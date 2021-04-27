На выборы...со старыми лозунгами

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Если вокзал, как принять говорить, это  лицо  города, то сайт- это лицо организации. Судя по сайту,  по «лицу»  Энгельсского отделения партии «Единая Россия», это отделение  крепко спит.  Самая последняя новость- от 12 апреля, и это   фотоотчет о  том, как «партийцы приняли   участие в торжественном митинге». 

В рубрике «Предвыборная программа» посетители сайта  могут ознакомиться  с предвыборной программой от       9 сентября 2018 года по выборам  Энгельсского городского Совета депутатов.

Видимо, сам  исполняющий обязанности секретаря местного отделения  партии Единая Россия»  Дмитрий Плеханов и его коллеги еще работают над составлением  новой предвыборной программы на этот год. Не думаем, что это слишком трудная работа: меняй даты,  а лозунги и задачи  оставляй  прежними, как например, в старой программе от  9 сентября 2018 года:

«Сегодня одна из основных задач партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – выполнение социальных обязательств перед людьми, поддержка всех, кто нуждается в помощи. Мы понимаем, что успех нашей работы зависит от слаженной деятельности органов власти всех уровней, общественно-политических структур и всего гражданского общества».

Слова не расходятся с делом, что тоже видно по содержанию сайта. Правда, между делами и словами- расстояние  в несколько лет, что видно по другой рубрике: «Приемная».  Тут  «застряла»  без  ответа новость пятилетней давности, а поскольку нет ответа,  полагаем, актуальность  она не потеряла,   и  поэтому приведем  текст полностью:

 «По просьбе жителей п. Анисовский, написала Вам жалобу с просьбой поучаствовать в решении проблемы с грязной питьевой водой, абсолютно непригодной (и, возможно, опасной для здоровья) для использования.15.09.2016 г. к Вам в приемную приходил представитель от жителей поселка с копией заявления о плохом качестве питьевой воды. Вы ответили, что будете что-то делать, если нам откажут в помощи в "Энгельс-Водоканал". Отлично! Но выборы уже в это воскресенье. В зависимости от вашего участия в вопросе зависел наш выбор. Участия-нет...».

Человек,  как можем судить, по жалобе, помощи ждет до сих пор: прошло пять лет.

В сентябре  выборы в Государственную думу. С какими лозунгами пойдет Энгельсское отделение партии  «Единая Россия» под руководством   Плеханова?

Придумают что-нибудь новенькое, или  лозунги останутся  прежними, как например,  этот   из программы  2018 года?

 «Наш принцип - отказ от пустых обещаний, реальные дела и готовность нести политическую ответственность за положение дел в районе. Наш главный приоритет – человек».

Слова правильные, не теряют свою актуальность никогда.  А  как на счет «реальных дел»,   о которых сказано в лозунге?  