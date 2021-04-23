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Газоны в Саратове стали местом бесплатной парковки

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На днях в правительстве Саратовской области помпезно отпраздновали День  местного самоуправления.  Награждали лучших. За что? За то, чего нет- самоуправления?

На этом фото хорошо видно, как выглядит местное самоуправление. Так выглядит то, чего- нет в реальной жизни.  Люди не  только не могут привести в порядок место, где они живут, но и  нарушают законы.   Самоуправление- это когда «сами» управляют. Но вот что пишет в   группе «Говорит Саратов» в Фейсбуке одна из читательниц:

«Фрунзенский район, улица Пугачева/ Вавилова. Такая картина ежедневно. Из-за того, что парковка в БЦ платная, владельцы авто считают, что газон идеальное и бесплатное место для нее. Вариантов два, или городская администрация ставит заборчик (как на соседнем газоне), либо соответствующие органы приводят в чувство любителей парковаться на газоне. Раньше, когда работали эвакуаторы, это было редкостью и наблюдалось только зимой, когда газон не было видно».  

Вот так и живет город:  ни самоуправления, ни управления. Но зато отмечается День местного  самоуправления, которого-  так и нет