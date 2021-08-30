Как в сетях "Союза" оказались молодые семьи

Редакция нашей газеты получила коллективное письмо от молодых семей, которые оказались втянуты в сети агентства «Союз», и которые были обмануты мошенницей риэлтором. Вот короткие истории, как молодые люди были обмануты и как потеряли свои деньги.

Мы, семьи с детьми хотели бы поделиться с Вами очень непростой ситуацией, которая случилась с нами. Просим у Вас помощи в оглашении событий, для того, чтобы другие семьи не были обмануты этими агентствами: «Смени квартиру», «Союз», «1,1001», «Орбита, это все одно агентство и риэлтор там Краун Иоанна. Мы - это только капля в море. Некоторые ждут до сих пор не существующую ипотеку. Вот некоторые истории.

"Меня зовут Лебеденко Светлана Николаевна. Мне дала телефон этого агентства моя подруга Альфия. Мы созвонились с директором- Ю.Голубевым и он нам порекомендовал Краун Иоанн, как лучшего специалиста. Мой сын созвонился с ним. Он дал номер Иоанны и объяснил, что наше агентство поможет одобрить ипотеку, но надо оплатить страховку. Сыну позвонила Иоанна, они обговорили все. Сын живёт в Москве и естественно, ипотека нужна там. Объект выбран был стоимостью в 12 миллионов. Иоанна сказала, что документы подает в РСХБ. И там надо оплатить страховку в размере 111600. Так как сын Владислав в Москве, то он перевел деньги на карту дочери Иоанны. Договор Голубев обещал выслать по электронной почте, но не выслал. После этого она сказала, что ипотека одобрена, ждем финансирования. Как наступал день сделки, Иоанна начала болеть, опаздывать на самолёт и так далее. Мы уже начали понимать, что это пахнет обманом и поехали в офис этого агентства г. Саратов ул. 1-ая Садовая, 157. На что там нам было сказано, что в семье не без урода, и что да, она обманывает людей, и мол, мы тут ни при чем. В этом агентстве я познакомилась с остальными потерпевшими. А директор Голубев до сих пор её прикрывает".

Вот еще история и тоже - похожая.

«Меня зовут Дубровный Дмитрий Анатольевич (имею 2-х несовершеннолетних детей) Нам с женой посоветовали агентство мы почитали отзывы, они оказались хорошие. Позвонили, к нам пришёл агент Краун Иоанна. Все объяснила. И сказала, что в РСХБ есть льготная ипотека для родителей, у кого только что родился ребенок. Мы подходим под эту категорию. Она сказала, что их агентство имеет очень много партнеров-банков и один из них РСХБ, но надо оплатить страховку. Подписали договор с агентством на одобрение ипотеки на сумму 3 миллиона, и нужно оплатить страховку в сумме 62000 р. Краун написала нам расписку. Через неделю она позвонила и сказала, что ипотека одобрена. И надо подыскать квартиру и выходить на сделку. Квартиру мы нашли, но после этого мы поняли, что нас обманули. Каждый раз наша сделка срывалась. Иоанна болела, или что-то было с ее детьми. Мы попросили вернуть наши деньги, на это она нам привезла заявление на возврат страховки, и что деньги вернутся до 26 июля. Но до сих пор денег нет».

Еще история.

«Меня зовут Михайлов Алексей ( у нас трое деток) и живем на съёмной квартире. Задумались об ипотеке. Нам Дубровные посоветовали агентство «Союз 1» . Мы посмотрели отзывы- это федеральное агентство. Нам дали номер Иоанны, мы позвонили, она к нам пришла, и сказала, что агентство делает льготную ипотеку для многодетных в РСХБ. Но надо оплатить страховку в размере 52900р. Мы сказали, что подумаем. Мы поехали в офис этой фирмы г. Саратов 1 Садовая 157. Нас принял директор офиса Голубев Юрий Анатольевич и сказал, что действительно агентство делает так, как рассказала Иоанна, и подтвердил, что надо оплатить страховку. И презентовал Краун Иоанну, как очень хорошего агента. Мы успокоились и поверили. Приехала к нам домой Иоанна, мы подписали договор на ипотеку на ту квартиру которую снимали. Отдали 52900 р., она нам написала расписку. Через неделю позвонила Иоанна и сказала, что ипотека одобрена. Мы попросили её встретиться с хозяйкой квартиры. Встреча состоялась. Договорились о сделке купли-продажи. Иоанна сказала, что надо оплатить 4500 за оценку квартиры. Мы перевели на карту дочери. В расписке эта сумма тоже указана. День сделки постоянно откладывался по разным причинам: болезнь, нет финансирования, проверка в банке, и так далее. Ждем своей сделки, и тут звонит хозяйка квартиры и говорит, мол, извините, я квартиру продаю другим, больше ждать не буду. Удивительно то, что квартиру покупают через это же агентство. На наш вопрос, как так, ведь мы же ждем сделку через ваше агентство. На это нам ответили, что у Иоанны и её директора не все так чисто, что мы будем разбираться. Выяснения состоялись такие: нас всех собрали пострадавших, сняли на камеру и сказали, что сначала, вернут нам деньги. Но потом сказали, что мы ни при чем, забирайте деньги с неё сами. Мы написали претензию, нам ответили, что на Иоанну написано заявление в отдел полиции. Юристы этой компании написали , чтобы мы больше не писали им в агентство: мы не виноваты, и отдавать не чего не будем. Через знакомых мы узнали, что Краун Иоанна меняла три раза фамилию, имя и отчество, была судима. Как Агентство могло взять на работу такого человека?".

Еще история.

«Меня зовут Махова Олеся. Мы обратились в агентство «1001».Пришёл агент по имени Иоанна. Мы хотели рефинансирование ипотеки: как многодетной семье в РСХБ можно это сделать? Составили договор с агентством. Иоанна сказала, что нужно оплатить страховку в размере 81500 . Так же в это агентство обратилась моя сестра Русяйкина Юлия и моя дочь Ларина Анастасия. Деньги нам не вернули. Возбуждено уголовное дело. Ведет его Давыдов А.С. : он делал запрос в банк, но там нет данных на нас. Получается, что Иоанна и агентство просто присвоили наши деньги.Агентство отдавать деньги нам не желает. Иоанна пропала. Надеемся, что полиция ее найдет. Помогите пожалуйста распространить эту информацию, чтобы семьи не попались в сети этого агентства и его ранее судимого «риэлтора».