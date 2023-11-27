ЧЕМ НАС НАКОРМЯТ В ГОД СЕМЬИ?

Президент России Владимир Путин объявил 2024 год в стране Годом семьи. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. «В целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей постановляю провести в 2024 году в России Год семьи», - говорится в документе.

Как защитят семьи нашей страны от фальсификата, от некачественной, опасной для здоровья еды? Известно изречение: «Мы роем себе могилу вилкой и ложкой». Но проблема еще и в том, что эту могилу роют для нас те, кто производит фальсифицированные продукты. Как давно вы пили настоящее молоко? Как давно на вашем столе было настоящее мясо? Хлеб? Колбаса? Творог?

Тему фальсификата нами поднималась многократно, и был ощутимый результат: на публикации обратила внимание администрация Президента РФ, Госдума, и ее спикер Вячеслав Володин, местная власть, прокуратура. Вот, что например, писал ТГ «Крестьянский двор» по этому поводу: « Редактор газеты «Саратовский репортер» Сергей Михайлов поднял просто океаническую волну на тему недопроизводства молока в нашем регионе и качества его переработки. В своих поисках виновных он дошел до администрации Президента РФ, Следственного комитета РФ и Генеральной прокуратуры РФ. Давно такого шума не было на фоне абсолютной индифферентности губернатора. ?Видимо, испугавшись резонанса, который может возникнуть по итогам журналистского расследования… минсельхоз каким-то чудом «активизировался», и на очередном заседании Саратовской областной Думы депутаты выделили из областного бюджета внеплановые 20 млн руб. Их направят на субсидирование приобретения нетелей «молочного направления продуктивности». То есть, поддержат хозяйства, занимающиеся молоком».

Мы выдержали паузу, и тема фальсификата, как говорится, исчезла с повестки дня. Но исчез ли сам фальсификат? Зайдите сегодня в сетевые магазины и купите молоко, творог, мясо…

«В регионе замечены случаи с фальсификацией молочной и мясной продукции» - пишет одно из местных изданий. «Замечены случаи» !!! Сегодня «заметили». А вчера, завтра? Не «заметили»? Сообщается в СМИ, что руководитель Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям Алексей Частов «заметил», что в регионе зафиксированы случаи с фальсификацией молочной и мясной продукции. По словам чиновника, молочные жиры заменяют жирами растительного происхождения, и сообщил, что благодаря проводимому лабораторией Россельхознадзора анализу, наблюдается тенденция к снижению фальсификации.

Но господин Частов ничего не сказал о мерах, которые были приняты к производителю фальсификата. Где прокуратура? Исполнительная власть? К производителю фальсификата самое «страшное» для него, это весьма символический штраф. Заплатил, и гони фальсификат дальше! Реальных мер к таким «производителям» не применяют. Почему? Например, управляющую компанию, которая предоставляет некачественные услуги по обслуживанию дома, могут лишить лицензии. А производителя, который в сетевой магазин поставляет молочный фальсификат? Только штраф? И люди травятся, и что самое страшное- дети, которым дают утром стакан фальсифицированного молока! Год Семьи в 2024 году! Что будем есть, и что пить?

На государственном уровне, эта проблема не решается. Поэтому, слова Частова о тенденции снижения производства фальсификата, это пустой звук. Реальность иная. Контролирующих органов много, а какой от них толк? Разовые проверки? Ну, поймали сегодня производителя фальсификата. Отчитались. А завтра он снова везет то, что набодяжил в магазины. А ведь еще в 2020 году Владимир Путин подписал новую доктрину продовольственной безопасности России: соответствующий указ и текст доктрины опубликованы на сайте правовой информации. Согласно документу, в Россию запрещается ввоз генно-инженерно-модифицированных продуктов с целью разведения и оборота, а также неконтролируемый ввоз синтетических биологических агентов.

Но, несмотря на этот серьезный документ, реальность иная и о решении проблемы производства фальсификата и говорить не приходится! После наших публикаций областная дума как бы сделала вид, что эта проблема взволновала депутатов: сумма субсидии ( 20 млн. руб) за которую они проголосовали просто смешная. Как верно заметил т- г Крестьянский двор: «Если 20 млн разделить на 400 заявленных голов, выйдет по 50 тыс. рублей на буренку. А истинная цена такого животного колеблется в районе 200 тысяч рублей. Если говорить точнее, от 160 до 250 тыс. руб., в зависимости от качества племпоголовья и породы. В среднем! Выходит, помощь областного бюджета окажется сколь-нибудь существенной лишь в том случае, если наши хозяйства будут приобретать обычный скот без доказательств породности… Зато в МСХ области уверены, что «депутатская щедрость» позволит получать не менее двух тысяч тонн молока в год».

А на деле? Дотации по молоку и животноводство мизерное и наша область третья в списке по дотации молочникам, а в 2020 году Саратовская область была 13-ая в рейтинге регионов по производству молока. Однако, не очень-то верится в официальную статистику, и в то, что сообщалось нам официально: «По итогам 2020 года в Саратовской области произведено 752,2 тыс. тонн молока (100,7 % к 2019 году), что позволило области войти в ТОП-20 регионов России по производству молока и занять 13-е место». Это серьезно?

Минсельхоз области сообщает: «Это результат постоянно проводимой в регионе работы, направленной на сохранение поголовья сельскохозяйственных животных, увеличение его продуктивности, совершенствование генетического потенциала, а также осуществляемой государственной поддержки отрасли. Стабильная государственная поддержка отрасли вызывает интерес к реализации инвестиционных проектов по молочному скотоводству в области».

Возникает очень простой вопрос: «Где все это?». Или, депутаты областной думы, министр Ковальский не посещают магазины? Хочется спросить их : «Как давно вы были в селах , как давно разговаривали там с крестьянами?».

«Обеспеченность населения молоком собственного производства в Саратовской области составляет 100%.» - сообщает зампред правительства области - министр сельского хозяйства Роман Ковальский на совещании при губернаторе Романе Бусаргине. А его качество? Или, главное для министра Ковальского, это количество, а не качество?

И разве господин Ковальский не в курсе, что многие мелкие хозяйства области под нож пустили поголовье? И разве господин Ковальский не знает что личное подворье сократилось по той причине, что еще совсем недавно - полгода как, настоящее молоко из под коровы никому не нужно было и его брали только у молочных комплексов.

Саратовская область была сельскохозяйственным регионом, кормила Россию хлебом, колбасой, мясом, молоком.

Но теперь другие приоритеты: бордюры строим на сотни и сотни миллиардов рублей по всей области, парки строим, фонтаны. Это очень все хорошо, это нужно людям, но что мы будем, есть завтра, что будет у нас на столе? На бордюры выделяют миллиарды, а на поддержку сельского хозяйства - 20 миллионов, те что недавно что выделила областная дума! На миллиард рублей можно молочный комплекс на 1500-2000 голов построить. А это рабочие места, налоги молоко и мясо!

И если Президент Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи , в первую очередь, надо позаботиться на государственном уровне о том, чтобы на столе семьи была качественная и здоровая пища.

А сейчас такая ситуация: нет реального Закона, который бы запрещал производить контрафактную продукцию! Нет Закона, который бы предусматривал реальное наказание производителю фальсификата, вплоть до запрещения заниматься предпринимательской деятельностью. А раз нет жестких мер, то фальсификат повально заполняет прилавки магазинов.

Ни депутаты, ни высокопоставленные чиновники не поднимают вопрос и о политике закупочных цен в сетевых магазинах типа «Магнит», «Пятерочка»… А ведь эти и подобные им магазины по цене «давят» производителей из села - им нет входа на прилавки этих магазинов. Получается, что доступ в эти сетевые магазины открыт производителям фальсификата, и он является конкурентноспособным?

Без фальсификата не попасть на рынок, и получается, что сетевики целенаправленно так делают, чтобы производители бодяжили, и с нормальным продуктом не приходили к ним?

Вопросы, вопросы, вопросы. Мы снова поднимаем эту тему, дабы Государственная дума, правительство, правоохранительные органы всерьез подняли тему фальсификата. Очень важно, что будет на столе у семьи в Год Семьи.

Обращаемся и лично к Вячеславу Викторовичу Володину, тем более, что в и июне этого года он подержал эту тему и в стенах законодательного органа обращаясь к депутатам, заявил о необходимости введения уголовной ответственности к производителям молочного фальсификата, дословно сказав:

«Вдумайтесь, все то, что должно содержать молоко- содержит пальмовое масло, фальсификат, вред для здоровья. Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители».

Что сегодня? Пока такая уголовная ответственность не введена, и пока депутаты думают о введении уголовной ответственности, производство молочного фальсификата поставлено на поток.

Еще есть одна известная фраза: «Мы то, что мы едим». Тема очень больная, в прямом смысле.