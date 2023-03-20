ПОСЛЕ МЕНЯ ХОТЬ ПОТОП!

Черных Марина, глава Усть- Курдюма, согласовала строительство дороги на горе Шиханка в Селе Усть-Курдюм, не имея на то «лицензии».

Напомним, что с 2021 года данная местность была признана памятником культурного наследия! Строительство вблизи таких объектов запрещено в радиусе 200 метров! Что уж, говорить о самом памятнике. Со слов местной жительницы, которая данное строительство затеяла с целью отведения паводковых вод от их улицы, согласовала данные действия с главой Черных. Она же, в свою очередь, мало того, что превысила в очередной раз свои должностные полномочия, но и своими действиями направила поток воды в сторону своего же дома(!), а так же, в сторону настрадавшихся от сточных вод жителей с улиц Жемчужная и Степана Разина! С одной стороны, она молодец -сама натворила, сама и пускай теперь разгребает потоп во главе с армией ассенизаторов, разрешая им сливать «талые воды» в поля. Видимо, ассенизаторы, таким образом, обработали свои бочки от дерьма, назвав данную операцию «сливом талых» вод в места, разрешенные главы Черных. Но есть ли тут здравый смысл? Или, как говориться, кобылке брод, а курице потоп! Просьба к правоохранительным органам провести проверку по данному факту.