Белая пешка

Белая, но не «проходная» пешка. Вчера депутат, журналист и дорожный контролер Рогожин В. дал интервью Интернет -газете «Четвертая власть» . Он признался, что ему «было приятно слышать послание президента», и что он «пребывает в шоке».

Что за настроения такие прямо противоположные, посетили белоленточника, выступавшего против Президента, а теперь члена фракции партии «Единая Россия» в Саратовской областной думе депутата Рогожина В.В.?

«Депутат признался, что в послании было больше приятных сюрпризов, чем он ожидал услышать». Ожидания Рогожина Президент страны не оправдал - «приятных сюрпризов» было больше, чем ожидал сам депутат Рогожин!

Особо Рогожин остановился в своем интервью на проблеме беременных. Рогожин напомнил, повторив слова Президента, что «беременным будут платить пособие в размере 6 350 в месяц». Оценивая эту инициативу Президента страны, депутат областного парламента отметил: « это сильное подспорье, стимулирующее женщин иметь детей».

Рогожин указал в интервью, что все это ему «особенно приятно было слышать от президента как депутату облдумы от сельского округа». На этом, Рогожин перестает размышлять о «приятном» и пишет : «Когда ко мне приходят мамочки с просьбой о материальной помощи и показывают свой реальный семейный доход, я пребываю в шоке, как на такие деньги могут жить семьи с 2-3 детьми?».

Давайте поразмышляем над сказанным. Депутат Рогожин получает в Саратовской областной думе заработную плату. Ее размер официально не раскрывается, но известно, что это не менее ста тысяч рублей в месяц. Понятно, почему Рогожин «пребывает в шоке», когда слышит о семейном доходе «мамочек». На сумму одного «семейного дохода мамочки» депутат Рогожин, например, вполне может себе позволить сходить пообедать в ресторан.

При этом, Рогожин В.В. не пояснил: чем конкретно он, «пребывающий в шоке» помог такой мамочке? Что, как депутат областного парламента сделал, чтобы облегчить участь таких «мамочек»? Депутат Рогожин вышел с законодательной инициативой о назначении дотаций, материальной помощи таким «мамочкам»? Нет, с такой инициативой он не выходил, а ждал Послания президента, когда тот даст денег.

«Пребывающему в шоке» депутату не до «мамочек» : на страницах издания, учредителем которого является его супруга, он озабочен собственном пиаром и рассказывает, как ему приятны инициативы президента Владимира Путина, как он одобряет проекты Вячеслава Володина, как он инспектирует качество ремонта и строительства дорог…

Президент сказал, что беременным будут платить пособие в размере 6 350 рублей. А не судьба была депутату Рогожину самому поискать эти 6 350 рублей в регионе, не дожидаясь Президента страны? Ведь он же депутат, имеет мандат, полномочия, право законодательной инициативы!

Депутат Рогожин, получающий сто тысяч рублей зарплату «пребывает в шоке», а мы пребываем в шоке от такого депутата. Ну, если ума и совести не хватает выйти с законодательной инициативой о назначении пособий «мамочкам» за счет регионального бюджета, то поделился частью зарплаты хотя бы с одной мамочкой ! Тем более, что зарплата- далеко не единственный источник доходов. В этом году «Четвертая власть» ( учредитель ООО «МедиаСар» -Рогожина Н., ) получила 1, 3 миллиона от правительства- грант в 1, 3 миллиона рублей. Если яснее сказать - плата за лояльность к власти.

А Рогожин все пребывает и «пребывает в шоке»! От чего? От халявных бюджетных денег?