За что?

Накануне Дня местного самоуправления в правительстве Саратовской области прошло торжественное мероприятие, на котором работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником поздравил Губернатор Валерий Радаев. Как водится, "чествовали и награждали». За что, а главное- кого?

Из рук спикера областной Думы глава Балашовского района Петраков получил почетную грамоту за вклад в развитие системы местного самоуправления. "Эта награда – оценка нашего с вами труда, дорогие балашовцы. Благодаря каждому из вас, район успешно решает задачи социально-экономического развития, добивается высоких показателей в различных сферах и с уверенностью смотрит в будущее", - написал Павел Петраков на официальной странице в соцсети.

Конечно, глава района может обманывать себя сколько угодно. На самом деле, все обстоит совсем по -другому. Что говорят простые балашовцы о своем городе? С некоторыми, наиболее характерными отзывами можно познакомиться на Интернет ресурсе отзывов Disotzov.ru:

Даша: «Балашов грязный город. Денег не выделяют на него. Вся краска от домов облупилась. Магазины, тц такое себе… Дороги плохие… Делать тут нечего и смотреть не на что…».

Светлана: « Почему не выплачивают пособие по безработице? В городе Балашов встала на биржу и ни копейки не выплатили»

Алексей: «Не город, а какой-то капец. Сходить некуда, работать негде, транспорт перестает ездить в 8. Особого внимания заслуживают люди, которые живут в этом городе. Очень много наркоманов, убийц и тп. Если решите договориться с кем-то о чем-либо, вероятность того, что никто не придет и даже не предупредит 98%, они еще даже и трубку брать не будут. В общем мрак,а не город».

Даниил Иванов: «Жаль, что все производство рухнуло. В Балашове был самый мощный текстильный комбинат в СССР, который уменьшил свою площадь в 5 раз, а проданную площадь купили торговцы. Конечно же, обороты уменьшились и сейчас о комбинате никто не знает. В Балашове была и мебельная фабрика, которая тоже прекратила свою работу в 90-х годах, 11 мельница, прекратившая работу 2 года назад, мощный завод прицепов, где тоже построили магазины. Остались лишь железобетонный комбинат, ремонтная база, хлебная база, зернохранилища, балтекс, макаронное производство».

Гость: «Город ничего, но особо делать там нечего, так как практически никакого развития города не происходит. Вся молодежь уезжает за лучшей жизнью и потихоньку город переходит в разряд поселка, везде чувствуется деревенское запустение».

Михаил : «Очень грязный город, тротуары все в ямах, листья с деревьев не убирают. Жители города ходят по краю проезжей части, так как по тротуарам ходить невозможно потому, что они все в ямах, а во влажную погоду они в лужах и в грязи».

Так за что же глава Петраков получил грамоту?