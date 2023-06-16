Плеханов и его заместитель Шпольский забыли, что крепостное право отменили

В Энгельсе идет второй этап переселения из аварийных домов в Летке: строятся дома по улице Колотилова, 1- 2 Студенческий проезд, улица Смоленская. Заинтересованные жители из Летки создали общественный совет, и пытаются контролировать качество строительных работ. Отрадно, что общественность, как говорится, не спит и проявляет активную гражданскую позицию, о позитивном влиянии этого неоднократно говорил Вячеслав Володин и Николай Панков. Но…администрация Энгельсского района верна своим традициям: по- чвански и свысока общаться с народом. Чиновники ЭМР сегодня всячески «выдавливают» общественников и фактически противодействуют им по всем возникающим вопросам.

Глава Плеханов и его заместитель Шпольский прилагают все усилия, чтобы ограничить людей в их законных правах. Плеханов и Шпольский забыли: люди не крепостные, а крепостное право отменили и у граждан абсолютно такие же права, как у того же Плеханова. Люди хотят, например, реализовать свое законное право и сразу выбрать управляющую компанию, которая бы их устраивала по всем параметрам - в тех домах, где они скоро будут жить. Имеют на это полное и законное право. Но у администрации ЭМР свои понятия о законах и о праве граждан. Так, господин Шпольский заявляет общественникам,( аудиозапись прилагается- ред.) что они не имеют права выбирать, тем самым, делая из людей дураков, потому что в Законе нет такого, где было бы написано- что жители не имеют права выбирать УК, а администрация- имеет. По некоторым ведениям, которые доходят до общественников, администрация лоббирует УК Мул Авто, что не удивительно, ведь сын руководителя этой УК работает заместителем Плеханова по ЖКХ и это - Нежданов. Впрочем, вопрос по УК, далеко не единственный от которого «отшивает» людей администрация ЭМР.

Получается так, что, по мнению главы ЭМР Плеханова и его зама Шпольского люди не должны ни коим образом вмешиваться и задавать неудобные вопросы по стройкам, где будут они скоро жить! Но при чем тут вообще администрация Энгельсского района и лично Плеханов? Деньги-то федеральные и они идут на переселение, на стройку, и люди САМИ приложили немало усилий, чтобы средства были выделены из федерального центра по программе переселения! А поскольку так, то люди имеют полное право контролировать ход строительства и то, как расходуются деньги! А у Плеханова итак полно дел: грязь на улицах, мусор, текущие трубы, разбитые дороги, кривые тротуары… Или, не интересно, потому что тут деньгами не пахнет?

«Причем, люди ничего сверхъестественного не требуют – мы все имеем равные права и хотим получить одинаковые квартиры, вот и все. Если на одном доме стеклят лоджии, то и на другом доме тоже они должны стеклиться. Все застройщики выиграли аукционы по равной цене- при более чем, приличной для строительства. Тогда почему же между домами такая большая разница по наполняемости отделки и качеству используемых материалов- радиаторам, входным дверям и т.д.? Этот вопрос беспокоит многих жителей аварийных домов, которые будут переселяться в этом этапе, поэтому мы его озвучиваем, но не получаем вразумительного ответа от чиновников. Такая жесткая экономия на всем вызывает вопрос: куда и как идут выделенные на переселение деньги? Получается, что застройщики в итоге будут иметь сверхприбыль, или деньги перенаправляются куда-то? Куда? Насколько все это законно?» - рассказывает нам Валерия, коренной житель Летки, которая является неформальным лидером совета общественников в Летке по переселению из старых домов.

Губернатор сказал на одной из встреч с администрацией ЭМР и людьми : «Слушайте людей, делайте, как они просят». Но… это не в правилах лично Плеханова и Шпольского – мнение людей и их интересы полностью игнорируются. То ли дело, интересы близкой к администрации Мул Авто, которую сейчас Шпольский с Плехановым , по некоторой информации, навязывают, как УК будущих новых домов.

Еще проблема. В строящемся доме на Колотилова выделяют 80 квартир для сирот. Как они будут жить, в каких условиях, похоже, ни Плеханова, ни Шпольского не волнует. Общественники спрашивают, например: почему нет фартука из плитки на кухне, почему нет остекления лоджий, почему нет розеток в ванной комнате? Сироты разве потом, когда вселятся, смогут ли это сделать за свой счет? Как видим, ничего сверхъестественного и обычные вопросы, но и они поперек горла администрации ЭМР.

Причем, как рассказывает Валерия, с застройщиками у общественников сложились вполне рабочие и нормальные отношения, а вот администрация Энгельского района всячески вставляет палки в колеса.

Полагаем, что на ситуацию с отношением к общественникам со стороны администрации Энгельсского района и лично Плеханова со Шпольским, должна обратить внимание прокуратура области. В конце концов, кто такие, глава ЭМР Плеханов и его зам Шпольский? Обычные граждане, просто наделенные на время от имени народа определенными властными полномочиями. Однако, как люди видят, они этими полномочиями пользуются не в интересах граждан, а наоборот- против интересов граждан, злоупотребляя явно своим служебным положением и своими должностными полномочиями. Да и ведут себя, по-хамски по отношению к людям, к их интересам- общаются, как с быдлом, действительно- как со своими крепостными!

Полагаем, тут не какой-то каприз чиновников просматривается по отношению к общественникам, а совсем иной интерес, и полагаем он преследует корыстные цели, и желание «примазаться» к программе переселения, дабы, видимо, «отломить» кусочек от федеральных денег. Ну, и пролоббировать дружественную администрации ЭМР и лично Плеханову УК Мул Авто- это тоже, святое дело!

Пожелаем общественникам терпения во взаимоотношениях с чиновниками ЭМР, а прокурорам- обратить внимание на данную ситуацию: как и куда расходуются федеральные средства. Обращайтесь к общественникам - они вам все расскажут и все-все покажут.