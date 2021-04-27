Стратегия без стратега

Снова губернатор заговорил о «стратегии развития» до 2030 года. Да уж, чего-чего, а планов и стратегий у нас хватает!

На сайте администрации Саратова уже три года как размещен очень солидный документ: "Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Саратов» до 2030 года.

Одной стратегии оказалось мало, теперь разрабатывают еще одну и тоже - до 2030 года. И вот что, интересно: не первый год Радаев у руля власти, а как будто бы только сегодня проснулся, и вот что сказал своим подчиненным министрам: «Пришло время переходить от абстрактных формулировок, нащупывания почвы - к конкретике». То есть, получается, что все последние годы губернатор не работал, а что-то там «нащупывал» со своими подчиненными.

Стратегии развития города Саратова, которая была принята в 2017 году депутатами Саратовской городской думы оказалось явно недостаточно. Жил и развивался город, видимо, не по той стратегии. И теперь новую стратегию, как сообщил губернатор, разрабатывает нам уже целый Центр стратегических разработок «Северо-Запад» на основании договора с фондом «ДОМ.РФ». Умы этого Центра создают стратегию социально-экономического развития агломерации до 2030 года.

Есть ли в том логика , что стратегию развития региона разрабатывают люди, которые не имеют никакого отношения к региону и не проживают в нем? Знают ли они в достаточной мере наши проблемы? Что-то нам подсказывает, что если и знают, то совсем не так, как это знают наши жители. А ведь свой край еще и любить надо, согласитесь?

Помните, что вышло с реконструкцией Привокзальной площади? Тоже ведь план реконструкции разрабатывали иногородние «крутые» специалисты. А что получилось? Ничего хорошего - были пущены на ветер миллионы рублей, и после многочисленных жалоб жителей, все вернули в первозданный вид.

Разумеется, что любая стратегия, это очень здорово: надо видеть перспективы, надо понимать к чему иди и как развиваться.

Но как-то так получается в нашем регионе, что многие годы со всеми планами и «стратегиями» область все равно топчется на месте по всем экономическим показателям , как бы нас не утешала статистика. А губернатор продолжает себя и правительство области утешать, только что сказанным, на встрече с министрами:

«Пока на федеральном уровне завершается работа над базовым пакетом законов о городских агломерациях, мы должны действовать на опережение, чтобы с принятием правовой части взять хороший старт».

Подобное, губернатором говорилось много и много раз. Во рту у жителей региона «слаще» от такой «халвы» губернаторской не стало.

Что, например, получилось с тем же Петровском? Дали городу и району особые права, «втолкнули» его в специальную федеральную программу, и вот уже три года как здесь особая экономическая зона (ТОСЭР), но что изменилось? Ничего ровным счетом не изменилось - ни один инвестор в Петровский район не «зашел».

Стратегия, если она грамотно расписана - эффективна. Но при одном только условии: если есть стратег.

Разными словами называют нашего губернатора, но вот, чтобы его звали «стратегом»- слышать нам не доводилось…