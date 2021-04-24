Балашов: кто в конюшне живет?

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Жители  4-х квартирного дома из Балашова   живут в конюшне уже много лет. До недавнего времени на земле общего пользования стояли два  дома. Один № 84 (  старинный дом купца Назарова), и второй  № 84А (конюшня купца Назарова). Дома расположены  были в самом центре города. Люди,  проживающие в бывшей купеческой конюшне,  ждут уже не одно десятилетие  улучшения жилищных условий.

Дом был признан ветхим  ещё при Советской власти. Обещали  снести, но власть поменялась, и снесли почему-то добротный дом купца Назарова, а не конюшню. Как результат:  лишили людей  земли, выделив под ИЖС землю в  собственность из категории земли общего пользования, а также лишили права мест общего пользования (туалета, прохода, проезда).

 Администрация БМР сняла с баланса д. 84 А (конюшню) без всяких уведомлений, без капитального ремонта, который должен был быть произведён,  поставив  людей  перед фактом: "живите как хотите". Вот люди и стараются выживать изо всех сил, поддерживая жизнь дома,  а чтобы не быть заваленными, делают каждый год  ремонт за свой счёт.

 А на месте снесенного купеческого  дома № 84, по заказу некого бывшего должностного лица, был построен 2-х этажный дом,  с грубыми  нарушениями градостроительных норм и, правил. Самое главное:   углубление вглубь двора было сделано  с отклонением от "красной линии". Выстроенный особняк имеет высоту,  превышающую  установленные правилами параметры:  закрывает попадание солнечного света  на соседний  дом  № 84 А ( бывшую конюшню).  Сегодня,  в бывшей купеческой конюшне проживают семьи с малолетними детьми, от трех лет и до десяти лет:  их уже четверо. Жителям этой «конюшни»   запрещают пользоваться так называемым «сервитутом», а хозяин  двухэтажного особняка заявляет: «Это моя земля!». Собственник  дома № 84 загоняет жильцов  соседнего дома в безвыходную ситуацию: ставит свою машину, загораживая проезд: дети дышат угарным газом. 

И все это происходит в центре Балашова и   на фоне недавнего  заявления   главы администрации Балашовского района  Павла Петракова, заявившего в социальных сетях после награждения его  грамотой в День местного самоуправления губернатором области:

««Эта награда – оценка нашего с вами труда, дорогие балашовцы. Благодаря каждому из вас, район успешно решает задачи социально-экономического развития, добивается высоких показателей в различных сферах и с уверенностью смотрит в будущее".

Помогите хотя бы одной семье, а потом будете говорить  за весь район, господин  Петраков! Тем более, что семья,  проживающая многие годы в  бывшей конюшне купца ничего лишнего не просит, а требует одного: соблюдения закона!

 