Чем чреваты обращения простых граждан, или плохие новости с Родины Володина?

В саратовских СМИ сообщается о некоей «фантастической истории» с родины Володина, из Хвалынского района. Речь о переправе между Хвалынском и Духовницком : одна жительница из Хвалынска написала жалобу в различные инстанции на качество работы этой переправы, на состояние теплохода «Буря». Сообщается в СМИ еще дословно: «Цена контракта - а корыто-перевозчик выиграла компания из Самары, 5 миллионов, и что минтранс не шевелится» В СМИ проводят параллели, как лет 10 назад затонуло пассажирское судно "Булгария"… Наша редакция заинтересовалась подробнее этой историей, и вот что удалось узнать…

Мало кто из жителей Саратова знает, что между Хвалынском и Духовницком есть переправа по воде, и она очень востребована у местных жителей, потому что, это большая экономии времени. Для сравнения: путь на автобусе между этими населенными пунктами занимает несколько часов, тогда как на теплоходе можно за час добраться на другой берег.

В мае 2022 года жительница Хвалынска, проехав на теплоходе «Буря» (ИП Медведева В.А., г.Сызрань), который возит жителей по договору с Минтрансом правительства Саратовской области, осталась недовольна качеством услуг на теплоходе, да и самим судном.

Причины на то у гражданки были - возникли сомнения по безопасности перевозок, да и рейсы, с ее слов, частенько стали отменять. Поэтому она, как человек с активной гражданской позицией, написала в Администрацию Хвалынского муниципального района, в Саратовскую транспортную прокуратуру и в Министерство транспорта и дорожного хозяйства правительства Саратовской области обращение, где описала все, что ей не понравилось в теплоходике: «Маленький, не покрашенный, грязный, все скрипит и трясется. Воды на судне нет, туалет не работает, помещений для пассажиров нет, только открытая палуба. Спасательные жилеты грязные валяются под сиденьями. Никакой информации по расписанию для пассажиров нет. Чуть, какой ветер, или непогода и теплоход в рейс не идет, а капитан ничего не объясняет. Зайти на судно, или выйти затруднительно и даже опасно, особенно старикам и инвалидам. Команда видно, не обученная, некому даже помочь при посадке. Нет никакого информирования от капитана, даже обратиться не к кому. Однажды в рейсе судно шло с большим креном, было страшно, что теплоход может перевернуться».

Вот такая была основная суть жалобы.

А потому все и началось… Раньше, чем пришли ответы из надзорных органов и министерства, на пороге у жительницы появился капитан судна с претензиями, а некий Патраков Андрей Валерьевич, представившийся руководителем судна, в телефонном разговоре с дочерью обратившейся с жалобой в инстанции… стал открыто угрожать убытками, которые он понесет от проверок, и которые ему надо будет вернуть, да и в целом, сказал дословно: «Я любыми путями буду вас давить, я сделаю все, чтобы вам было хреново». Запись этого телефонного разговора имеется в нашем распоряжении.

Телефонный номер, с которого поступали звонки от Патракова А.В., согласно открытым данным в сети Интернет, значится, как телефон для связи с судовладельцем «Бури». Сам Патраков Андрей Валерьевич директором ООО «Волгашиптранс» из Самары, (учредитель Медведева В. А.)

Кроме того, Патраков Валерий ранее являлся одной из ключевых фигур в Средне-Волжском филиале Российского Регистра в Самаре, а это именно та организация, которая осуществляет надзор за водным транспортом и допускает их к плаванию.

То есть, на Родине Володина сложилась ситуация, когда местная жительница должна была молчать о своих беспокойствах по поводу посудины, на которой возят людей. Если потонет, то прокуратура сама и прибежит, как после катастрофы с «Булгарией».

И вместо реальной проверки обращение жительницы Хвалынска слили, получается, из какого-то одного трех ведомств, куда она обращалась- вместе и с адресом, и с номером телефона. И теперь она попросту опасается за свой дом и жизнь, а также напугана предъявляемыми ей денежными претензиями. Хорошо проверили! Получается, что писать жалобы бесполезно, когда сын является владельцем судна, а папа отсидел в Российском Речном Регистре не малый срок?

А пришлый коммерсант может безнаказанно держать в страхе землячку?