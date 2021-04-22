Белая пешка

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Белая, но не «проходная» пешка.  Вчера  депутат, журналист и  дорожный контролер  Рогожин В.  дал интервью   Интернет -газете «Четвертая власть» . Он  признался,  что    ему «было приятно слышать послание президента», и что он «пребывает в шоке».

Что за настроения  такие   прямо противоположные, посетили   белоленточника, выступавшего против Президента,  а теперь  члена фракции  партии «Единая Россия» в Саратовской областной думе депутата  Рогожина В.В.?

«Депутат признался, что в послании было больше приятных сюрпризов, чем он ожидал услышать».    Ожидания  Рогожина Президент страны не оправдал - «приятных сюрпризов» было больше, чем ожидал  сам депутат Рогожин!

Особо Рогожин остановился в своем интервью   на проблеме беременных. Рогожин напомнил, повторив  слова Президента,  что «беременным будут платить пособие в размере 6 350 в месяц». Оценивая эту инициативу Президента страны, депутат областного парламента  отметил: « это сильное подспорье, стимулирующее женщин иметь детей». 

Рогожин  указал в интервью,  что  все это  ему «особенно приятно было слышать от президента как депутату облдумы от сельского округа». На этом, Рогожин перестает размышлять   о «приятном» и пишет :  «Когда ко мне приходят мамочки с просьбой о материальной помощи и показывают свой реальный семейный доход, я пребываю в шоке, как на такие деньги могут жить семьи с 2-3 детьми?».

 Давайте поразмышляем над сказанным. Депутат Рогожин  получает в Саратовской областной думе заработную плату. Ее размер официально не раскрывается, но  известно, что это  не менее    ста тысяч рублей в месяц.   Понятно, почему  Рогожин  «пребывает в шоке», когда слышит о семейном доходе «мамочек». На сумму одного «семейного дохода мамочки» депутат Рогожин, например,  вполне может себе позволить сходить пообедать в ресторан.

При этом,  Рогожин В.В. не  пояснил: чем конкретно он, «пребывающий в шоке» помог   такой мамочке?  Что, как депутат  областного парламента сделал, чтобы облегчить участь таких «мамочек»?  Депутат Рогожин  вышел с законодательной инициативой  о назначении дотаций,  материальной помощи таким «мамочкам»? Нет, с такой инициативой он не выходил, а ждал Послания президента, когда тот даст денег.

 «Пребывающему в шоке» депутату   не до «мамочек» : на страницах издания, учредителем которого является его супруга,   он озабочен собственном пиаром и  рассказывает, как ему приятны инициативы президента Владимира Путина, как он одобряет   проекты   Вячеслава Володина, как он  инспектирует качество ремонта и строительства дорог…  

 Президент сказал, что беременным будут платить пособие в размере 6 350 рублей.   А не судьба была депутату Рогожину самому поискать  эти  6 350 рублей в регионе, не дожидаясь Президента страны?    Ведь он же депутат, имеет мандат, полномочия, право законодательной инициативы!

Депутат Рогожин, получающий  сто тысяч рублей зарплату  «пребывает в шоке», а мы пребываем в шоке от такого депутата. Ну, если ума и совести  не хватает  выйти с законодательной инициативой о назначении пособий  «мамочкам» за счет регионального бюджета, то   поделился  частью зарплаты хотя бы с одной мамочкой !  Тем более, что зарплата- далеко не единственный источник    доходов. В этом году «Четвертая власть» ( учредитель ООО «МедиаСар» -Рогожина Н., ) получила 1, 3 миллиона от правительства- грант в 1, 3 миллиона рублей.     Если яснее сказать - плата за лояльность к власти.

А Рогожин  все пребывает и «пребывает  в шоке»! От чего? От халявных бюджетных денег?