Газоны в Саратове стали местом бесплатной парковки

На днях в правительстве Саратовской области помпезно отпраздновали День местного самоуправления. Награждали лучших. За что? За то, чего нет- самоуправления?

На этом фото хорошо видно, как выглядит местное самоуправление. Так выглядит то, чего- нет в реальной жизни. Люди не только не могут привести в порядок место, где они живут, но и нарушают законы. Самоуправление- это когда «сами» управляют. Но вот что пишет в группе «Говорит Саратов» в Фейсбуке одна из читательниц:

«Фрунзенский район, улица Пугачева/ Вавилова. Такая картина ежедневно. Из-за того, что парковка в БЦ платная, владельцы авто считают, что газон идеальное и бесплатное место для нее. Вариантов два, или городская администрация ставит заборчик (как на соседнем газоне), либо соответствующие органы приводят в чувство любителей парковаться на газоне. Раньше, когда работали эвакуаторы, это было редкостью и наблюдалось только зимой, когда газон не было видно».

Вот так и живет город: ни самоуправления, ни управления. Но зато отмечается День местного самоуправления, которого- так и нет