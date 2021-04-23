Значит, можно?

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Уже много было  написано о недавнем   оправдательном приговоре Елене Салеевой  -  бывшему председателю КУИ администрации Саратова. Она,  и ее подчиненный  Краснов обвинялись в том, что  получили взятку   в размере  17 млн. рублей. Другой оправдательный приговор в этом же месяце:   Октябрьским райсудом  оправдана бывший председатель комитета по информатизации области Лариса Кузнецова и ее муж Олег Козлов.  Ничего не было? Или, все-таки было? А  если была взятка, то, значит,  это  отличный пример для других чиновников- можно  брать,   наших не трогают?

Оправдательные приговоры в практике судов, это    крайняя редкость. Но странная тенденция:  оправдательные приговоры выносятся,  как правило, в отношении  высокопоставленных чиновников.     Причин тут   может быть только три:  справедливый и объективный  судья, хороший и профессиональный  адвокат, непрофессиональные действия  следователя и стороны обвинения.

Оправдательный приговор Салеевой и Краснову вынес судья Волжского района Вдовин.  Он семь лет  назад  рассматривал дело сити -менеджера Прокопенко, у которого тоже были хорошие очень адвокаты.   Судья Вдовин и по тому делу выносил объективные, но столь же  и  неожиданные решения. В итоге,  сити- менеджер  сумел увернуться от справедливого правосудия.

«Волжский суд: как «вранье потерпевших» превратили в «факты»- так называлась статья в  газете «Саратовский репортер» от 25 октября 2013 года. Не останавливаясь на деталях уголовного дела, приведем  мнение  человека о судье Вдовине , который был осужден  приговором  судьи Вдовина, но потом,    тем же судом через некоторое время был оправдан:

«Вы думаете, что судья Вдовин не видел очевидных фактов фабрикации уголовного дела в отношении меня? Или Вы думаете, что судья не понимал, что все свидетели обвинения заинтересованные лица? Вдовин в прямом смысле издевался надо мной. От осознания собственной беспомощности я сильно нервничал. У меня подскакивало давление. Например, один раз мой защитник трижды просил Вдовина вызвать скорую помощь, но тот продолжал заседание. Скорую все-таки вызвали. Врач заявил, что у меня предынсультное состояние и мне необходима срочная госпитализация, но Вдовин потребовал оказать мне помощь на месте, т.к. я же находился под стражей. Врач сбил мне давление, которое было за 200 до 120 буквально за полчаса. И заседание продолжилось. Мне потом объясняли врачи, этого категорически нельзя было делать. Но это все лирика, а действительность заключается в том, что Волжский суд в моем приговоре все вранье «потерпевших» и их «свидетелей» превратил в юридически установленные факты. Вот так и получается с легкой руки Вдовина… негодяи получили официальный статус и неприкосновенность». 

 Это свидетельство  человека, пострадавшего от  «объективного» решения  судьи Вдовина.  Но вот чиновникам Салеевой и Краснову- повезло,  и по отношении к ним судья  Вдовин был  очень даже объективен.

Что касается,    дела Салеевой и Краснова,  а также дела бывшего министра Кузнецовой, то  да,  бесспорно, - адвокаты у них были  хорошие и дорогие. А вот  по поводу судебных решений, это  вопрос  очень спорный. Как раз этим и займется  прокуратура, которая  будет выходить с протестом на судебные решения, которыми все эти г оспода чиновники  были оправданы.