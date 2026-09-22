Когда отношении Черновой будет возбуждено уголовное дело?

За дискредитацию Вооруженных Сил РФ штраф… 30 тысяч рублей

Четыре года назад, Марксовский городской суд 30 июня 2022 года вынес решение по делу об административном правонарушении, и назначил штраф Черновой в 30 тысяч рублей за фразу в группе «Наш Маркс» и полностью фраза звучала так, как указано в решении суда:

«Германия несколько назад отказалась покупать наш газ и от северного потока 2 тоже отказалась. И это российские войска Харьков бомбят, а не наоборот. Что делают российские военные на территории другого государства? У России не было никаких оснований начинать боевые действия. Гаагский суд осудил Гитлера. Сейчас Гаагский суд будет рассматривать аналогичный иск в отношении Путина».

Судебное решение в отношении Черновой состоялось в 2022 году и было принято на основании части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ : «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации…». Ксению Чернову за фразу про Гитлера, Гаагский суд и Путина наказали минимально: 30 тысяч рублей.

Да, каждый гражданин страны, даже самый последний идиот, вправе высказывать публичное мнение по тем, или иным фактам, событиям. Но делать это позволено только в рамках Закона, а если гражданин переступил черту, то тогда административная, или уголовная ответственность.

Чернова эту черту переступила и то, что эти два высказывания принадлежат именно ей, выяснили в 2022 году правоохранительные органы. О чем можно прочитать в решении суда от 30 марта 2022 года:

«1 апреля 2022 года в период с 14 часов 32 минут до 15 часов 11 часов оперуполномоченным ОУР ОМВД России по Марксовскому району было выявлено, что в социальной сети «В Контакте» Чернова К.Ю. 1 марта 2022 года в 07 часов 37 минут разместила на своей персональной странице, под названием «Ксения Чернова» публикацию:

«МИРОВАЯ ВОИНА? А вот теперь, дорогие друзья, смотрите! Несколько лет ЕС не спешило включить Украину в состав ЕС. А несколько часов назад произошло то, о чем неделю назад даже никто бы и не подумал! А это значит, что мы непросто вторглись на территорию другой страны, мы вторглись в Европу!».

Затем, 1 марта 2022 года в 12 часов 39 минут под указанной публикацией пользователь страницы «Ксения Чернова» опубликовала комментарий:

«Германия несколько назад отказалась покупать наш газ и от северного потока 2 тоже отказалась. И это российские войска Харьков бомбят, а не наоборот. Что делают российские военные на территории другого государства? У России не было никаких оснований начинать боевые действия. Гаагский суд осудил Гитлера. Сейчас Гаагский суд будет рассматривать аналогичный иск в отношении Путина».

Доказательства по делу, что эти фразы принадлежат именно Черновой были отражены в протоколе сообщения Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Саратовской области, в рапорте о/у ОУР ОМВД России по Марксовскому району, в видеофайле «Screen_Recording_20220401-144427_VK», В акте осмотра HTML-страниц от 1 апреля 2022 года с приложением скрин-шотов №№1-8, в заключении эксперта от 26 апреля 2022 года, содержащее выводы о том, что в комментарии пользователя социальной сети «В контакте» под псевдонимом «Ксения Чернова» «содержится негативная оценка Вооруженных сил РФ обоснованная характеристикой их действий; данные доказательства позволяют однозначно установить факт осуществления со стороны Черновой Е.Ю. дискредитации использования Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации».

И, как сказано было нами выше, суд за эти две фразы высказанные публично, назначил Черновой минимальный размер административного штрафа, предусмотренный частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации: 30 тысяч рублей.

Но Чернова с таким решением Марксовского городского суда написала жалобу. Однако, Саратовский областной суд в удовлетворении жалобы отказал.

Но на этом история не заканчивается: казалось бы, адекватный, нормальный и законопослушный человек сделал бы для себя выводы после такого административного наказания. Но Чернова продолжила вести свою агрессивную информационную политику на страницах «Наш Маркс» как в отношении политики государства в проведении СВО, так и в отношении главы государства. Чернова размещала ( и размещает до сих пор) по этому поводу язвительные карикатуры и видео, вызывающие по своему содержанию посты, желчные комментарии, иногда неадекватные репосты. При прочтении информационной ленты «Наш Маркс» складывается ощущение, будто бы Чернова живет не в нашей стране, а на территории враждебного нам государства.

После первого решения суда Чернова, как мы видим, почувствовала свою безнаказанность : можно оскорблять, и за это, в крайнем случае, оштрафуют.

Что и произошло уже в 2023 году : Чернова публично оскорбила волонтеров, а в их лице участников СВО, Президента РФ. И уже тогда, в 2024 году по Закону ее следовало привлекать к уголовной ответственности.

ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ СВО НАКАЗАНИЯ НЕ ПОСЛЕДОВАЛО

Закон говорит, что после первого административного наказания, по статье 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, по которой была привлечена Чернова в марте 2002 года, следуя принципу неоднократности, может наступить уже уголовное наказание за подобные действия.

И такие действия « по принципу неоднократности» последовали уже через год со стороны Черновой. Однако, никто до сих пор, несмотря на заявления, обращения в СК РФ, на это внимания не обратил и не дал правовую оценку повторным действиям Черновой.

Хронология событий

Продолжая «мести помелом», Чернова публично оскорбила волонтеров СВО в 2023 году. Волонтеры обратились с открытым письмом в защиту своих прав в местную газету «Воложка», которая опубликовала коллективное обращение Штаба волонтëрской группы "Мы Vместе Z" под названием статьи «Когда язык хуже помела...».

Выдержка из письма:

«…По мнению госпожи Черновой, волонтëрская деятельность - не что иное, как бесконечное попрошайничество денег на такие прозаические вещи, как "трусы-носки" для тех, кто участвует в столь ненавистной еë четырежды материнскому сердцу специальной военной операции. …С привычным для неë энтузиазмом, наша марксовская «правдорубка» бросилась во все тяжкие в соцсетях, комментируя, отвечая и оскорбляя. Ничего нового.Если бы не... Не нынешнее время. И не люди, чьи мужья, братья и сыновья сейчас находятся в зоне проведения боевых действий. И ждут от нас, волонтеров, людей, занимающихся этой гуманитарной помощью абсолютно добровольно, то, что поможет им выстоять. И отстоять интересы, историю, традицию нашей страны. История, произошедшая с Черновой, отвратительна сама по себе. Разумеется, к еë поведению все давно привыкли. Но невозможно привыкнуть к тому, что человек, представляющий интересы одной из политических партий, позволяет себе публичные оскорбления не только волонтëров и воюющих ребят, рискующих своими жизнями, но и руководство всей страны. И при этом бравирует тем, что она является матерью четырех детей, а стало быть - никто ей не судья».

Как потом показали события, за свои публичные оскорбления Чернова не ответила ни перед Законом, ни перед людьми. И даже больше этого: Чернова обратилась с исковым заявлением о защите своей чести и своего достоинства к редакции газеты «Воложка» за публикацию письма волонтеров. Однако, как и следовало ожидать, ни честь, ни достоинство, видимо, в виду отсутствия таковых в данном случае, Черновой отстоять не удалось, и суд отклонил ее исковое заявление. Суд признал правду за редакцией «Воложки».

После судебного разбирательства "правдорубки" с газетой «Воложка» не последовало никаких юридических последствий для Черновой. И это при том, что в суде вскрылись факты прямо говорящие о том, что Чернова оскорбляла волонтеров, негативно высказывалась о политике государства в отношении СВО и даже публично послала «на хер» тех, кто проявил инициативу поддержки СВО.

Тут уместно еще раз напомнить о юридической составляющей : уголовная ответственность по статье 280.3 наступает в том случае, как говорит законодательство, если лицо в течение одного года уже привлекалось к административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ и вновь совершило аналогичное правонарушение. Это как раз про Чернову.

Уголовная ответственность это статья УК РФ 280.3. : «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации…».

Публичные высказывания Черновой в 2023 году, после того, как она уже была наказана по в 2022 году за дискредитацию ВС РФ, имели огромный общественный резонанс. Однако, должная правовая оценка в Марксе дана не была от слова ВООБЩЕ.

Напомним, что в центре внимания общественности в 2023 году, оказался инцидент, связанный с публичными высказываниями Черновой, в адрес волонтерских организаций и участников специальной военной операции. Суть конфликта: конфликтная ситуация возникла в родительском чате одного из детских садов, где Чернова выступила с резкой критикой деятельности местных волонтерских групп. В своих сообщениях она охарактеризовала акции по сбору гуманитарной помощи для бойцов, находящихся в зоне СВО, как «попрошайничество денег». В дальнейшем дискуссия переместилась в социальные сети, где Чернова продолжила высказывать свою позицию, переходя на личности и допуская оскорбления в адрес других пользователей, вступивших с ней в полемику.

Эксперты: высказывания Черновой являются достаточным основанием для привлечения ее к юридической ответственности

Специалисты Саратовской лаборатории судебной экспертизы провели комплексный анализ высказываний Черновой и вот что выяснили эксперты.

«Дискредитация волонтерской деятельности»: имел место быть факт негативного отзыва о сборе гуманитарной помощи и использование уничижительной лексики («попрошайничество»).

Публичные оскорбления: эксперты установили, что высказывания Черновой были направлены не только на волонтеров, но и на участников СВО, а также на руководство страны.

Оценочные суждения : помимо фиксации фактов, эксперты дали характеристику поведению Черновой. В заключении экспертов указано, что высказывания гражданки являются достаточным основанием для привлечения ее к юридической ответственности. Но почему тогда никто на это внимание не обратил? Ни правоохранительные органы, ни общественники, ни волонтеры, ни сама редакция газеты?

Кроме того, эксперты сделали выводы о личностных качествах Черновой, отметив, что ее поведение свидетельствует об отсутствии моральных принципов, неумении контролировать свою речь и низком уровне интеллектуальных способностей. Также в материалах экспертизы подчеркивается, что подобное поведение для гражданки Черновой не является единичным случаем — ранее она уже неоднократно вела себя неподобающим образом.

Какие наступили правовые последствия?

Никаких правовых последствий! При том, что выводы экспертов ФБУ «Саратовская лаборатория судебной экспертизы» создали серьезную доказательную базу для правовой оценки действий гражданки Черновой, и вот какие выводы следуют:

«В условиях текущей общественно-политической ситуации публичные оскорбления участников СВО и дискредитация волонтерского движения рассматриваются как действия, нарушающие нормы закона и общественной морали».

В условиях текущей геополитической ситуации правовое регулирование публичных высказываний претерпело существенные изменения. Под дискредитацией понимаются любые умышленные действия, направленные на подрыв авторитета Вооруженных Сил РФ. Законодатель четко разграничивает разовые административные правонарушения и систематические действия, которые влекут за собой уже уголовное преследование. Как раз этим и занималась Чернова: в 2022 году, потом в 2023 году.

Но, несмотря на это, высказываниям Черновой правоохранительные органы в 2024 году не дали никакой правовой оценки. Словно бы и не было оскорблений, дискредитации. Словно бы слово «хер» вообще, самое лучшее из слов, при оценке деятельности людей и особенно волонтеров.

При этом, в декабре 2023 года были обращения общественности, депутатов о привлечении Черновой к уголовной ответственности.

Марксовские волонтеры обращались к Александру Александру Бастрыкину, выложив видеоролик с обращением в группе «В Контакте». Этот видеоролик с обращением волонтерской группы распространили некоторые СМИ региона. «Саратов 24» : https://saratov24.tv/news/marksovskie-volontery-obratilis-k-bastrykinu-po-povodu-vyskazyvaniy-mestnogo-deputata/, ИА «Общественное мнение»: https://om-saratov.ru/social/04-december-2023-i135798-volontery-iz-marksa-popro, Интернет газета «Четвертая власть»: https://www.4vsar.ru/news/v-markse-volontery-prosyat-glavy-183788/

Представители волонтерской группы "Zа наших. Подлесное" Марксовского района обращаясь в декабре 2023 года к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину по поводу высказываний депутата районного собрания Ксении Черновой, указывали особо:

«Подобные выпады в сторону Президента, СВО и волонтерской группы происходят уже не впервые. Особо настораживает то, что после волны народного возмущения по поводу ее высказываний, она продолжает писать комментарии в том же духе».

Волонтеры просили руководителя Следственного комитета РФ : «Уважаемый Александр Иванович, просим вас дать правовую оценку действиям Черновой. Считаем недопустимым в таких условиях ее отношение к президенту, бойцам и к волонтерам".

С аналогичной просьбой обратился в декабре 2023 года в полицию и Следственный комитет депутат Саратовской областной думы Александр Ванцов и депутат Саратовской областной думы Сергей Гладков.

Но правовой оценки высказываниям Черновой дано не было. Почему?

И это молчание правоохранительных органов создало опасный прецедент: после наказания Черновой в 2022 году по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ через год, она снова посыпала публичными оскорблениями в адрес волонтеров и СВО, и по Закону должна была быть привлечена к уголовной ответственности «по принципу неоднократности». Но этого не произошло, Закон в этом контексте был явно нарушен, потому что если через год Чернова совершила те же действия по статье части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ , то должна была наступить уголовная ответственность за те же действия в 2023 году. Но не наступила вообще никакая ответственность: ни административная, ни уголовная. Почему был нарушен Закон, почему промолчали правоохранительные органы?

В отношении Черновой уголовная ответственность не наступила и вот последствия этого прецедента, о чем сообщали год назад местные СМИ:

«Пославшая «на три буквы» руководство страны и помогающих участникам СВО волонтеров-добровольцев депутат Собрания Марксовского района Ксения Чернова объявила в соцсетях о том, что собирается открыть в районе региональное отделение оппозиционной партии «Гражданская инициатива». По словам Черновой, все необходимые для того документы уже подготовлены».

Все хорошо? Можно и дальше посылать всех на «хер», с кем не согласна Чернова, только заплати 30 тысяч.

По нашему мнению, следственному комитету, прокуратуре, следует внимательным образом вернуться к этой истории, ведь речь идет о памяти бойцов, которые отдали и отдают жизнь на полях СВО. Безнаказанность ведет, как всем известно, к вседозволенности. А это уже чревато серьезными последствиями для нашего общества.

Нашу публикацию направляем в Следственный Комитет РФ, в Генеральную прокуратуру и в Администрацию президента РФ.