест»? Мы провели небольшое расследование и вот что выяснилось.

Полгода назад, 26 мая 2023 года жители МКД ул. Тархова д.27 через соцсети обращались к власти с просьбой о помощи из-за сложившейся ситуации с управляющей компанией «Трест». Главная проблема была в том, что люди не голосовали за эту УК, а вторая главная проблема - отсутствие какого-либо обслуживания. Осуществлялся лишь сбор денег. Тогда, полгода назад, какие-либо заявления в ГЖИ, органы власти и полицию не привели к результату. По факту даже после направления информации из МВД в ГЖИ о фиктивности директора Кавалеристова, ГЖИ продолжало принимать новые протоколы и договора от его имени, каждый раз включая дом в их лицензию.

В этой истории всплывают одни и те же фамилии, и уже не первый год, пусть и не связанные непосредственно с УК «Трест», но тесно аффилированные друг к другу: это Елена Санелина (та самая Е.Санелина, в отношении которой 28 января 2021 прокуратура г. Саратова утвердила обвинительное заключение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата), п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств), её сын Петр Санелин, Алексей Ефанов и … заместитель начальника ГЖИ по Саратовской области Юлия Абрамова.

Когда-то всех этих господ связывала крепкая дружба по партии ЛДПР. Время прошло, кто-то ушел из партии и стал большим начальником в ГЖИ (Абрамова), кого-то уволили за дискредитацию (Ефанов).

Что и тогда, что и сейчас, все нити ведут в ГЖИ и к тому, кто курирует вопросы внесения домов в реестр лицензий, а это к заместителю руководителя ГЖИ Абрамовой. Именно в ее компетенции решить проблему так, чтобы она не выходила на федеральный уровень, как в данном случае, с заявлением Бастрыкину. Но Абрамова ничего не решила. Почему? Заинтересована в том, чтобы проблема не решалась?

Как одна из версий, которую хотим подсказать Александру Бастрыкину, звучит так. Перейдя на работу начальником ГЖИ, а потом заместителем, Абрамова могла инициировать процесс создания под себя управляшек и натыкала туда «своих директоров», таких, как давние знакомые Абрамовой из бизнеса по управлению домами - тот же Ефанов, мама и сын Санелины, Кавалеристов и ряд других господ…

И вот теперь УК «Трест» через неизвестно откуда появившегося директора Кавалеристова, который и знать не знал, что творят без его ведома, от его имени беспредел и никто не может их сменить. Не оставим без внимания глубокую осведомленность дельцов от УК «Трест» «о своевременности подачи» новых протоколов в ГЖИ с целью перекрыть голосование жильцов. Особенно после последнего протокола, когда жильцы были ловко лишены права выбора на целый год. Кроме как от «Покровительницы» из ГЖИ они не могли узнать!!!

Была еще ситуация в 2019 году, когда люди жаловались на бездействие Ефанова по управлению УК в доме по улице Зыбина. К тем, кто не угодил «хозяину» (это про Ефанова) гарантировались неблагоприятные последствия: запугивали, следили, жителям поступали оскорбления и угрозы, или прилюдное оскорбление личности на встречах.

Заметьте, что те, кто прочитал статью и послушал само обращение от жильцов 27-го дома на Тархова, что в отношении инициатора на Тархова, те же действия и сегодня применяются. Если угрозы людям будут продолжаться, то следует от них ждать очередного заявления в СК РФ. Ведь теперь уже речь идет о жизни и здоровье тех, кто хочет только одного, что им гарантировано Законом - качественного обслуживания домов.

И возьмемся предположить, что пока на должности заместителя сидит госпожа Абрамова, которая курирует вопросы внесения домов в реестр лицензий (по поддельным документам!) дружественных и близких ей УК, качественного управления домами точно не будет. Может вам подыскать работу, а Юлия Владимировна, пока еще не поздно?

Впрочем, давайте подождем, чем закончится расследование заявления направленного Александру Бастрыкину.

Со своей стороны наше СМИ, а именно, «Саратовский репортер», будет контролировать эту ситуацию и направляет запрос СМИ в Генеральную прокуратуру и СК РФ.