КАК ПРОКУРОРЫ В ТРЕХ СОСНАХ ЗАБЛУДИЛИСЬ

Сергей Ашихмин направил Обращение прокурору Саратовской области в котором просит провести дополнительную проверку по фактам, изложенным в обращении, в целях зашиты прав жителей города Вольска Саратовской области на проживание в благоприятной окружающей среде с учетом требований Правил благоустройства и озеленения территории. Жителям Вольска с активной гражданской позицией прокурорские работники задают вопрос: «Что вы хотите?».

И люди отвечают на понятном языке :

«Хотим : - полноценной и объективной оценки законности уничтожения здоровых деревьев

- возмещения причиненного ущерба как жителям, так и бюджету

- высадки за счет чиновников, виновных в вандализме, крупноразмерных деревьев взамен уничтоженных, а не тех высаженных кустиков, половина из которых посохли, либо скошены вместе с травой.

Все эти действия необходимы и для профилактики, чтобы остановить происходящий вандализм и не допускать его в будущем»

Если очень коротко, то прокуратура Вольска, и исполнительная власть Вольска, отдельные работники прокуратуру Саратовской области (их Ф.И.О указаны ниже) своим бездействием явно показывают гражданам что люди в Вольске никто, они бесправны, а власти дано право распоряжаться и безнаказанно творить всё, что ей вздумается. Дано право наплевать не только на мнение и права людей, но и на Закон.

Граждане просили Вольского межрайпрокурора провести объективную проверку по существу и не допускать рассмотрения вопроса незаконного уничтожения здоровых деревьев в судебном порядке. В ответ –бездействие.

И вот теперь история продолжается. Теперь отправлено Обращение (Жалоба) Прокурору Саратовской области государственному советнику юстиции 3 класса Пантелееву Роману Сергеевичу от известного в Вольском районе общественного деятеля, и правозащитника, бывшего депутата районного Собрания Ашихмина Сергея Васильевича.

В виду актуальности темы, текст жалобы публикуем полностью.

«В соответствии с ответом заместителя прокурора области В.А. Савенко от 16 апреля 2026 года No07/1-1375-2025/Он1670-26, в результате проведенной проверки соблюдения законодательства касательно незаконной вырубки зеленых насаждений, Ашихмину С.В. указывалось, что фактов такой незаконной вырубки не установлено.

По результатам ознакомления с материалами надзорного производства No7-1375-2025, изучив соответствующие материалы, считаю, что проверка соблюдения законодательства была проведена формально, без исследования всей полноты фактических обстоятельств дела, при этом выводы об отсутствии незаконной вырубки зеленых насаждений противоречат имеющимся материалам в силу следующего.

При ознакомлении с материалами надзорного производства No7-1375- 2025 отсутствовала нумерация материалов, равно как отсутствовала опись материалов дела, в связи с чем, указание конкретного листа надзорного производства не представляется возможным.

Раздел 1

Как следовало из поступившего в Прокуратуру Саратовской области обращения от 16 марта 2026 года No057-ЕСВ, при проведении проверки соблюдения законодательства указывалось на неполное установление фактов, имеющих значение для рассмотрения обращения по существу.

Так, в обращении указывалось, что Вольской межрайонной прокуратурой Саратовской области не была дана оценка, выдавалось ли в установленном порядке разрешение на вырубку зеленых насаждений, был ли соблюден установленный порядок выдачи разрешения, не дана оценка правомерности выводов Межведомственной комиссии, не дана оценка, сделаны ли соответствующие выводы в пределах соответствующих полномочий.

При изучении материалов проверки было установлено следующее

В целях установления фактических обстоятельств, в рамках проверки были получены объяснения от следующих лиц:

1) Коптева Елена Михайловна (заместитель председателя комитета ЖКХ администрации Вольского муниципального района) — 13 апреля 2026 года;

2) Лозовой Владимир Александрович (главный лесничий Вольского лесничества ГКУ СО «Саратовское областное лесничество») - 10 апреля 2026

года.

До этого в рамках проверки были опрошены:

1) Гаврилюк Евгений Викторович — 29 сентября 2025 года (депутат Совета МО г. Вольск, ООО «Благоустройство»);

2) Шевырев Вадим Игоревич - 29 сентября 2025 года (депутат Совета МО г. Вольск, директор МКУ «Вольсктеплоэнерго»).

Однако, в обращении от 16 марта 2026 года прямо указывалось на тот факт, что основанием для сноса спорных деревьев послужило поручение главы Вольского муниципального района Саратовской области А.Е. Татаринова на встрече с жителями от 05 декабря 2024 года микрорайона Летные ДОСы и близлежащего частного сектора, инициаторами которой выступили депутаты Совета МО г. Вольск по обращениям местных жителей, в результате чего было принято решение о спиле «аварийных» насаждений.

В материалах надзорного производства отсутствует информация о таком поручении главы Вольского муниципального района Саратовской области А.Е. Татаринова, отсутствуют сведения о самом факте проведения такой встречи с учетом положений статьи 27 Федерального закона от 20.03.2025 N 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьи 7 Федерального закона от 19.06.2004 N 54-Ф3 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

А.Е. Татаринов в рамках проведенной проверки не опрашивался, равно как не осуществлялся поиск и опрос граждан, принимавших участие в предположительной встрече, оценка доводам заявителя о соблюдении норм федерального законодательства при проведении предполагаемой встречи 05 декабря 2024 года, в ходе проверки не была дана без указания причин несоблюдения требований Федерального закона «О порядке рассмотрения обраще- ний граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 N 59-Ф3.

Более того, в материалах дела имеется протокол заседания Межведомственной комиссии по развитию зеленого фонда на территории муниципального образования город Вольск от 15 января 2025 года, в ходе проведения такого заседания было принято решение о вырубке зеленых насаждений.

В соответствии с имеющимися подписями, такое решение было принято председателем комиссии М.В. Левиным, членами комиссии: А.Ю.Кучером, Е.М.Коптевой, Е.О. Климовой, В.Л. Богланчиковой.

Однако, материалы надзорного производства не содержат в себе сведений о получении объяснений от М.В. Левина, А.Ю. Кучера, Е.О. Климовой, В.Л. Богданчиковой, которым непосредственно могут быть известны обстоя- тельства принятия решения о вырубке зеленых насаждений.

Более того, в обращении от 16 марта 2026 года указывалось, что не был опрошен и сам заявитель С.В. Ашихмин.

В указанных условиях, учитывая, что объяснения от Е.М. Коптевой, В.А. Лозового были получены 13 апреля 2026 года, то есть за 03 (три) дня до дачи ответа по существу обращения (16 апреля 2026 года), учитывая, что не были получены объяснения от председателя комиссии М.В. Левина, членов комиссии А.Ю. Кучера, Е.О. Климовой, В.Л. Богданчиковой, не были получены объяснения от инициатора проведения заседания комиссии главы Вольского муниципального района Саратовской области А.Е. Татаринова, не были установлены граждане, принимавшие участие в предполагаемой встрече, не дана оценка соблюдения норм Федерального закона от 19.06.2004 N54- ФЗ при проведении такой предполагаемой встречи, не был опрошен С.В. Ашихмин, должностными лицами Вольской межрайонной прокуратуры Саратовской области, Прокуратуры Саратовской области было допущено ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

Раздел 2

В обращении от 16 марта 2026 года указывалось, что в материалах проверки отсутствуют документы, подтверждающие соблюдение требований Приказа Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Феде-ации» (далее - Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153) при принятии решения о вырубке спорных зеленых насаждений.

В ходе проведения проверки была опрошена Е.М. Коптева, указавшей, что комиссией было принято решение о проведении спила зеленых насаждений, имевших, по указанию Е.М. Коптевой, признаки аварийности, а именно: отслойка коры, разлом ветвей, высыхание отдельных ветвей на зеленых насаждениях, наклонность зеленых насаждений. ЕМ. . Коптева указала, что при принятии такого решения руководствовалась в том числе Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153.

При этом Е.М. Коптева прямо указала, что фотофиксация и конкретизацияколичестваи вида деревьев не проводились.

В соответствии с пунктом 1.4 Положения о Межведомственной комиссии по развитию зеленого фонда на территории муниципального образования город Вольск от 22.03.2023 года (далее - Положение), комиссия имеет право подготавливать предложения о выдаче разрешений на обработку, вырубку деревьев и кустарников на территории муниципального образования город Вольск, за исключением деревьев и кустарников, находящихся в собственности физических и юридических лиц или мотивированный отказ'

В соответствии с пунктом 5.1 Приказа Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153, система оценки состояния озелененных территорий предусматривает комплекс организационных, инженерно-планировочных, агротехнических и других мероприятий, обеспечивающих эффективный контроль, разработку своевременных мер по защите и восстановлению озелененных территорий, прогноз состояния зеленых насаждений с учетом реальной экологической обстановки и других факторов, определяющих состояние зеленых насаждений и уровень благоустройства.

Согласно пункту 5.3 Приказа Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153, оценку состояния озелененных территорий осуществляют либо специализированные учреждения (если речь идет о зеленых насаждениях общего пользования), либо организации, предприятия и др., в ведении которых находятся эти территории, с последующим экспертным заключением по материалам обследования квалифицированными специалистами.

Согласно пункту 5.4 Приказа Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153, оценка состояния озелененных территорий осуществляется: - долгосрочная оценка - один раз в 10 лет; - ежегодная (плановая) оценка - два раза в год; - оперативная оценка - по специальному распоряжению. Обследование проводится по единым утвержденным методикам, показатели состояния фиксируются в установленном порядке.

Согласно пункту 5.12 Приказа Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153, качественное состояние деревьев (диаметр ствола на высоте 1,3 м - 8 и более см) определяется по следующим признакам: - хорошее - деревья здоровые, нормально развитые, признаков болезней и вредителей нет; повреждений ствола и скелетных ветвей, ран и дупел нет; - удовлетворительное - деревья здоровые, но с замедленным ростом, неравномерно развитой кроной, недостаточно облиственные, с наличием незначительных повреждений и небольших дупел; - неудовлетворительные - деревья сильно ослабленные, ствол имеет искривления; крона слаборазвита; наличие усыхающих или усохших ветвей; прирост однолетних побегов незначительный, суховершинность; механические повреждения ствола значительные, имеются дупла.

Вопреки требованиям Приказа Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153, в материалах проверки отсутствуют сведения, выяснялись ли указанные обстоятельства в порядке надзора: отсутствуют сведения о специальном распоряжении, отсутствуют результаты обследования в результате применения указанных методик, отсутствуют акты об установленных дефектах зеленых насаждений. Материалы надзорного производства не содержат в себе сведений о соблюдении установленного порядка обследования и признания зеленых насаждений аварийными, равно как не содержит в себе таких сведений и протокол комиссии от 15 января 2025 года.

Более того, из акта осмотра от 10 апреля 2026 года, объяснений В.А. Лозового следует, что установить аварийность деревьев по пням и корневым системам не представляется возможным, при этом установлено, что ряд зеленых насаждений были сырорастущими (живыми).

Более того, из содержания обращения от 16 марта 2026 года, приложен- ных к обращению фотографий, фактических обстоятельств дела следует на- личие значительно большего количества зеленых насаждений, нежели 10 деревьев породы вяз.

В ходе проведения проверки указанные противоречия должностными лицами устранены не были.

В указанных условиях, при проведении проверки был сделан неправомерный вывод об отсутствии незаконной вырубки зеленых насаждений, в то время как фактов, подтверждающих такую аварийность, материалы проверки не содержат. Межведомственной комиссией не был соблюден установленный действующим законодательством порядок установления и признания зеленых насаждений аварийными, материалы проверки не содержат в себе документов, подтверждающих аварийность вырубленных зеленых насаждений.

Раздел 3

Как указывалось в обращении от 16 марта 2026 года, из данных Портала ПД «НСПД», спорные зеленые насаждения расположены на территории земельного участка к/н 64:42:010445:39, вид собственности земельного участка указан как «государственная субъекта РФ», вид разрешенного использования — «для размещения объектов образования». Как следует из материалов проверки, руководство образовательного учреждения Государственного автономного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Образовательный центр No1 имени Героя Советского Союза К.А.Рябова», или собственник земельного участка с соответствующим заявлением в порядке, предусмотренном административным регламентом, не обращались.

Таким образом, в обращении указывалось на необходимость дачи оценки соблюдения действующего законодательства в части необходимости получения разрешения на вырубку таких зеленых насаждений.

Вопреки требованиям Федерального закона от 19.06.2004 N 54-Ф3, ответ от 16 апреля 2026 года не содержит в себе сведений об оценке таких доводов, изложенных в обращении от 16 марта 2026 года.

В то же время, в соответствии с пунктами 5.9-5.9.2 Правил благоустройства и озеленения территории муниципального образования

город Вольск от 15.03.2023 года (далее - Правила), выполнение работ по содержанию, обеспечению сохранности и уходу за озелененными территория- ми осуществляется на озелененных территориях общего пользования, имеющих собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов, - собственниками, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, а на озелененных территориях ограниченного пользования гражданской, промышленной застройки, территорий и организаций обслуживания населения, здравоохранения, науки, образования, предназначенных для использования определенными группами населения осуществляется руководителями данных организаций.

Как следует из материалов проверки, руководство Государственного автономного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Образовательный центр Nol имени Героя Советского Союза К.А.Рябова» не опрашивалось, равно как не выяснялось соблюдение требований пунктов 5.8- 5.9.2 Правил. Учитывая, что в материалах проверки имеется выписка из ЕГРН, в со- ответствии с которой земельный участок к/н 64:42:010445:39 с 1 января 2010 года вплоть до 31 октября 2025 года находился в постоянном (бессрочном) пользовании МАОУ «Общеобразовательный центр No1 имени Ге- роя Советского Союза К.А. Рябова г. Вольск Саратовской области», при этом из выписки прямо следует, что указанный земельный участок поступил в собственность Вольского муниципального района Саратовской области только 30 апреля 2025 года, то есть после вырубки зеленых насаждений в январе 2025 года, должностными лицами Прокуратуры Саратовской области фактические обстоятельства дела не выяснены в полном объеме.

В указанных обстоятельствах, с учетом, что из материалов проверки прямо следует возникновение муниципальной собственности на указанный земельный участок только 30 апреля 2025 года, не дана оценка правомерности принятого решения о вырубке зеленых насаждений.

Раздел 4

В соответствии с имеющимся в материалах проверки поручением заместителя начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры Саратовской области А.В. Иванова от 26 марта 2026 года, Вольскому межрайонному прокурору поручалось отдельным блоком установить «причины инициативности Ашихмина С.В.», в том числе в целях установления «коммерческого интереса Ашихмина С.В.». Учитывая, что указанное обращение Ашихмина С.В. было рассмотрено в рамках обращения депутата Саратовской областной думы В.Е. Есипова, возникают сомнения в том, было ли дано такое поручение в пределах полномочий, и соответствовало ли оно целям и задачам органов прокуратуры РФ.

Фактически, установление наличия или отсутствия коммерческого интереса не влияет на оценку соблюдения требований действующего законодательства органами местного самоуправления при вырубке зеленых насаждений.

В указанной связи, наличие такого поручения свидетельствует осоздании незаконных препятствий в реализации прав Ашихмина С.В.

Более того, при даче такого поручения, и при исполнении такого поручения Вольской межрайонной прокуратурой не была дана оценка фактам, установленным в ходе проверки.

Так, в материалах проверки имеется письмо председателя Комитета ЖКХ, жилищной политики и городской среды Администрации Вольского муниципального района Саратовской области А.Ю. Кучера от 29 января 2025 года No191 директору ООО «Благоустройство» Е.В. Гаврилюку о проведении формирования и спила аварийных зеленых насаждений по периметру футбольного поля (пересечение улиц Талалихина, Пионерская в районе СОШ No6 .г Вольска.

Как следует из отметок на таком письме (31 января 2025 года, 03 февраля 2025 года, 04 февраля 2025 года), такие работы должны были проводиться в рамках муниципального контракта.

Исходя положений муниципального контракта No0360300036825000001/005 от 04 февраля 2025 года, заключенного между Комитета ЖКХ, жилищной политики и городской среды Администрации Вольского муниципального района Саратовской области и ООО «Благо- устройство», в даты, соответствующие отметкам на письме, были проведены работы в виде валки деревьев в стесненных условиях, вывоза спиленных деревьев, работы автовышки в период с 04 февраля 2025 года по 15 февраля 2025 года, общей стоимостью работ в 370 830 рублей (акт No1 от 15 февраля 2025 года).

При этом директором ООО «Благоустройство» является Е.В. Гаврилюк, который по имеющимся в материалах дела объяснениям последнего от 29 сентября 2025 года, присутствовал на предполагаемой встрече граждан. При этом органами прокуратуры не была дана оценке тому факту, сто Е.В. Гаврилюк указывает, что такой сход граждан был 15 января 2025 года, в то время как предполагаемое поручение главы Вольского муниципального района Саратовской области А.Е. Татаринова дано 05 декабря 2024 года. Аналогичное противоречие также имеется в объяснениях И.А. Сушенковой, В.И. Шевырева.

Более того, в протоколе заседания Межведомственной комиссии от 15 января 2025 года имеется указание на присутствие в качестве члена комиссии представителя подрядной организации ООО «Благоустройство».

В указанных условиях, оценке подлежало установление коммерческого интереса ООО «Благоустройство», в силу участия директора Общества Е.В. Гаврилюка в предполагаемой встрече граждан, участия представителей Общества в принятии решения о вырубке зеленых насаждений от 15 января 2025 года в целях получения материальной выгоды путем создания объекта проведения работ.

Однако, такие обстоятельства оценки не получили. Вольская межрайонная прокуратура в рамках исполнения поручения устанавливала «заинтересованность» Ашихмина С.В., игнорируя фактические сведения о признаках коммерческой заинтересованности ООО «Благоустройства» и директора Общества Е.В. Гаврилюка в частности.

В указанных условиях, проверка соблюдения требований действующего законодательства проведена халатно.

Раздел 5

Как следует из материалов проверки, было установлено наличие пней и корневых систем 10 деревьев породы вяз.

В то же время, из имеющихся архивных кадров мая-июня 2022 года, ранее представленных в составе обращения, видно, что зеленые насаждения визуально не отвечают признакам неудовлетворительного состояния. Одновременно их этих кадров следует наличие зеленых насаждений, значительно превышающее указанное в ответе значение в 10 аварийных деревьев.

Более того, в случае получения объяснений от Ашихмина С.В., органы прокуратуры РФ могли бы получить сведения, что при вырубке зеленых насаждений в том числе проводилось корчевание пней и удаление корневых систем, оцениваемое заявителем как попытка скрытия следов незаконной вы- рубки, в том числе в целях затруднения установления объема такой вырубки.

Указанный факт в том числе подтверждается ответом от 16 апреля 2026 года, из которого следует, что в протоколе заседания от 15 января 2025 года не указано точное количество деревьев, подлежащих сносу, и их видовой со став. Более того, акт No1 от 15 февраля 2025 года также не содержит в себе сведений о количественном составе вырубленных деревьев.

В указанных условиях, органами прокуратуры не дана надлежащая оценка доводам обращения, не установлено точное количество вырубленных зеленых насаждений, не установлено, была ли соблюдена установленная действующим законодательством процедура.

В указанных условиях, выводы об отсутствии незаконной вырубки зеленых насаждений в условиях отсутствия в протоколе Межведомственной комиссии от 15 января 2025 года ссылок на доказательства аварийности таких деревьев, их количестве и видовом составе, являются преждевременными и противоречащими фактическим обстоятельствам дела.

Прошу Вас провести дополнительную проверку по фактам, изложенным в обращении, в целях зашиты прав жителей г. Вольска Саратовской области на проживание в благоприятной окружающей среде с учетом требований Правил благоустройства и озеленения территории, с обязательным установлением полных обстоятельств сноса зеленых насаждений.

По мнению заявителя, такими действиями было не только нарушено право жителей города Вольска Саратовской области на проживание в благоприятной окружающей среде, но и имеются основания полагать, что бюджету города Вольска также причинен ущерб в силу несения трат на вырубку зеленых насаждений в отсутствие доказательств аварийности последних, при этом оценка действия Межведомственной комиссии и ООО «Благоустройство», являющихся непосредственными участниками такого процесса вырубки, в ходе проведения проверки оценки не получило.

Также прошу Вас дать необходимую оценку действиям (бездействию) должностных лиц Вольской межрайонной прокуратуры Саратовской области, Прокуратуры Саратовской области при рассмотрении обращения 16 марта 2026 года в связи с неполным установлением обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения обращения.

Отдельно прошу Вас дать оценку соответствия поручения заместителя начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры Саратовской области А.В. Иванова от 26 марта 2026 года, данного в рамках проведения проверки, на предмет соответствия требованиям Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 N2202-1, и должностным полномочиям».

К жалобе прикладываются ряд документов по фактам изложенным в ней.