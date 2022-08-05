НАСЛЕДИЕ МУЗРАЕВА

Это уже не первая статья , посвящённая областному Волгоградскому СК , который на протяжение года продолжает незаконно удерживать в СИЗО -1 двоих жителей Саратова и одного жителя Волгограда , уголовное дело №12102180008000066 полностью является сфабрикованным в отношении них .

Стали поступать угрозы в адрес семей от сотрудников правоохранительных органов . Более того , устроена целая охота , на жену с ребёнком одного из обвиняемых , ворвавшись в дом по месту прописки порядка 10 человек в масках , оружием , где их встретил два пожилых человека . Без объяснений и предъявления каких либо документов .Ведь сотрудники , должны были отработать всю информацию о человеке , а соответственно, знали за кем они шли и против кого , собрали целую армию . На протяжении года не проводятся следственные мероприятия с задержанными , фальсифицируются документы , полная подмена понятий в уголовном деле , отсутсвие каких либо доказательств , прописанных в уголовном праве . И надо заметить , что замешаны не рядовые сотрудники , а люди в чинах . Для пресечения обсуждение в СМИ, привлечение общественных организаций, уполномоченных по правам человека, общественные палаты и т.п., следствие получило со всех подписку о неразглашении , вновь с нарушением конституции и права . Письма обвиняемых в ФСБ не покидают стен СИЗО . И все ради того , чтобы , шантажом получить признательные показания обвиняемых . Это и не удивительно учитывая сколько лет , сотрудники Волгоградского СК, работали под руководством генерал-лейтенанта Михаила Музраева , возглавлявшего семь лет управление СК по Волгоградской области, который по сей день находится под следствием . Одна из предъявленных ему статей , это злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) . В течении всего времени , возглавляя областной СК , занимался с подчинёнными криминалом , а всех не угодных , пытавших противостоять ему отправлял за решетку . Начальника местного управления СКР Михаила Музраева засняли на видео в 2006 году на воровской сходке с участием представителей ОПГ. Видеоматериалы об этом были направлены не только в ФСБ, МВД и госорганы, но и показаны по ТВ.

Оба сына генерала в разное время привлекали внимание следователей.Но власть отца , помогла избежать наказаний.

"О Музраеве говорят :что он "ночной губернатор", что он принимает все решения в регионе. Уже после ареста Музраева - бывший мэр , Ищенко , написал открытое письмо в ФСБ . В письме отмечал, что Музраев "сыграл очень негативную роль в судьбе многих людей и в целом Волгограда", а также утверждал, что генерал и его подручные в течение многих лет фабриковали уголовные дела в отношении ни в чем не повинных людей.

Как отмечал экс-мэр, предполагаемые злоупотребления законом со стороны Музраева "чаще всего в реальности ставили цели сведения личных счетов и [были] в личных интересах".

Так когда же и кто сможет остановить приемников Музраева ?! Уголовное дело , за которым , мы , наблюдаем в течении года , так и не сдвинулось с мёртвой точки . Все больше в этом деле появляется нарушений уголовного права , конституции и указов президента ! Хорошо отлаженный механизм продолжает работать и без « ночного губернатора» , суды , прокуратура , все было под властью генерала , и остаётся сейчас , за долгие годы видимо выработалась привычка ! Надеюсь , что на все многочисленные письма родственников Президенту , прокуратуру РФ , СК РФ , уполномоченным и ФСБ , наконец то будут рассмотрены . И не понадобиться долгих 17 лет , как в случаи произошедшем в Бурятии , «Клюквенная падь », где преступниками было сотрудники , один из которых сейчас высокопоставленное лицо . В своей статье правильно заметил Григорий Галицын ( ещё один из неугодных Музраеву): «Поднимает голову и говорит, кто здесь главный и кто главный в этой стране по отношению ко мне. По всему выходило, что Музраев. А Путин так, портрет на стене» С этим так и продолжает жить и работать Волгоградский областной СК .