Шиханы «притянули» «Магнит»!

В военном гарнизоне Шиханы 25 ноября торжественно был открыт магазин «Магнит». Кажется, уже никого не удивить магазинами этой торговой сети: в городах области они, едва ли, не на каждой улице.

Но для военного городка Шиханы это стало большим и долгожданным событием! Теперь можно приобрести необходимые продукты, не выезжая за пределы военного гарнизона. С этим были раньше проблемы, теперь их нет. Люди искренне рады такому событию: у «Магнита» удобный график работы, большой ассортимент товаров.

«Магнит» давно стал народным магазином, и вот теперь он пришел в гарнизон Шиханы. На открытии был и директор филиала Саратов Восток АО «Тендер» Максим Сотников, поблагодаривший руководство гарнизона за помощь : «Без руководства гарнизона мы бы точно не успели все подготовить в срок…». И он пожелал покупателям, чтобы магазин «Магнит» «не только бы радовал покупателей свежими продуктами и низкими ценами, но и становился бы для них по-настоящему любимым».

На церемонию открытия одной из первых подошла с палочкой старожил Шихан 85- летняя Людмила Николаевна Молодова : « Ну, вот теперь и у нас есть свой «Магнит», это очень радует… куплю пойду бананов». Едва исполнилось 20 лет, как она приехала в Шиханы - работала в институте, и вот уже 65 лет тут живет, многое помнит. Говорит, что очень любит Шиханы, здесь красивая природа, прекрасный городок, хорошие люди: « А в последнее время, так и вообще прелесть! Городок преобразился, за последние несколько лет: заасфальтированы дороги, тротуары…».

Закрытому военному городу Шиханы в прошлом году исполнилось двести лет! Его основатель - граф Орлов- Денисов . В прошлом году, на двухсотлетний юбилей Шихан тут был установлен величественный памятник с изображением семейного герба графа, а в основании памятник ограничен дорожкой- и это знак войск радиационной, химической и биологической защиты. В Шиханах сохранили дух старины, и здесь так же, как было при Орлове-Денисове: графский пруд, усадьба… Просто великолепный памятник старины под открытым небом!

В прошлом году 200-летний именинник получил в подарок целый новый стадион! Раньше тут было поле, где на траве гоняли мяч мальчишки. Теперь тут современный стадион! И появился он благодаря помощи и поддержке Вячеславу Володину, которому жители города рассказали в одну из его рабочих поездок в Шиханы, что нет у них стадиона. И вот теперь- есть, да и какой!

Когда въезжаешь в городок, то поражает особый порядок: везде чистота, и какой-то домашний уют. Никакой суеты, все размеренно, спокойно. Все по-военному- надежно.

При этом, конечно, жизнь тут кипит и многое меняется в жизни жителей в лучшую сторону, и что особенно важно и заметно- в жизни юных шиханцев. Отремонтировано здание Школы искусств 2017 года постройки, строится новая школа на 550 мест. Детвора с удовольствием занимается спортом: действуют секции футбола, баскетбола. волейбола, плавания. Многие дети активно участвуют в Юнармейском движении.

И вот теперь еще одно, без всякого преувеличения, грандиозное событие для жителей военного городка- открытие магазина «Магнит». На торжественном мероприятии по открытию магазина «Магнит» особо отметили, что была оказана большая поддержка для того, чтобы в гарнизоне был открыт магазин «Магнит» со стороны Председателя Госдумы РФ В.В. Володина Депутата Госдумы Н.В. Панкова, начальника гарнизона В.А. Иноземцева.

Опустим детали, скажем лишь, что в военном гарнизоне было не так-то просто это сделать, и открытию «Магнита» предшествовала большая подготовительная работа. Но это событие наконец-то произошло, с чем мы от души поздравляем жителей гарнизона!

Открытие «Магнита», это ведь не просто очередное открытие магазина. Это, в наше время и знаковое событие, которое, безусловно, показывает нам, что на фоне сложнейшей экономической в ситуации, как сегодня иные говорят, в ситуации «неопределенности», есть свет в окне, есть надежда, что все у нас будет хорошо, что все получится, и что бизнес будет развиваться, и будет жить. Главное, что это нужно сегодня людям. А уж, как ждали появления «Магнита» в гарнизоне Шихан!

И еще, вот о чем хотелось бы сказать. «Своих не бросаем!»- с февраля этого года Управлением войск радиационной, химической и биологической защиты создано это движение в поддержку наших военнослужащих, выполняющих задачи СВО. В рамках этого движения в воинских частях существует такой замечательный проект, как «Парк семьи». И вот мы увидели, как в военном городке Шиханы обустроили самый первый среди гарнизонов войск РХБЗ «Парк семьи»: тут высажены молодые яблони в честь тех шиханцев, которые сегодня несут службу в зоне СВО. Каждое дерево- персональное и высажено в честь военнослужащего, выполняющего свой долг на полях специальной военной операции.

Пройдет зима, наступит весна 2023 года, и в этом Парке Семьи зацветут молодые яблони! Жизнь не стоит на месте, она продолжается, чему мы и стали свидетелями, побывав на днях в военном городе Шиханы.