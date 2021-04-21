"Грызть гранит" образования будет новый бобер

Ждал и дождался: Михаила Орлова назначали все-таки министром образования, как это предсказывали некоторые. Что же, как говорится- что есть, то есть.

Чем известен новый министр образования Михаил Орлов? Известен громкими скандалами, и еще - дружбой с главным Бобром области. Уверены, что этот и стало определяющим фактором его назначения на должность министра образования. Скоро сентябрь, и не только детишки в школу пойдут, главное - пойдут избиратели к урнам голосования. И вот тут- то на переднем фронте - минобраз, с его образовательными учреждениями, с его зашуганными учителями, которые в каждую выборную кампанию и кнутом и пряником привлекают к «правильному» проведению избирательной компании.

Орлов был замазан в ряде громких скандалов. В 2017 году в СМИ было опубликовано обращение родителей первоклашек из лицея которым руководил Орлов. Родители жаловались на систематические поборы- так называемые оплаты на нужды лицея. Прокуратура Волжского района Саратова установила факт принуждения родителей к оплате «поборов» со стороны администрации лицея, а в отношении директора лицея Михаила Орлова было возбуждено дело об административном правонарушении: он был оштрафован на 40 тыс. рублей.

Еще была одна история, более жуткая. В конце ноября 2020 года она повергла в шок не только родителей лицея, но и весь Саратов. Тогда по подозрению в двойном убийстве была арестована 53-летняя учитель физвоспитания МОУ «Гуманитарно-экономический лицей» Елена Щеренко. Ей инкриминировалось убийство 38-летней жительницы Саратова и ее малолетней дочери: якобы в попытке забрать долг, она нанесла женщине не менее 20 ножевых ранений, девочке — не менее 10. Числясь учителем в лицее, подозреваемая подрабатывала мастером маникюра. Михаил Орлов тогда отказался давать комментарии и характеристики своему педагогу.

Полагаем, что Орлов сегодня является весьма последовательным и преданным почитателем таланта исполнителя песен про бобров. В прошлом году 2020 году директора МОУ Орлова часто видели в компании Панкова - они вместе инспектировали ремонт тротуаров в Волжском районе. Михаил Орлов при этом выступал как член районного общественного совета, являясь также членом руководящего состава местного отделения «Единой России».

Тротуары, поборы, учитель убийца… Как все это совместимо с должностью министра образования Саратовской области! Песни и трели бобров, одним словом, продолжаются!