ЖИТЕЛИ ПРОТИВ УК "КРОНВЕРК"

Коммунальная оттепель под страхом увольнения: почему УК «Кронверк» вспомнила об обязанностях только перед общим собранием жильцов?

В Саратове собственники многоквартирного дома по адресу ул. Академика Семёнова, 21 инициировали процедуру смены управляющей компании. Официальное уведомление о проведении Общего собрания собственников (ОСС), назначенного на 12 число, вызвало беспрецедентную реакцию со стороны действующей УК «Кронверк»: в доме, где годами игнорировались заявки жителей, в экстренном порядке сменили коменданта и наняли профессиональный клининг.

Многоквартирный дом на улице Семёнова, 21 — относительно свежая новостройка, которой исполнилось всего два года. Однако, по словам местных жителей, за этот короткий срок некогда новый объект комфорт-класса начал стремительно приходить в упадок. На балансе застройщиковой УК «Кронверк» находятся десятки потоковых панельных многоэтажек в Солнечном-2, и дом №21 долгое время оставался лишь одной из сотен «безликих» позиций в общем реестре.

«Два года мы пытались добиться от управляющей компании выполнения их прямых обязанностей. Качество уборки подъездов и дворов оставляло желать лучшего, вопросы организации стабильного видеонаблюдения и контроля доступа на территорию тормозились месяцами, а на любые официальные заявки в диспетчерскую жильцы получали либо отписки, либо полное игнорирование», — делятся собственники квартир.

Главной системной проблемой домов, находящихся под управлением «карманных» УК от застройщиков, эксперты называют конфликт интересов. Согласно Жилищному кодексу РФ, в первые пять лет после ввода здания в эксплуатацию на него действует официальная строительная гарантия. Если в доме промерзают швы, трескаются стены или течет кровля, застройщик обязан устранить это за свой счет. Однако аффилированная управляющая компания зачастую неохотно выставляет претензии своей «материнской» строительной структуре, затягивая время до окончания гарантийного срока, чтобы впоследствии переложить расходы на ремонт на кошелек самих жителей.

Поняв, что дом катится вниз, инициативная группа жильцов приняла законное решение взять управление в свои руки. Были подготовлены документы для перехода в независимую управляющую организацию.

Как только официальное уведомление о проведении ОСС по смене управляющей компании было вывешено на информационных стендах и загружено в верифицированные чаты ГЖИ системы «Госуслуги.Дом», в доме №21 по улице Семёнова произошло настоящее «коммунальное чудо».

Буквально за несколько дней действующая УК «Кронверк» развила активность, которой жители не видели за все два года:

Кадровые перестановки: В экстренном порядке был заменен комендант дома, который ранее не шел на конструктивный контакт с собственниками. Экстренный клининг: На объект внезапно заступила профессиональная клининговая служба, начавшая генеральную отмывку холлов и этажей. Информационная атака: Параллельно в домовых чатах началась скоординированная кампания против организаторов собрания. В верифицированный чат дома ГЖИ «Макс» массово зашли активисты из соседних домов «Кронверка» (№17 и №19), которые устроив скоординированный прессинг и переходя на личности, пытаются деморализовать инициатора собрания и сорвать легитимную процедуру голосования.

«Мы расцениваем этот внезапный клининг и смену коменданта как классическую агонию уходящей компании, которая панически боится потерять крупный источник дохода и столкнуться с независимым техническим аудитом дома, — говорят члены инициативной группы. — То, что они бросили силы на уборку только под страхом увольнения, лишь доказывает: ресурсы у компании есть, просто работать для людей они начинают исключительно под давлением. Но временная "показательная" уборка перед 12 числом не решит стратегических проблем дома, включая вопросы гарантийного ремонта фасада и швов».

Юристы отмечают, что очно-заочное голосование на бумажных бюллетенях — это полностью легитимный и самый

защищенный способ смены УК в домах, где еще не выбран Администратор для электронных голосований. Попытки нанятых ботов и жителей соседних домов сорвать ОСС криками в мессенджерах юридической силы не имеют — судьбу дома 21 будут решать исключительно подписи реальных собственников в официальных бланках.

Редакция продолжит следить за развитием событий вокруг дома на ул. Семёнова, 21. Назначенное на 12 число собрание покажет, готовы ли жители Саратова мириться с конвейерным обслуживанием застройщика или выберут путь реального комфорта и прозрачности ЖКХ.