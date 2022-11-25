«Страдающий от Русгаро Агроинвест» или о том, как Буров вешает лапшу на уши общественному мнению

Владислав Буров человек уникальный, обладающий эталонными деловыми качествами, предпринимательской хваткой и завидным везением, чего не скажешь про людей, которые оказывались рядом с ним и впоследствии претерпевали негативные последствия знакомства с этим человеком.

По прошествии времени, как и в случае с холдингом «Солнечные продукты», цели Бурова по «кидалову» кредиторов остаются неизменными и в случае с ООО «Агроинвест».

Так вот и начало конца жизненного пути ООО «Агроинвест», которое с подачи того же Бурова упоминается как успешное саратовское предприятия «небезызвестного» бизнесмена Андрея Хохлова (племянник Бурова), было положено им же.



Пока не без участия Бурова в публичном пространстве не утихали страсти вокруг сделки по оспариванию вывода им из холдинга «Солнечные продукты» 100% долей ООО «Агроинвест» за 10 тыс.руб. в пользу своего племянника Андрея Хохлова целая группа людей, включая Дмитрия Тарновского занималась созданием предпосылок для того, чтобы ООО «Агроинвест» был не способен исполнять принятые на себя обязательства и в итоге был признан банкротом.



Как только доля 100% в уставном капитале ООО «Агроинвест» перешла к ее законному владельцу ЗАО «Мадин» стали выясняться очень интересные подробности, которые скрывались за ширмой грязных публикаций, инициированных Буровым и доносящих до общественности всю несправедливость инициированного спора по возврату в конкурсную массу холдинга «Солнечные продукты» выведенного Буровым актива.



Нижеприведенные и подтвержденные факты впоследствии могут и должны стать объектом внимания правоохранительных органов, так как в настоящее время ООО «Агроинвест» это «пустышка» и все это дело рук Бурова, а также его приспешников.



Текущее состояние ООО «Агроинвест» таково, что оно не может осуществлять свою деятельность и причиной этого является то, что все активы ООО «Агроинвест» (денежные средства, земля, недвижимость, оборудование, транспортные средства, сотрудники) были выведены из общества на компании, контролируемые Виталием Эпштейном и Дмитрием Тарновским, последний из которых в составе группы лиц будучи генеральным директором ООО «Агроинвест» и подписывал данные сделки, то есть по сути совершил действия, заведомо повлекшие неспособность ООО «Агроинвест», в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.



Важно отметить и обратить внимание правоохранительных структур на то, что ущерб только бюджету в виде задолженности по налогам превышает 30 млн.руб. и в квалификации уголовного законодательства является крупным.



Наверняка возникает вопрос, а кто же стоит за инициацией банкротства ООО «Агроинвест», информация о котором муссируется в СМИ?



Так вот и тут без Бурова, который пытается обвинить в банкротстве ООО «Агроинвест» крупный агрохолдинг «Русагро», не обошлось.



Согласно картотеки арбитражных дел Арбитражного суда Саратовской области 05.10.2022 некое ООО «Ларио» обратилось с заявлением о признании ООО «Агроинвест» банкротом.

Но как ни странно, ООО «Ларио» это снова Буров, который ранее купил на эту компанию требования к ООО «Агроинвест» у одной из компаний холдинга «Солнечны продукты», просудил задолженность с пропущенным сроком исковой давности (удивительно то, что ни радеющий за ООО «Агроинвест» Андрей Хохлов, ни его менеджер Дмитрий Тарновский не обеспечили участие в деле о взыскании задолженности квалифицированного юриста, который без труд мог бы выиграть это дело) и этим заблаговременно заготовленным требованием инициировали процедуру контролируемого банкротства.



Фактов вывода активов из ООО «Агроинвест», с которыми кредиторам, в случае его банкротства, придется глотать паль в судах очень много и каждый из них безусловно заслуживает отдельной внимания и отдельной статьи.



В контексте же всех выкрутасов Бурова загадкой остается лишь то, как этот человек все еще остается на свободе, в то время как люди, исключением не являются даже очень близкие, кровные родственники Бурова, которым «посчастливилось» иметь с ним дело, помогать ему в набивании карманов, в ближайшее время, судя по всему, могут отправиться в места не столь отдаленные для отбывания наказаний.