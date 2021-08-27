"Вы не идете в школу! Вас нет в списках!"

Вот-вот дети пойдут в школу. У детей и у родителей счастливого ребенка будет праздник. Но - только не у маленького Артура и у его родителей. Ему отказано в обучении в школе. Он не пойдет в первый класс. Почему? О всех подробностях пишет в редакцию «Саратовского репортера» его мама -Пак Ирина Юрьевна и о том, через какие унижения ей пришлось пройти.

«Хочу подробно изложить всю ситуацию, с которой ей, как она пишет в редакцию, пришлось, к великому сожалению столкнуться, оформляя в первый класс МБОУ СОШ №1 своего сына, Гареева Артура Константиновича, 31 марта 2015 года рождения.

В апреле 2021 года , как и полагается она пришла в школу №1. «Мы относимся к ней по прописке и там же учится моя старшая дочь Гареева Карина Константиновна 20.07.2011года- уточняеет в письме И.Ю. Пак , дабы написать заявление на поступление в первый класс и соответственно узнать, что ещё нужно для того, чтоб оформиться, так как шесть с половиной лет, нам исполнится только в конце сентября.

Тогда же Пак И.Ю. и узнала, что нужна еще справка от психолога, так как необходимо профессиональное мнение по поводу того, что сын наверняка и абсолютно точно готов к школе.

Мама не была против, так как ни на секунду не сомневалась, что Артур готов. Артур, пишет мама в редакцию, «к моему материнскому счастью, абсолютно социализированный ребёнок, общительный, открытый, читает по слогам и в саду Артура всегда хвалили, и никаких замечаний не было».

О детском садике мама пишет только положительно : «Мы обучались в ЧДОУ "Кораблик". Там же посещали и дополнительные занятия, что благоприятно сказывалось всегда и на его умении усидеть на месте, его внимательности и т.д. Всегда и во всех праздниках Артур принимал участие, рассказывал стихи и т.д. А также, мы посещали весь год в школе №1 (куда мы и в первый класс поступаем) подготовительную группу, которую вела Горбачева Елена Анатольевна».

Далее Пак пишет :

«В школе есть психолог Воропаева Татьяна Николаевна и мы сразу же прошли тестирование. После тестирования специалист озвучила, что она напишет служебную записку и со всеми документами нашими прилагающимися, отправит на консилиум в «Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района. Так всё и произошло». Но потом появляется, как в плохой истории, это проклятое «но»

Мама далее рассказывает в письме:

«Как выяснилось, аж 24 августа (мне поступил звонок из школы), что в школу мы не зачислены, так как из комитета по образованию пришёл отказ.

Далее, папа Артура, Гареев Константин Фанисович, счёл необходимым позвонить в школу, чтоб узнать о причине отказа, на что психолог ему ответил грубо и однозначно: "НА МОМЕНТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ВАШ РЕБЁНОК НЕ БЫЛ ГОТОВ К ШКОЛЕ, И ОН В ШКОЛУ НЕ ПОЙДЕТ!".

Понятно, что такой ответ для родителей и ребенка- шок. Что было дальше?

Читаем письмо мамы ребенка:

«Я, если честно, даже не понимаю в чем собственно дело, и почему присутствовала грубость, где же компетенция, элементарная вежливость, умение общаться, наконец. При разговоре с секретарём школы, которая сообщила мне об отказе в зачислении Артура в первый класс, я спросила: «По какой причине отказ?». На что мне сказали, чтобы все имеющиеся вопросы я задавала в комитете образования... В комитете по образованию мне сказали, что, так как детей они лично не знают - они принимают решение, основываясь на служебной записке, в которой психолог (как оказалось) школы №1 написала, что к школе Артур НЕ ГОТОВ! А также, в комитете образования сообщили о том, что я имею право, так сказать, обжаловать и выразить свое несогласие с данным решением. Нам порекомендовали пройти тестирование в МУ ДО «ЦЕНТР«ПОЗИТИВ», куда я и поехала с сыном».

После проведённого тестирования, психолог «ЦЕНТРА «ПОЗИТИВ» родителям сказали, что ребёнок абсолютно готов к школе и добавили, что Артур отвечал даже на непростые вопросы, на которые многие не отвечают, например, сколько часов в сутках и т.д.

С заключением данного психолога мама приехала в комитет по образованию г. Энгельса, где с Артуром так же ещё беседовала начальник отдела дошкольного и общего образования Слугина Елена Леонидовна, на что мама так же услышала, что Артур вполне готов к школе, и что в комитете не видят ни одной причины для отказа в поступлении в первый класс.

Так же, маме сообщили в комитете о своём решении и о том, что Артур в школу будет зачислен, так как полностью готов. Вечером, этого же дня, в школе было родительское собрание...

Вот что дальше пишет мама ребенка:

«Так как я не понимала, в какой класс нас зачислили, я позвонила секретарю школы и спросила в какой кабинет мне идти, так как сегодня проходят родительские собрания. На что я твердо услышала: "Вы не идёте в первый класс". Я сообщила о том, что в комитете по образованию решили, что мы готовы к школе, но опять услышала :"Вы не идёте в школу! Вас нет в списках!". После третьего моего разъяснения всей ситуации, мне всё таки сообщили куда мне нужно подойти. В итоге, родительское собрание было полезным, интересным, познавательным... Но в конце собрания, учитель Ольга Леонидовна меня попросила остаться, чему я была искренне удивлена, но конечно же не возражала, так как к диалогу и открытому общению всегда готова. К моему великому сожалению, преподаватель мне начала задавать вопросы: "А каким это образом Вы попали в школу, если наш психолог считает Вашего ребёнка не готовым?"

Я ответила, что мы прошли независимое тестирование, результаты которого и отнесли в комитет по образованию г. Энгельса. На что я услышала: «Вас, что там будут обучать? Артуру учиться здесь, а не у психологов МУ ДО «ЦЕНТР «Позитив», а наш психолог сочла обучение Артура в этом году невозможным и почему Вы не хотите подождать один год? И вообще, Вас направили в мой класс, где сложная программа «ШКОЛА 21 века» и если Ваш Артур с ней не будет справляться, то не нужно потом жаловаться на плохую результативность. И ещё, если Вы всё-таки идёте в первый класс, то если не возражаете, я завтра Вам позвоню и сообщу точнее, в каком классе Вы будете обучаться, и скорее всего это будет более упрощённая программа, и у другого преподавателя».

Я не стала возражать ни против другого класса, ни против другого преподавателя…

Но, честно Вам скажу, я очень и очень, и очень переживаю за просто обычное человеческое благополучие моего сына. Тот негатив, с которым мне, к сожалению, пришлось столкнуться в данной ситуации, меня обескураживает, настораживает и вселяет в меня беспокойство.

Сегодня 25 августа папа Артура, Гареев Константин Фанисович, позвонил директору МБОУ СОШ №1 Мокрецову Андрею Викторовичу с целью уладить все возникшие ситуации. На вопрос: «По какой причине школьный психолог дала отказ по зачислению ребенка в первый класс, а независимые специалисты дали заключение о готовности ребенка?»

получил ответ: «Ну, значит вы денег дали!».На мой взгляд, это НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНО! Повторюсь, что здесь же учится и моя старшая дочь, но никогда и никому, прежде мне не приходилось писать письма, и уж тем более жалобы. Я человек максимально приветливый и избегающий конфликтов, да и поводов как таковых обычно нет. Но сейчас, я прошу Вас, рассмотреть подробно эту ситуацию, так как серьёзно переживаю о том, что она может отразиться на Артуре - хоть и надеюсь, что это невозможно.

Дети - это наш мир. Мы - целый мир для наших детей.

Хочется очень верить в благоразумие, порядочность, суббординированность, социализированность, просто человечность и наконец, компетентность.

Заранее, благодарю за понимание. С Уважением, Пак И.Ю».