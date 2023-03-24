После заявления в полицию об угрозе убийством и расправой, заявителю в полиции...стали угрожать расправой!

Вместо того, чтобы защитить гражданина, в ОП № 4 заявителю начали угрожать. История произошла 16 октября прошлого года. О том, что с нею произошло, Ткаченко А.И. пишет в управление следственного комитета следователю Сиротину Р.С. Заявление подано 1 марта 2023 года, и звучит оно так: «О возбуждении уголовного дела по фактам угрозы убийством, разбоя, нанесения телесных повреждений, совершенных в отношении женщины, находящейся в состоянии беременности и незаконных действиях сотрудников полиции».

Заявитель просит привлечь к уголовной ответственности гражданина Погосяна А.Г. Гражданка пишет в заявлении : «Заведомо зная, что я нахожусь в состоянии беременности 16.10.2022 г. примерно в 04.00 утра напал на меня, нанеся мне несколько ударов руками и ногами в область лица и живота, то есть, применил насилие опасное для моей жизни и здоровья». Этого показалось мало, и как пишет заявительница, напавший открыто похитил ее телефонный аппарат Samsung Galaxy A31.

Далее, заявительница пишет: «Погосян А.Г. стал преследовать меня и во дворе дома, угрожал мне убийством. Мне удалось убежать от него на такси, но он через некоторое время настиг меня у торгового павильона ООО «Эллиаф» по адресу: г. Саратов, Московское шоссе, д. 25/1 и также угрожал убийством. Угрозы Погосяна А.Г. я восприняла реально, поскольку он находился в совершенно неадекватном состоянии и размахивал в мою сторону ножом».

Тому, что происходило, были свидетели, и заявитель указывает о них: «При высказывании в мой адрес со стороны Погосяна А.Г. угроз убийством и физической расправы со мной рядом находилась моя подруга Миронова Дарья Викторовна, 10.03.1991 г.р., которая все происходящее видела. Кроме того, высказанные в мой адрес угрозы со стороны Погосян А.Г. могут подтвердить: водитель такси , продавцы торгового павильона ООО «Эллиаф». Высказанные в адрес заявителя угрозы были записаны на камеры видеонаблюдения торгового павильона ООО «Эллиаф».

Вот такая история. Но, это только начало, потому что самое «интересное» началось потом. После нападения, после избиения, после ограбления и после угрозы убийством гражданка Ткаченко А.И. пошла в ОП № 4. И 16.10.2022 г. она обратилась в дежурную часть ОП № 4 в составе УМВД России по г. Саратов с заявлением о совершении Погосяном А.Г. в отношении нее указанных преступлений. Заявление было принято и заявителю было выдано направление для прохождения медицинского освидетельствования по факту нанесенных телесных повреждений.

А потом… Потом, как пишет гражданка спустя пять месяцев 3 марта 2023 года (!!!) в своем заявлении в СУ СК РФ по Саратовской области следователю Сиротину Р.С. случилось, не поверите, следующее: « Но после того, как указанное заявление было от меня принято ( в ОП№ 4- ред.), неизвестные мне сотрудники полиции стали оказывать на меня психологическое давление и незаконно удерживать в здании ОП № 4 в составе УМВД России по г. Саратов. Неизвестный мне сотрудник полиции угрожал мне расправой, обещал провести обыск по месту моего жительства и подбросить наркотики в мое жилище. Эти действия неизвестных мне сотрудников полиции, по моему мнению, были направлены на сокрытие особо тяжких преступлений, совершенных в отношении меня Погосяном А.Г.».

Женщина, как она пишет в заявлении, была сильно напугана и под давлением неизвестных ей сотрудников полиции попросила сотрудников дежурной части ОП № 4 в составе УМВД России по г. Саратов вернуть заявление о совершении Погосяном А.Г. в отношении нее преступлений и не регистрировать это заявление в КУСП. Как говорится, без комментариев!!! Вот так «защитили» заявительницу в полиции!

После того, как Ткаченко забрала заявление полиции, и уже опасаясь расправы от самих полицейских, она пять месяцев живет в страхе. Живет в страхе и сейчас, потому что, как пишет Ткаченко А.И. в своем заявлении в следственный отдел по РОВД СУ СК РФ по Саратовской области следователю Сиротину Р.С. , « в настоящее время мне продолжают поступать со стороны Погосяна А.Г. угрозы расправой, он запугивает возможными проблемами со стороны сотрудников полиции ОП № 4 в составе УМВД России по г. Саратов, с которыми, с его слов, у него хорошие отношения».

Ткаченко требует защитить ее права, защитить жизнь, и руководствуясь ч. 1 ст. 128.1 УК РФ, ст. ст. 141 УПК РФ, просит провести проверку изложенной в заявлении информации и принять необходимые меры по привлечению Погосяна Араза Гагиковича, к ответственности за совершенные в отношении нее преступления.

Разумеется, Ткаченко А.И. просит провести и проверку изложенной в заявлении информации и принять необходимые меры по привлечению сотрудников ОП № 4 в составе УМВД России по г. Саратов к ответственности за незаконное лишение ее свободы, сокрытие особо тяжкого преступления от учета, а также совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. 285, 286 УК РФ .

Полагаем, что несмотря на то, что у господина Погосяна А.И. есть связи в полиции, и хорошие отношения с сотрудниками в ОП № 4, как сообщает в своем заявлении Ткаченко А.И., следователь Сиротин Р.С. найдет доказательства вины указанных лиц в заявлении, и будет возбуждено уголовное дело в о отношении них и дело дойдет до суда и виновные получат по заслугам.

P.S. Что теперь? СК занимается этим делом? Ни грамма. Следователь Сиротин, которому поступило заявление отписал и перенаправил его для рассмотрения....в ОП №4. Тем же сотрудникам, которые угрожали заявительнице. Теперь они ее вызывают для дачи пояснений. Она боится. Полицейские говорят : "Боитесь? Ну, тогда мы придем сейчас сами!". Где же и у кого же искать в Саратовской области правду и справедливость и защиту своих прав?