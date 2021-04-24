Балашов: кто в конюшне живет?

Жители 4-х квартирного дома из Балашова живут в конюшне уже много лет. До недавнего времени на земле общего пользования стояли два дома. Один № 84 ( старинный дом купца Назарова), и второй № 84А (конюшня купца Назарова). Дома расположены были в самом центре города. Люди, проживающие в бывшей купеческой конюшне, ждут уже не одно десятилетие улучшения жилищных условий.

Дом был признан ветхим ещё при Советской власти. Обещали снести, но власть поменялась, и снесли почему-то добротный дом купца Назарова, а не конюшню. Как результат: лишили людей земли, выделив под ИЖС землю в собственность из категории земли общего пользования, а также лишили права мест общего пользования (туалета, прохода, проезда).

Администрация БМР сняла с баланса д. 84 А (конюшню) без всяких уведомлений, без капитального ремонта, который должен был быть произведён, поставив людей перед фактом: "живите как хотите". Вот люди и стараются выживать изо всех сил, поддерживая жизнь дома, а чтобы не быть заваленными, делают каждый год ремонт за свой счёт.

А на месте снесенного купеческого дома № 84, по заказу некого бывшего должностного лица, был построен 2-х этажный дом, с грубыми нарушениями градостроительных норм и, правил. Самое главное: углубление вглубь двора было сделано с отклонением от "красной линии". Выстроенный особняк имеет высоту, превышающую установленные правилами параметры: закрывает попадание солнечного света на соседний дом № 84 А ( бывшую конюшню). Сегодня, в бывшей купеческой конюшне проживают семьи с малолетними детьми, от трех лет и до десяти лет: их уже четверо. Жителям этой «конюшни» запрещают пользоваться так называемым «сервитутом», а хозяин двухэтажного особняка заявляет: «Это моя земля!». Собственник дома № 84 загоняет жильцов соседнего дома в безвыходную ситуацию: ставит свою машину, загораживая проезд: дети дышат угарным газом.

И все это происходит в центре Балашова и на фоне недавнего заявления главы администрации Балашовского района Павла Петракова, заявившего в социальных сетях после награждения его грамотой в День местного самоуправления губернатором области:

««Эта награда – оценка нашего с вами труда, дорогие балашовцы. Благодаря каждому из вас, район успешно решает задачи социально-экономического развития, добивается высоких показателей в различных сферах и с уверенностью смотрит в будущее".

Помогите хотя бы одной семье, а потом будете говорить за весь район, господин Петраков! Тем более, что семья, проживающая многие годы в бывшей конюшне купца ничего лишнего не просит, а требует одного: соблюдения закона!