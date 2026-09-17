Главная версия – диверсия. Но это не точно: Что на самом деле скрывается за забоем скота

Пока в Сибири забивают скот, по всей стране гибнут собаки после прививок. Чиновники говорят о "диверсии", производители – о "злом умысле", а фермеры и владельцы животных остаются один на один со своей бедой. Разбираемся, что стоит за системным параличом ветеринарной службы.

Бойня без диагноза

В Иркутской области в деревнях Бутырки, Коты и селе Оёк введён режим ЧС из-за узелкового дерматита. Карантин ввели 3 сентября, режим ЧС – с 4-го. К 8 сентября выявлен 21 очаг, забою подлежали 146 животных. 7 сентября губернатор Игорь Кобзев лично приехал к жителям и пообещал компенсации "выше рыночных": 304 рубля за килограмм крупного рогатого скота, 308 – за мелкий рогатый скот, 190 – за свиней. Для семей в Оёкском округе – дополнительно 15 тысяч рублей.

Но фермеры не верят ни диагнозам, ни обещаниям. Они утверждают, что признаки болезни отсутствуют, а результаты анализов им не показывают. Главное: узелковый дерматит – излечимое заболевание. Правила Минсельхоза предполагают изоляцию и лечение, а не тотальный забой. Тем не менее власти пошли по самому радикальному пути.

Михаил Шеляков, ветеринарный врач высшей категории, в беседе с Царьградом заявил, что при своевременном вмешательстве, когда интоксикация организма ещё не пошла, вылечить можно до 90% заболевших животных.

Более того, у переболевших особей формируется стойкий иммунитет. Почему уничтожают? К сожалению, такая практика есть, и это всё экономические соображения, – объясняет врач.

Эксперт привёл красноречивый пример двойных стандартов, который заставляет задуматься. Он сравнил узелковый дерматит с бешенством – болезнью со стопроцентной летальностью, которая опасна и для человека.

Мы же не забиваем, например, человека, которого укусила явно бешеная собака. Или если в городе карантин по бешенству, мы же не убиваем всех собак в городе. Поэтому, конечно, всё это можно успешно лечить и профилактировать,– заявил Шеляков.

Кроме того, жители жалуются на вопиющие санитарные нарушения. Ветеринары, по их словам, не меняют защитные костюмы, что само по себе способствует распространению болезни. Место для сжигания туш выбрали в трёх километрах от деревни Бутырки, фактически у реки Сарафанки. Газета "Байкальская Сибирь" уже обратилась в прокуратуру с просьбой проверить законность размещения скотомогильника в русле реки.

И это ещё не всё. Накануне, 6 сентября, жительница одного из сёл пыталась покончить с собой в знак протеста. Её спасли. Власти пообещали начать выплаты с 9 сентября и вакцинацию здоровых животных, однако часть фермеров отказывается подписывать документы на компенсации, считая свой скот здоровым.

В Тюменской области ситуация жёстче. С 1 сентября массовый забой свиней идёт в Абатском, Аромашевском и Викуловском районах. Власти ввели карантин из-за "особо опасного заболевания" – предположительно, африканской чумы свиней. Местные жители и депутаты утверждают: животные здоровы, а туши убитых свиней неделями лежали на пшеничном поле, их растаскивали птицы и звери. Есть обращение в Следственный комитет.

Но это не изолированные случаи. В Новосибирской области скот изымали ещё в феврале и весной под предлогом вспышки пастереллёза. Позже появилась информация, что причиной был ящур, однако официально это не подтверждалось.

Молчание телят: Правда о массовом забое скота из закрытых документов. Что скрывают чиновники

В Кемеровской области массовый забой крупного рогатого скота проходил весной. В СМИ эти события называют частью "волны", прокатившейся по Сибири.Диверсия: версия, которую замалчивают.Есть версия, которую на официальном уровне стараются не обсуждать.

В марте 2026 года на одном закрытом совещании прозвучало заявление, что причиной массового уничтожения скота стал ящур, проникший в Россию в рамках диверсии с кормами немецкой фирмы. Это объяснило и масштаб распространения, и то, что вспышки произошли одновременно в разных регионах. Эту же версию подтверждали источники "Коммерсанта".

Обратим внимание на детали. Массовый забой не коснулся крупных агрохолдингов – изымали преимущественно у частников. Случайность? Или целенаправленное уничтожение частного фермерства?

Теория диверсии объясняет синхронность вспышек от Свердловской области до Иркутской. При естественном распространении инфекции такой синхронности добиться крайне сложно.

Но есть и другая версия – информационная. Согласно ей, сама паника вокруг забоя создаётся искусственно, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. В соцсетях массово распространяются посты о "произволе властей" и призывы к протестам. По мнению обозревателей, к "раскачиванию" активно подключаются украинские интернет-ресурсы, а вбросы маскируются под официальные документы. Это совпадает с общей картиной попыток дестабилизировать Россию перед выборами.

При этом Россельхознадзор называет причиной вспышки пастереллёз – болезнь, которая лечится, а не требует убоя. Официальная версия противоречит заявлениям о ящуре.

Коррупция: ветеринария как кормушка

Проблема не только в вакцинах, халатности региональных ветнадзоров и их некомпетентности. Проблема в самой системе ветнадзора, прогнившей насквозь.

Только за 2026 год: экс-глава комитета ветеринарии Курской области осуждён на 8 лет за взятки. В Хакасии ветеринара подозревают во взятках на 3,5 млн рублей за липовые справки. В Красноярском крае ветврач получила 250 тысяч за документы без осмотра мяса. В Приморье ФСБ пресекла схему, где фигурант с 2017 по 2025 год получал взятки за оформление ветеринарных документов. В Ленобласти ветврача судят за взятку в 208 тысяч.

Напомним, что в апреле 2026 года после массового забоя скота в Новосибирской области начальника отдела организации противоэпизоотических мероприятий управления ветеринарии Новосибирской области Сергея Тура нашли мёртвым.

Что с ним случилось, до сих пор официальных комментариев нет. По версии супруги покойного, у 43-летнего чиновника отказало сердце из-за переживаний по работе. Но ходили слухи, что он мог уйти из жизни добровольно. А ведь Тур имел непосредственное отношение к теме забоя скота в регионе, поскольку именно его отдел обладал полномочиями по введению ограничительных мер. "Связано с работой": В смерти чиновника, замешанного в скандале с забоем скота в Сибири, мелькнула "тень Старовойта"

Добавим сюда импортные проблемы. В 2025 году из оборота изъята испанская вакцина для свиней – эффективная лишь у 40% животных. Россельхознадзор с 2017 года имел претензии к испанским производителям. В том же году запрещён ввоз вакцин израильской компании Abic Biological Laboratories. Система поставок ветеринарных препаратов в Россию – дырявая, как решето.

Семейные миллиарды

Пока в Сибири массово забивают скот частников, бизнес-структуры, связанные с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом, не пострадали от этих мер. В некоторых СМИ прямо указывалось, что повальное уничтожение животных в регионах не затронуло его собственные агроактивы.

Напомним, что в 2020 году разразился громкий скандал. Как сообщал "Коммерсант", представитель одного производителя молочной продукции обвинил Данкверта и его заместителя Константина Савенкова в вымогательстве 500 тыс. долларов за снятие ограничений на поставки польской молочной продукции в Россию. Данкверт назвал это клеветой и подал заявление в ГУ МВД Москвы о "совершённом преступлении" и привлечении виновных к ответственности за клевету и заведомо ложный донос.

Сама компания впоследствии официально опровергла информацию о вымогательстве. Полиция в итоге отказала в возбуждении уголовного дела, а затем возбудила дело о клевете в отношении неустановленных лиц.

Параллельно с историей о вымогательстве развивался сюжет о конфликте интересов. Ещё в 2017-м Генпрокуратуру просили проверить бизнес Данкверта.

Суть претензий: Сергей Данкверт владеет долями в сельскохозяйственных компаниях, которые работают в сфере, которую он же регулирует как глава Россельхознадзора. В частности, указывалось на связь с компанией "Агроплемсоюз". Создателем этого АО был отец чиновника Алексей Данкверт – в прошлом, ещё с советских времён, видный деятель АПК. И сам Данкверт-сын работал с середины 90-х на отцовском предприятии на руководящих должностях, а в 1997–2000 годах был его генеральным директором.

Генпрокуратура в 2017 году не нашла признаков конфликта интересов – по её мнению, доли в компаниях были переданы в доверительное управление. Однако вопрос остался открытым.

Масштаб агробизнеса, связанного с семьёй Данкверта, впечатляет. Один из ключевых активов – ООО "Бабаево" (производит сырое молоко), где доли принадлежат дочери чиновника Юлии Данкверт и как раз "Агромплемсоюзу". А управляется последний через "УК Агроменеджмент", которой владеет сам Сергей Данкверт.

Финансовые показатели у "Бабаево" весьма приличные

При этом с 2017 года компания получила почти 30 млн рублей субсидий и грантов как субъект МСП. А спецтехнику компания взяла в лизинг от АО "Влагролизинг" – госкомпании, созданной для поддержки сельхозпроизводителей.

Похожая картина с АО ПЗ "Пролетарий", которая также находится в орбите УК "Агроплемсоюз": выручка 800 млн рублей, чистая прибыль около 100 млн, при этом компания также числилась в реестре МСП и получила 68,1 млн рублей господдержки.

Центральное звено этой системы – как раз "Агроплемсоюз". Его выручка выросла с 26 млн рублей в 2023 году до 502 млн в 2025-м, а прибыль составила 1,2 млрд рублей – при всего 13 сотрудниках в штате.

В ООО УК "Агроменеджмент" лично Сергею Данкверту принадлежит 88,15%. Формально доля находится в доверительном управлении, но ключевые позиции в советах директоров занимают люди из ближайшего окружения, включая дочь Юлию.

Помимо этого, Данкверт является учредителем также охотхозяйства "Озёрное", строительной компании "Домстрой" и лесозаготовительной конторы "Стандартплюс". Совокупный капитал четырёх активов Данкверта, где именно он выступает собственником, оценивается в 210,4 млн рублей. И это без самого "Агроплемсоюза", который "весит" порядка 1,3 млрд рублей, а также без учёта других аффилированных структур вроде упоминавшихся ООО "Бабаево" (капитал почти полмиллиарда) и АО ПЗ "Пролетарий" (ещё свыше 424 млн).

Однако, несмотря на многолетние обвинения, проверки Генпрокуратуры и публикации в СМИ, Сергей Данкверт бессменно руководит Россельхознадзором с 2004 года. Ни одно из обвинений не привело к уголовному делу против него. История с вымогательством 500 тыс. долларов закончилась отказом в возбуждении дела. Конфликт интересов надзорное ведомство не подтвердило. А семейный агробизнес продолжает получать господдержку и наращивать прибыль на фоне кризиса ветеринарии и массового забоя скота в регионах.

Эта ситуация иллюстрирует главный парадокс. Ведомство, призванное контролировать сельское хозяйство и обеспечивать продовольственную безопасность страны, возглавляет человек, чей собственный бизнес в этой же сфере процветает, – и никакие проверки и эпидемии, кажется, этого не меняют.

Что делать? Требовать порядка

Мы не можем утверждать наверняка, что за забоем скота и смертями животных стоит умышленная диверсия. Но мы обязаны задать неудобные вопросы.

Почему в Иркутской области забивают скот при излечимом заболевании вместо лечения? Почему в Тюменской туши гниют на полях? Почему ветеринарные врачи получают взятки за липовые справки, а система это не выявляет годами? А главное – почему правоохранительные органы бездействуют, а федеральные власти молчат?

Ответ не в плоскости "коррупция или диверсия". Ответ в том, что система ветнадзора в России не выполняет главную функцию – защиту здоровья животных и продовольственной безопасности страны.

Пока эта система не будет реформирована – с реальной уголовной ответственностью чиновников, независимым контролем, прозрачностью диагнозов и компенсаций, – мы будем снова читать о новых вспышках, забоях и смертях. Фермеры Сибири уже платят своим скотом и благосостоянием своих семей. Следующая цена может оказаться выше, потому что системный забой скота по стране – это значит, что сотни семей потеряли средства для жизни и источники пищи. Это значит, что снижение присутствия частного фермера на рынке мяса развязывает руки монополистам, чтобы ставить свои неподъемные для населения цены на мясо, а значит, оно в скором времени станет недоступно малоимущим слоям населения – пенсионерам и многодетным семьям. Забой коров в деревнях – это не трагедия отдельно взятых семей, которых уже насчитываются тысячи, это вопрос продовольственной безопасности и социальной стабильности страны, которая во времена острой фазы противостояния с Западом является залогом выживания.

Царьград