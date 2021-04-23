Мэр Исаев разве не знает, что Саратов это не гражданин, а город?

На сайте мэрии было опубликовано недавно заявление градоначальника Исаева:

" можно заявлять о том, что участники несанкционированной акции нанесли материальный и моральный ущерб городу, а значит и всем саратовцам. Поручил произвести расчеты и предъявить к организаторам мероприятия требования о компенсации причиненного вреда".

Это как? Материальный ущерб может быть причинен и юридическому лицу и гражданину. А вот моральный вред только физическому лицу, ибо мораль присуща только человеку, а понятие морального ущерба не существует.