Саги о бобре

Чем ближе дата выборов в Государственную думу, тем чаще встречи депутата Государственной думы Панкова с «трудовыми» коллективами ( где они еще остались) в Балаковском округе, где, как предварительно заявлено, он будет избираться на следующий срок в нижнюю палату Федерального Собрания.

То, что депутат встречается с людьми и вникает в их проблемы, это хорошо. Вот, например, Панков сообщает об очередной такой своей встрече в своей последней записи в Telegram- канале «Пара слов»: «На встречах коллектив Балаковоэлектротранса рассказал о ряде проблем. Как их устранить, решаем с руководством предприятия, местной властью. При необходимости будем привлекать структуры, защищающие трудовые права людей. Беспокоит и ситуация, озвученная в социальных сетях. По этому поводу уже позвонил в Балаково. Речь идет о сокращении электриков, обслуживающих подстанции, относящиеся к депо. В конце недели ещё раз побываю на предприятии, обсудим эту проблему с коллективом. Если потребуется, буду обращаться в прокуратуру и трудовую инспекцию».

Как правило, встречи депутата Госдумы Панкова сопровождаются телевизионными сюжетами по телевидению. В этом, собственно и смысл таких встреч с «народом»: снять картинку. Строятся сюжеты по типовому сценарию: : приехал ( посетил), встретился ( побывал), выслушал, «задал ряд вопросов», «дал указание решить проблему». И далее, картинка с места события: Панков разговаривает с людьми, или дает короткое интервью. Подобные сюжеты показывают в эфире постоянно: телеканал «Саратов-24» исправно отрабатывает многомиллионный грант от правительства Саратовской области. То бишь, за деньги граждан депутат Панков рассказывает о проблемах граждан. Что получается? Некая такая жуткая и скучнейшая тягомотина в виде предвыборной саги из жизни бобров. Панков становится главным героем такой саги, то есть, фактически уже начавшейся избирательной кампании. Очевидно, что все это кино из серии «Бобр ТВ» не имеет абсолютно ничего общего с реальным решением проблем. В русском языке таким действиям давно нашли определение: ПОКАЗУХА. При этом, остается за кадром деятельность других депутатов Госдумы таких, например, как Пьяных, Алимова... Они тоже ведь бывают в регионе, тоже «встречаются с народом». Однако о них ни слова, а зрителя «зомбируют» одной лишь сагой о бобрах: такое впечатление, что в регионе на благо людей работает один только Панков.

И весь этот «предвыборный банкет» оплачен за счет бюджетных средств: зрителю вбивают в голову буквально, изо дня в день, что в Балаковском районе власть беспомощна, что ее совсем нет, а все знает, и работает один только депутат Панков.

А где исполнительная власть, которая обязана решать проблемы людей? Об этом "Саратов 24" не рассказывает. Где же все остальные чиновники администрации Балаковского района, в обязанности которой как раз и входит решение всех проблем, в том числе и той, о которой было сказано выше - решение проблем рабочих Балаковэлектротранса?

Исполнительная власть, это, надо полагать, только «фон» для сюжетов телевидения о визитах Панкова в «трудовые коллективы», где он дает под телевизионную камеру указания "разобраться". И с этим можно было бы согласиться, если бы не одно «НО». Ведь главное право депутата Госдумы- это право законодательной инициативы, а не раздача указаний исполнительной власти. И если есть проблемы, с которыми не в состоянии справиться на местах исполнительная власть, то значит- это недоработка в первую очередь депутатов, которые плохо работали над Законами, или совсем - не работали.

С 2007 по 2019 год, исполняет полномочия депутата Государственной Думы V, VI и VII созывов Николай Панков. Времени было более, чем достаточно для того, чтобы разработать эффективную законодательную базу, которая бы позволяла бы регионам самим, без «ручного управления» депутатов Госдумы, решать проблемы на местах.

Если, по словам Панкова, остается «много не решенных проблем», не означает ли, что это он, в первую очередь, как депутат Госдумы не доработал в каких-то вопросах? Эффективно ли он пользовался правом законодательной инициативы данной ему Законом « О статусе депутата»?

Ведь та же проблема Балаковэлектротранса, это ведь, совсем не проблема муниципалитета, или даже не проблема региона. Где взять деньги на высокую зарплату работникам Балаковэлектротранса, если при таком грабительском формировании регионального бюджета, когда львиная доля денег уходит в федеральный центр, а потом возвращаются в регионы «слезы», о которых потом говорят, как о «манне небесной»?

Очевидно, что вопросы заработной платы рабочих следовало все эти годы Панкову, как депутату Госдумы, решать на законодательном уровне. Но многие годы он играет одну и ту же роль приказчика из провинциальной торговой лавки в сюжетах саратовского телевидения.