Стратегия без стратега

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  Снова губернатор  заговорил  о «стратегии развития» до 2030 года. Да уж,  чего-чего, а планов и стратегий у нас хватает!

На  сайте администрации   Саратова уже три года как  размещен  очень солидный документ: "Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Саратов» до 2030 года.

Одной стратегии  оказалось мало, теперь разрабатывают еще одну  и тоже - до 2030 года.   И вот что,  интересно: не первый год Радаев у руля власти, а  как будто бы  только сегодня проснулся,  и вот что сказал  своим подчиненным министрам: «Пришло время переходить от абстрактных формулировок, нащупывания почвы - к конкретике».  То есть, получается, что  все последние годы  губернатор не работал, а что-то там «нащупывал» со своими подчиненными.

Стратегии развития города  Саратова, которая была принята в 2017 году депутатами Саратовской городской думы   оказалось   явно недостаточно.  Жил и развивался город, видимо,  не по той  стратегии.  И теперь    новую стратегию,  как сообщил губернатор, разрабатывает  нам уже целый  Центр стратегических разработок «Северо-Запад» на основании договора с фондом «ДОМ.РФ». Умы этого Центра  создают стратегию социально-экономического развития агломерации до 2030 года.

Есть  ли в том логика , что стратегию  развития региона разрабатывают люди, которые не имеют  никакого отношения к региону  и  не  проживают в нем?  Знают ли они в достаточной мере   наши  проблемы?  Что-то нам подсказывает, что  если и знают, то совсем не так, как это знают  наши жители. А ведь свой край еще и любить надо, согласитесь?

Помните,   что вышло  с  реконструкцией   Привокзальной площади?  Тоже ведь  план реконструкции разрабатывали иногородние  «крутые» специалисты. А что получилось? Ничего хорошего -    были пущены на ветер миллионы рублей, и после многочисленных жалоб жителей, все вернули в первозданный вид.

Разумеется, что  любая стратегия,  это очень здорово:  надо видеть перспективы, надо понимать  к чему иди и  как развиваться.

Но как-то так получается  в нашем регионе, что многие годы со всеми  планами   и  «стратегиями» область  все равно  топчется на месте по всем  экономическим показателям , как бы нас не утешала статистика. А  губернатор продолжает  себя и правительство области утешать,  только что сказанным, на встрече с министрами:

«Пока на федеральном уровне завершается работа над базовым пакетом законов о городских агломерациях, мы должны действовать на опережение, чтобы с принятием правовой части взять хороший старт».

Подобное, губернатором  говорилось много и много раз. Во рту   у жителей региона «слаще» от такой  «халвы» губернаторской не стало.

 Что, например,  получилось с тем же   Петровском? Дали городу и району особые права,   «втолкнули» его в специальную федеральную программу, и  вот уже три года как здесь   особая экономическая зона (ТОСЭР), но что изменилось?  Ничего ровным счетом не изменилось - ни один инвестор  в Петровский район  не «зашел».

Стратегия,  если она грамотно   расписана -  эффективна. Но  при одном только условии: если  есть стратег.

Разными словами называют  нашего губернатора, но вот, чтобы  его звали «стратегом»- слышать нам не доводилось…

 

 

 