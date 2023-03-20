ПОСЛЕ МЕНЯ ХОТЬ ПОТОП!

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 Черных Марина, глава Усть- Курдюма,  согласовала строительство дороги на горе Шиханка в Селе Усть-Курдюм,  не имея на то «лицензии».

Напомним, что с 2021 года данная местность была признана памятником культурного наследия! Строительство вблизи таких объектов запрещено в радиусе 200 метров! Что уж,  говорить о самом памятнике. Со слов местной жительницы, которая данное строительство затеяла с целью отведения паводковых вод от их улицы, согласовала данные действия с главой  Черных. Она же, в свою очередь,  мало того, что  превысила в очередной раз свои должностные полномочия, но и  своими действиями направила поток воды в сторону своего же дома(!), а так же,  в сторону настрадавшихся от сточных вод жителей с улиц Жемчужная и Степана Разина! С одной стороны,  она молодец -сама натворила, сама и пускай теперь  разгребает потоп во главе с армией ассенизаторов, разрешая им сливать «талые воды» в поля. Видимо,  ассенизаторы,  таким образом,  обработали свои бочки  от дерьма, назвав данную операцию «сливом талых» вод в места, разрешенные главы Черных. Но есть ли тут здравый смысл? Или,  как говориться,  кобылке брод, а курице потоп! Просьба  к правоохранительным органам провести проверку по данному факту.