Значит, можно?

Уже много было написано о недавнем оправдательном приговоре Елене Салеевой - бывшему председателю КУИ администрации Саратова. Она, и ее подчиненный Краснов обвинялись в том, что получили взятку в размере 17 млн. рублей. Другой оправдательный приговор в этом же месяце: Октябрьским райсудом оправдана бывший председатель комитета по информатизации области Лариса Кузнецова и ее муж Олег Козлов. Ничего не было? Или, все-таки было? А если была взятка, то, значит, это отличный пример для других чиновников- можно брать, наших не трогают?

Оправдательные приговоры в практике судов, это крайняя редкость. Но странная тенденция: оправдательные приговоры выносятся, как правило, в отношении высокопоставленных чиновников. Причин тут может быть только три: справедливый и объективный судья, хороший и профессиональный адвокат, непрофессиональные действия следователя и стороны обвинения.

Оправдательный приговор Салеевой и Краснову вынес судья Волжского района Вдовин. Он семь лет назад рассматривал дело сити -менеджера Прокопенко, у которого тоже были хорошие очень адвокаты. Судья Вдовин и по тому делу выносил объективные, но столь же и неожиданные решения. В итоге, сити- менеджер сумел увернуться от справедливого правосудия.

«Волжский суд: как «вранье потерпевших» превратили в «факты»- так называлась статья в газете «Саратовский репортер» от 25 октября 2013 года. Не останавливаясь на деталях уголовного дела, приведем мнение человека о судье Вдовине , который был осужден приговором судьи Вдовина, но потом, тем же судом через некоторое время был оправдан:

«Вы думаете, что судья Вдовин не видел очевидных фактов фабрикации уголовного дела в отношении меня? Или Вы думаете, что судья не понимал, что все свидетели обвинения заинтересованные лица? Вдовин в прямом смысле издевался надо мной. От осознания собственной беспомощности я сильно нервничал. У меня подскакивало давление. Например, один раз мой защитник трижды просил Вдовина вызвать скорую помощь, но тот продолжал заседание. Скорую все-таки вызвали. Врач заявил, что у меня предынсультное состояние и мне необходима срочная госпитализация, но Вдовин потребовал оказать мне помощь на месте, т.к. я же находился под стражей. Врач сбил мне давление, которое было за 200 до 120 буквально за полчаса. И заседание продолжилось. Мне потом объясняли врачи, этого категорически нельзя было делать. Но это все лирика, а действительность заключается в том, что Волжский суд в моем приговоре все вранье «потерпевших» и их «свидетелей» превратил в юридически установленные факты. Вот так и получается с легкой руки Вдовина… негодяи получили официальный статус и неприкосновенность».

Это свидетельство человека, пострадавшего от «объективного» решения судьи Вдовина. Но вот чиновникам Салеевой и Краснову- повезло, и по отношении к ним судья Вдовин был очень даже объективен.

Что касается, дела Салеевой и Краснова, а также дела бывшего министра Кузнецовой, то да, бесспорно, - адвокаты у них были хорошие и дорогие. А вот по поводу судебных решений, это вопрос очень спорный. Как раз этим и займется прокуратура, которая будет выходить с протестом на судебные решения, которыми все эти г оспода чиновники были оправданы.