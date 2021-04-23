  • Вы здесь:  
  • Главная /
  • Главная /
  • Мэр Исаев разве не знает, что Саратов это не гражданин, а город?

Мэр Исаев разве не знает, что Саратов это не гражданин, а город?

Информация о материале
Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

На сайте мэрии было опубликовано недавно заявление  градоначальника Исаева:

" можно заявлять о том, что участники несанкционированной акции нанесли материальный и моральный ущерб городу, а значит и всем саратовцам. Поручил произвести расчеты и предъявить к организаторам мероприятия требования о компенсации причиненного вреда".

Это как? Материальный ущерб может быть причинен и юридическому лицу и гражданину.  А вот моральный вред только физическому лицу,  ибо мораль  присуща только человеку, а  понятие морального ущерба не существует.