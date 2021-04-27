На выборы...со старыми лозунгами

Если вокзал, как принять говорить, это лицо города, то сайт- это лицо организации. Судя по сайту, по «лицу» Энгельсского отделения партии «Единая Россия», это отделение крепко спит. Самая последняя новость- от 12 апреля, и это фотоотчет о том, как «партийцы приняли участие в торжественном митинге».

В рубрике «Предвыборная программа» посетители сайта могут ознакомиться с предвыборной программой от 9 сентября 2018 года по выборам Энгельсского городского Совета депутатов.

Видимо, сам исполняющий обязанности секретаря местного отделения партии Единая Россия» Дмитрий Плеханов и его коллеги еще работают над составлением новой предвыборной программы на этот год. Не думаем, что это слишком трудная работа: меняй даты, а лозунги и задачи оставляй прежними, как например, в старой программе от 9 сентября 2018 года:

«Сегодня одна из основных задач партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – выполнение социальных обязательств перед людьми, поддержка всех, кто нуждается в помощи. Мы понимаем, что успех нашей работы зависит от слаженной деятельности органов власти всех уровней, общественно-политических структур и всего гражданского общества».

Слова не расходятся с делом, что тоже видно по содержанию сайта. Правда, между делами и словами- расстояние в несколько лет, что видно по другой рубрике: «Приемная». Тут «застряла» без ответа новость пятилетней давности, а поскольку нет ответа, полагаем, актуальность она не потеряла, и поэтому приведем текст полностью:

«По просьбе жителей п. Анисовский, написала Вам жалобу с просьбой поучаствовать в решении проблемы с грязной питьевой водой, абсолютно непригодной (и, возможно, опасной для здоровья) для использования.15.09.2016 г. к Вам в приемную приходил представитель от жителей поселка с копией заявления о плохом качестве питьевой воды. Вы ответили, что будете что-то делать, если нам откажут в помощи в "Энгельс-Водоканал". Отлично! Но выборы уже в это воскресенье. В зависимости от вашего участия в вопросе зависел наш выбор. Участия-нет...».

Человек, как можем судить, по жалобе, помощи ждет до сих пор: прошло пять лет.

В сентябре выборы в Государственную думу. С какими лозунгами пойдет Энгельсское отделение партии «Единая Россия» под руководством Плеханова?

Придумают что-нибудь новенькое, или лозунги останутся прежними, как например, этот из программы 2018 года?

«Наш принцип - отказ от пустых обещаний, реальные дела и готовность нести политическую ответственность за положение дел в районе. Наш главный приоритет – человек».

Слова правильные, не теряют свою актуальность никогда. А как на счет «реальных дел», о которых сказано в лозунге?