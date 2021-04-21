"Грызть гранит" образования будет новый бобер

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Ждал и дождался: Михаила Орлова назначали все-таки министром образования, как это предсказывали некоторые. Что же, как говорится- что есть, то есть.

Чем известен новый министр образования Михаил Орлов? Известен громкими скандалами, и еще - дружбой с  главным Бобром области. Уверены, что этот и стало определяющим фактором  его назначения на должность министра образования.  Скоро сентябрь,  и не только детишки в школу пойдут, главное - пойдут избиратели к урнам голосования. И вот тут- то    на переднем фронте - минобраз, с его  образовательными учреждениями, с его  зашуганными учителями, которые в каждую выборную кампанию  и кнутом и пряником  привлекают к  «правильному» проведению   избирательной компании.

Орлов был замазан в ряде громких скандалов.  В 2017 году в СМИ  было опубликовано обращение родителей первоклашек из лицея которым руководил Орлов.  Родители  жаловались на  систематические  поборы- так называемые  оплаты  на нужды лицея. Прокуратура Волжского района Саратова установила факт принуждения родителей к оплате «поборов» со стороны администрации лицея, а в  отношении директора лицея Михаила Орлова было возбуждено дело об административном правонарушении:  он был оштрафован на 40 тыс. рублей.

Еще  была одна  история, более жуткая. В конце ноября 2020 года  она повергла в шок не только родителей лицея, но и весь Саратов. Тогда по подозрению в двойном убийстве была арестована 53-летняя учитель физвоспитания МОУ «Гуманитарно-экономический лицей» Елена Щеренко. Ей инкриминировалось  убийство 38-летней жительницы Саратова и ее малолетней дочери: якобы в попытке забрать долг, она нанесла женщине не менее 20 ножевых ранений, девочке — не менее 10. Числясь учителем в лицее, подозреваемая подрабатывала мастером маникюра. Михаил Орлов тогда отказался давать комментарии и характеристики своему педагогу.

Полагаем, что Орлов  сегодня  является весьма последовательным и преданным   почитателем таланта исполнителя песен про бобров.  В прошлом году 2020 году директора МОУ Орлова  часто  видели в компании  Панкова - они вместе инспектировали ремонт тротуаров в Волжском районе. Михаил Орлов при этом выступал как член районного общественного совета, являясь также членом руководящего состава местного отделения «Единой России».

Тротуары, поборы, учитель убийца… Как все это совместимо с должностью министра образования Саратовской области!  Песни  и трели  бобров, одним словом, продолжаются!

 

 

 

 