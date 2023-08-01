ХАЛАТНОСТЬ ЧАСТОВА УГРОЖАЕТ ЛЮДЯМ

Халатность руководителя Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям А.А. Частова, как фактор угрозы здоровью и жизни населения

По вине руководителя Управления Россельхознадзора А.А. Частова на днях возник скандал международного калибра: Казахстан запретил ввоз на свою территорию молочных продуктов из России.

Министерство торговли Казахстана сообщило, что запрещен ввоз в страну молочной продукции ООО "Саратовский молочный комбинат" и молочной продукции ТОО «Энгельсский молочный комбинат».

Если бы не бдительный контроль со стороны министерства торговли Казахстана, то фальсификат так и продолжал бы поступать со стороны Саратовской области в сопредельное дружественное государство. Но Казахстан тщательно следит за безопасностью и качеством молочной продукции, чего не скажешь о Россельхознадзоре, руководит которым господин А.А. Частов .

Как такое стало возможным, что специалисты из Казахстана обнаружили факт производства молочного фальсификата в Саратовской области, но этого не сделали специалисты Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской области?

Ответ на этот вопрос есть в Уголовном кодексе РФ, а именно - статья 293. Халатность:

«Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности…».

В ответе за эту халатность- руководитель Управления Россельхознадзора А.А. Частов. Его действия никак нельзя признать профессиональными, поэтому следует ждать возбуждения уголовного дела в отношении него по ст. УК РФ «Халатность».

Произошедший инцидент с поставкой молока в Казахстан подтверждает: Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям не контролирует ситуацию, если дело дошло уже до того, что работу за Россельхознадзор под управлением Частова делают специалисты из Казахстана, выявляя факт фальсификата в саратовском молоке. Ведомство Частова допустило выход фальсификата за пределы страны, нанеся тем самым прямой моральный ущерб имиджу производителей молока. А есть ли он, этот имидж производителя качественного молочного продукта?

Наблюдатели давно отметили: ситуация крайне запущена, и фальсификат заполонил полки магазинов Саратовской и Самарских областей.

И это результат халатного бездействия лично руководителя Управления Россельхознадзора Частова: проверки этого ведомства предприятий молочной продукции бывают крайне редкими. Раз в полгода, раз в год. А когда специалисты Россельхознадзора выявляют факты производства фальсификата, то направляются официальные письма по выявленным фактам фальсификации производства молочных продуктов за подписью господина Частова в прокуратуру, в МВД, в правительство Саратовской области. На этом, вся работа ведомства руководимого Частовым заканчивается. А в промежутке между проверками Россельхознадзора молочные предприятия области «гонят» фальсификат и травят население, и прежде всего - детей. Халатность руководителя Управления Россельхознадзора А.А. Частова наносит прямой ущерб здоровью, жизни и безопасности населению.

А все потому, что работа управления Россельхознадзора носит формальный, разовый, эпизодический характер при проверке предприятий по производству молочных продуктов. Но разве при обнаружении фальсификата не должна проверяться вся цепочка, производства? Разве не должны быть опечатаны склады готовой продукции совместно с органами правопорядка? Разве не должна быть проверена вся цепочка- от комбината до магазина, и разве проверка Россельхознадзора не должна закончиться только тогда, когда на полках магазинов и на молочном комбинате- будет что называется, «ноль» продукции, в которой обнаружен фальсификат?

То, что Управление Россельхознадзора не выполняет свои функции по защите здоровья и жизни граждан- все знают и видят. Но… Ничего не могут сделать! Не могут защитить людей от продукции, наносящей им вред!

В том числе, и в правительстве Саратовской области. Так на редакционный запрос «Саратовского репортера» в Аппарат Президента РФ о фактах производства фальсификата молочной продукции, министр сельского хозяйства правительства Саратовской области Р.С. Ковальский ответил так:

«Следует отметить что, Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям имеет непосредственное подчинение Центральному аппарату Россельхознадзора. Россельхознадзор самостоятелен в осуществлении своих полномочий, установленных федеральным законодательством».

Получается, господину А.А. Частову никто из руководства Саратовской и Самарской областей не вправе указать на его халатное отношение к своим обязанностям, потому что он «самостоятелен в осуществлении своих полномочий»! То есть, травитесь люди фальсифицированным молоком, пока господин Частов соизволит провести очередную проверку через год- полгода?

В одной из публикаций газеты «Крестьянский двор» господину Частову и его личным качествам была дана такая характеристика журналистом Светланой Лукой : «Не слушает оппонентов, виртуозно искажает любую ситуацию».

Поэтому, надеяться на Частова бесполезно: человек не воспринимает критику, амбициозен, сам себе на уме. При этом, с такими качествами- чиновник федерального уровня! И потому, местные власти Саратовской и Самарской области ему не указ: он чиновник федерального уровня с огромной зарплатой!

Таким образом, на одной чаще весов находятся амбиции одного человека- Частова, на другой-здоровье, жизнь и безопасность граждан. И никто ничего исправить в данной ситуации не может, чтобы привлечь заевшегося чиновника по статье УК РФ «Халатность»?

Но есть еще один выход и тоже- вполне себе справедливый. Вот что сообщало одно из СМИ Самарской области о Частове, об Управлении Россельхознадзора по Саратовской и Самарской области:

«Решать все вопросы через Саратов неудобно. Из-за объемов выполняемой Россельхознадзором работы Самарская область нуждается в самостоятельном подразделении этой федеральной структуры, - сообщил Самарскому обозрению президент НП «Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств, фермеров и сельскохозяйственных кооперативов по Самарской области» Виталий Кожеваткин». И еще на эту же тему: «У нас должен быть свой надзорный орган, самарский, у нас тут проблем выше крыши. Самарская область – достаточно серьезный регион, и осуществление госконтроля будет более эффективным в рамках отдельного, самостоятельного ведомства, а не присоединенного к тому или иному субъекту, - анонимно высказался один из участников рынка АПК». Самарские аграрии жалуются на неудобство поездок для получения сертификатов аж в Саратов, а также полагают, что такой внушительный регион, как Самара со своим мощным АПК, нуждается в отдельном подразделении Россельхознадзора.

Эта проблема ставилась в самарских СМИ в августе 2022 года. После этого – тишина. А ведь вопрос поставлен вполне справедливо, потому что невозможно сидеть на двух стульях, но Частов- сидит!

Порочность этого очевидна: будь Частов чиновником не федерального уровня, которому поручено отслеживать ситуацию продовольственной безопасности сразу в двух областях, а регионального уровня, то ситуация, была бы вполне управляема: правительство области могло бы контролировать деятельность Частова.

Но, поскольку вопрос о преобразовании Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям в Управление Россельхознадзора по Саратовской области никто на данный момент не ставит , ни в правительстве Саратовской области, ни депутатами Госдумы, , наша редакция обращается с данным предложением- о реорганизации Управления Россельхознадзора- в администрацию Президента РФ. Все аргументы говорят «за»- о том, что должно быть управление Россельхознадзора только по Саратовской области.

Ведь от того, что Частов «управляет» и в Самаре, и в Саратове, очевидно- низкое качество управления. Да и вред от этого очевиден: проверки предприятий по выпуску молочных продуктов не носят системный характер, и бывают эпизодическими, в результате которых выявляется фальсификат.

Напомним читателю, если он не знает, что своей деятельностью на посту начальника федеральной службы по ветеринарии и фитосанитарному надзору, которой Частов руководил в Саратове целых 8 лет, он нанес огромный и непоправимый ущерб саратовским сельхозпроизводителям. Прокуратура области, ФАС, спросили с Частова за это? Быть может, стоит вернуться к тем временам, когда Частов руководил вышеупомянутым нами ведомством? Обратимся к публикации в газете «Крестьянский двор», и вот что сообщал журналист Светлана Лука этого издания ровно три года назад в публикации «Надзор будет доведен до абсолюта»: «Обобрал ( Частов- ред.) сельхозтоваропроизводителей как липку, так как ветеринарные услуги в Саратовской области в 2, 3, а то и в 4 раза дороже, чем у соседей». И это делал Частов! Нам не раз приходилось слышать от местных фермеров, что они разорились от таких цен на ветеринарные услуги!

Не толи сегодня делает Частов, руководя Россельхознадзором в Саратовской и Самарской области, закрывая глаза на производство массового фальсификата?

Не пришло ли время как следует разобраться с этим господином: органам ФСБ, МВД, прокуратуре?

Ведь кроме вреда, от Частова нет никакой пользы, и почему бюджет должен оплачивать пребывание на этой ответственной должности этого чиновника?