КОРОВЫ ПОВТОРЯТ СУДЬБУ ДИНОЗАВРОВ?

Сегодня в России- катастрофическая ситуация по производству молока и по всему молочному направлению! Но… это мало кого волнует, кроме производителей настоящего, натурального моллока.

Потребитель этого не замечает, не видит, потому что на прилавках магазинов- огромный выбор молока разных видов, марок, сортов. Но то ли это молоко? Настоящее, натуральное? Будут ли наши дети и внуки наслаждаться вкусом натурального молока? Все сейчас идет к тому- что не будут и настоящее молоко, что называется из-под коровы- исчезнет НАВСЕГДА! То, что происходит на молочном направлении сегодня, приведет очень скоро к исчезновению молочного стада. И одна из главных причин банальна для нашего времени-рост цен.

Сегодня цены подскочили нереально высоко на все: на запасные части для сельскохозяйственной техники, на стройматериалы, на добавки для кормов, на дизельное топливо… Соответственно, такой безумный рост цен не мог не сказаться на себестоимости производства молока на предприятиях молочной продукции. Сегодня себестоимость производства молока на одном из ведущих предприятий Саратовской области составляет 38 рублей. Затраты на производство одного литра молока- 33 рубля, и соответственно, производителю остается… 5 рублей! Комментарии тут излишни, и понятно, что при такой цене производство молока теряет всякий смысл и не становится абсолютно убыточным!

Помимо роста цен на топливо, запчасти, корма, добавки для кормов и прочее… есть еще множество причин, которые не дают стабильно работать предприятиям молочного направления. И конечно, это родная наша бюрократическая система, для которой производитель- этот только поставщик налогов. А как он зарабатывает, нет дела никому. Как говорится, кувыркайся, как хочешь в одиночку!

Еще одна очень серьезная причина и это появление на рынке так широко разрекламированного молока из республики Беларусь. И при этом, и все как бы сделали вид, что это очень хорошо- молока стало качественного очень много! Но кому хорошо? Братьям белорусам? А нам? Все верно- цена на молоко из соседнего государства низкая. Но почему? Все просто: переработчики молока пошли на явно откровенный сговор с торговыми сетями о том, что цены снижать не будут. При этом, цены производителям нашего молока они стали понижать в три этапа в течении 2-3 месяцев на 8-10 рублей, а в некоторых областях России- и того больше. Заметим при этом, что на полках магазинов цена не упала!

Как работать производителю молока при такой избирательной ценовой политике торговых сетей, которые государство не особо-то и контролирует?

Сегодня у производителей молока закупочная цена колеблется от 29 до 30 рублей за литр и это гораздо ниже затрат на его производство.

Как поправить такое положение, и возможно ли еще спасти подобную явно, убийственную для производителя ситуацию?

Полагаем, что это возможно, если государство поймет, что происходит в России на рынке по производству молочной продукции, и если оно об этом говорить будет открыто, а не лоббировать отдельных производителей, а также- не лоббировать поставщиков пальмового масла. И вот основные моменты, которые, если не обратить на них внимания государству, окончательно сегодня добьют производителя молочной продукции.

У того производителя, у которого до 1000 голов КРС и есть зерновые, они однозначно, под нож пойдут! Молочное стадо исчезнет. Большие холдинги и компании переходят сегодня с трехразовой дойки на двухразовую дойку. При этом, такие предприятия вынуждены проводить сокращения штата, так сказать, «оптимизировать» в ущерб как интересам предприятия, так и интересам людей. Ведь у большинства работников- ипотека, кредиты, семья. Как жить, оставшись совсем без работы от слова совсем? Кто поддержит производителя натурального молока? Если раньше депутаты Государственной Думы РФ часто упоминали о ВТО и о том, как на нас посмотрит Запад, если мы не выполним определенные условия торговли и производства и о том, что есть определенные рамки и ограничения, и что мы не вправе на выгодных нам условиях изменять законодательство в направлении потребления, то сегодня кто нам это мешает сделать так , как нам надо, в изменившихся условиях на международном уровне? Но что-то мы пока ничего не слышим от депутатов ничего по этому поводу. Много слишком фальсификата в магазинах. Молоко как могут и как хотят, бодяжат, не нарушая как бы при этом Закона. Контролирующие органы закрывают на эту ситуацию глаза. Сетевики через государственные программы участвуют в различных аукционах. Кто дает меньшую цену, тот и выигрывает, а производитель качественного молока- за бортом, потому что он не может обозначить цену ниже своих затрат и не может ее понизить! Вот в эту лазейку и прут фальсификаты по низким ценам, обходя законы, травят наше население! На качественное и натуральное молоко цена не может такой низкой, как на аукционах! Сегодня многие врачи говорят, что молочные продукты вызывают аллергию. Все верно, но молоко фальсифицированное, а не натуральное, которое веками пили наши предки, и поколение за поколением росло здоровым! Цена в магазине на натуральное молоко должна быть минимум 60- 70 рублей, но в них сегодня предлагают по «красной» цене скажем по 35-37 рублей. Может ли молоко по такой цене быть натуральным? Вот вам и ответ- почему и отчего аллергия. И конечно, нельзя не сказать о пальмовом масле. Посмотрите, как увеличился его ввоз в нашу страну и его применение при производстве молочных продуктов. Учеными уже доказан очевидный вред для организма, особенно детского, пальмового масла. И если бы государство взяло этот вопрос под свой контроль, и повлияло на применение пальмового масла при производстве молочных продуктов, а то и вовсе его запретило, то производство натурального молока было бы быть востребовано и при такой ситуации всем было бы хорошо: и производителю, и потребителю.

Вот только эти некоторые обстоятельства, нами перечисленные, которые неизбежно приведут к гибели молочного стада по всей России, если не принять срочных мер по поддержке производителя на государственном уровне. Но мы видим, что сегодня на местах, в регионах местная власть, как законодательная, так и государственная- бездействует в этом направлении. Производитель молочной продукции остается один на один со своими проблемами. А как же тогда доктрина продовольственной безопасности? Поучается, она существует только на бумаге и на местах, в регионах откровенно саботируют Указ президента РФ В.В. Путина? Для «забывчивых» губернаторов, министров и депутатов напомним: на государственном уровне Президентом страны была утверждена программа национальной продовольственной безопасности страны до 2025 года. Указом Президента Российской Федерации от 21.01.2020 г. № 20 была утверждена доктрина продовольственной безопасности, где, в частности говорится: «Продовольственная независимость определяется как уровень самообеспечения в процентах, рассчитываемый как отношение объема отечественного производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия к объему их внутреннего потребления…» Особо в этом Указе Президента сказано о производстве молока, и то что производство молока и молокопродуктов должно составлять не менее 90 процентов.

Указ Президента страны есть, и он был подписана три года назад. А где исполнение данного Указа на местах? Его нет, и похоже, если срочно не вмешаться в происходящее на рынке производства молочной продукции, то производитель молока просто исчезнет , молочное стадо уйдет в историю, как ушли в нее когда-то динозавры.

Бутылки с надписью «молоко» на прилавках магазинов при этом останутся, но это уже будет не натуральное молоко, а фальсификат, которым будут травить «производители» наше население.