ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Через пару месяцев исполняется 109 лет с момента подписания декрета «О земле». Советская власть, казалось бы разрешила проблемы и противоречия, связанные с земельным вопросом отдав землю тем, кто на ней трудиться. Однако, спустя более, чем столетие власти пытаются усовершенствовать законодательство в отношении распоряжения землей. Тут, как и в любом деле находятся мошенники, которые пытаются присвоить чужое. Как сказано в наиболее известном произведении братьев Вайнеров: «Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать». В нашей статье речь пойдет не о том, что отдельные органы власти не умеют обезвреживать воров, а способствуют преступному промыслу.

Читатели постарше помнят как в конце 80-х и начале 90-х власти начали в массовом порядке выделять земельные участки для образования садовых некоммерческих товариществ. Участки под дачи и огороды получили тогда тысячи саратовских семейств.

Так в марте 1993 года было создано СТ (садовое товарищество) «Тополек», которому в 1994 году постановлением администрации города Саратова был передан земельный участок площадью 4,6 га для организации коллективного садоводства. В 2002 году СТ «Тополек» был преобразован в СНТ «Тополек-86».

С момента образования СТ «Тополек» из членов товарищества стала Раиса Межидова. Площадь ее участка составляет почти 11,4 сотки, что по саратовским меркам довольно много, но на момент получения участка Межидова имела четырех несовершеннолетних детей. Межидова и ее семья с первых дней существования товарищества осваивали полученную землю и активно участвовали в делах товарищества. Например супруг Межидовой Мусса Ногомирзаев два года был председателем СТ «Тополек».

В 2007 году вступил в силу «Закон о кадастре». Закон напрямую не отменял акты на бессрочное пользование земельными участками, но чтобы иметь возможность полноценно ими распоряжаться пользователи, как юридические, так и физические лица были вынуждены регистрировать земельные участки по новому порядку. Для граждан приватизация была бесплатная, но расходы все таки приходилось нести. Например услуги кадастровых инженеров были платные. Кроме того, для приватизации необходимо собрать пакет документов, за которыми надо обращаться в разные ведомства. Тут же возникла целая прослойка юристов, специализирующаяся на помощи в приватизации земельных участков.

СНТ «Тополек-86» оформило земельный участок в соответствии с Законом «О кадастре» и всему участку площадью 4,6 га была обозначена граница и присвоен кадастровый номер 64:48:010111:1269. Озаботилась приватизацией и Межидова. Ее супруг в 2006 году передал необходимые первоначальные документы юристу Нине Зайцевой, которая активно сотрудничала с членами товарищества на предмет приватизации земли.

Надо отметить, что хотя участок Межидовой регулярно обрабатывается, дачный домик на нем не построен, но к описываем событиям были уже завезены стройматериалы. В очередной приезд на участок Ногомирзаев узнал от соседей скандальные новости. Соседи увидели на участке незнакомых людей и поинтересовались: кто ни такие? Им поведали, что это новые владельцы участка. Так как соседи регулярно видели Межидову и Ногомирзаева и между ними были доверительные отношения, то предположили, что «новые владельцы» являются захватчиками, так как накануне Межидова не сообщала, что хочет продать участок, напротив в планах супружеской четы было построение дома и активно завозились стройматериалы. Соседи Межидовой сообщили незнакомцам, что у участка есть хозяева и вероятно скоро они вступят с ними в конфликт. После этого незнакомцы ретировались. Ногомирзаев, конечно, начал наводить справки о ходе приватизации участка и вскоре узнал, что участку присвоен кадастровый номер 64:48010111:1648 и он действительно приватизирован. Но новый владелец не его супруга. Установить кто приватизировал их землю Ногомирзаеву не удалось до сих пор. Как следует из ответа Публично-правовой компании «Роскадастр» по Саратовской области, согласно положениям Приказа П/0329 «реквизиты документов-оснований предоставляются только по запросам, правообладателей недвижимости, его законным представителем, нотариусам…, судам, правоохранительным органам, судебным приставам исполнителям, органам прокуратуры...». По словам Зайцевой, она действительно оформила участок на другого владельца по ошибке.

Человеку свойственно ошибаться. Но в данном случае совершенно очевидно, что не просто была случайно занесена фамилия другого человека в какую то форму документа, а использованы заведомо подложные документы. Кроме того, при в мошеннической схеме незаконной приватизации земельного участка приняли участие должностные лица. Дело в том, что при подаче пакета документов в Комитет по управлению имуществом города Саратова необходимо приложить справку из СНТ. При оформлении участка на неизвестного нам гражданина, чью личность оберегает «Роскадастр», была приложена справка о членстве этого загадочного человека в СНТ «Волга». Нам не известно, существует ли на самом деле это СНТ. Но совершенно точно, что СНТ «Волга» даже не граничит с СНТ «Тополек-86». Да и упоминание о границах, сделано только для исключения подозрения об ошибке, так как участок Межидовой расположен внутри СНТ «Тополек-86» и его границы не совпадают с внешними границами СНТ, То есть муниципальные органы, принимавшие решение о приватизации закрепили право собственности за членом СНТ, которое находится далеко от СНТ «Тополек-86» и выделили землю внутри «Тополька-86» совершенно постороннему СНТ человеку. При этом специалисты Комитета по управлению имуществом проводили ( или по крайней мере должны были проводить) экспертизу представленных документов. Является ли пропуск подложных документов халатностью должностных лиц или злым умыслом могло бы выяснить следствие. Тем более, что повод для возбуждения уголовного дела очевиден. Участок был приватизирован на постороннее лицо не по ошибке, а путем использования подложных документов. Есть основание полагать, что это самое постороннее лицо об этом догадывалось, так как новый «владелец» на участке больше не появлялся и похоже решил дистанцироваться от этой истории. Он отказался от прав на участок и участок перешел в муниципальную собственность г. Саратова. В «Тополек-86» сведения об изъятии из центра СНТ земельного участка не поступали. Межидова продолжает обрабатывать землю, числится членом СНТ и регулярно платит членские взносы.

Естественно, что она написала заявление о возбуждении уголовного дела. Ее заявление поступило на рассмотрение оперуполномоченному уголовного розыска ОП№1 г. Саратова младшему лейтенанту Гавриличеву М.А. Тут стоит поподробнее рассмотреть практику полицейской деятельности. Как видно из описания дела речь идет о неправомерном завладении чужим имуществом путем подлога документов или с использованием поддельных документов, то есть о мошенничестве. Сведения о справке из СНТ «Волга» содержаться в выписке из государственного реестра, предоставленной компанией «Россреестр». Достаточно открыть кадастровую карту земельных участков (она имеется в интернете в свободном доступе) и убедится , что спорный участок находится на территории другого СНТ. С учетом рыночной стоимости участка можно вести речь о ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». С учетом того, что возможно имело место коррупционная составляющая, такие дела обычно поручают сотрудникам ОБЭП. Однако, материал поступил на рассмотрение сотруднику уголовного розыска, который на оперативной работе служит первый год (судя по званию) и не имеет высшего образования (опять же судя по званию). То есть рассмотрение материала поручено тому, кто разобраться в сути дела заведомо вряд ли мог исходя из специфики и стажа своей службы. Гавриличев и не стал разбираться, а вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Вопреки установленному порядку, копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела Межидовой не поступило. Уверен, что в журнале регистрации исходящих документов в ОП №1 имеется отметка об отправке Межидовой постановления. Из практики известно, что сомнительные постановления об отказе в возбуждении уголовных дел до заявителей не доходят.

Трудно ждать от младшего лейтенанта ОУР изобличения коррупционеров в комитете по управлению имуществом, но странно, что в областной прокуратуре тоже не видят признаков преступления в подлоге документов. По крайней мере, начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства старший советник юстиции И.П. Голубев в своем ответе на обращение написал: «Оснований для принятия мер прокурорского реагирования прокуратурой района не имеется». Это письмо датировано 10.08.2026. Восемью месяцами ранее 04.12.2025, его заместитель А.В. Иванов направил несколько иные указания: «Незамедлительно организуйтепроверку доводов обращения. Примите исчерпывающие меры прокурорского реагирования. В рамках проверки истребуйте копии реестровых дел и землеустроительных дел на земельные участки, указанные в обращении заявителя. Дайте оценку правомерности формирования земельного участка комитетом по управлению имуществом». Если бы эти указания были бы выполнены и очевидные нарушения получили бы правовую оценку — могли бы пострадать респектабельные пока чины из комитета по управлением имуществом. Возможно эти последствия счел недопустимыми начальник Иванова и вмешался.

А очевидность нарушений следует даже из ответов, которые Межидова получает из комитета по управлению имуществом. Так в ответе от 05.11.2025 за подмисью заместителя председателя комитете В.Е. Дырдовой, Межидовой объясняют законность предоставления участка постороннему лицу ссылкой на ФЗ №137 от 25.10.2025 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». Дырдова цитирует ФЗ №137: «Члены некоммерческих организаций имеют право независимо от даты вступления в членство приобрести садовый или огородный участок без проведения торгов в собственность бесплатно, если такой земельный участок соответствует в сосвокупности следующим условиям..». Далее приводятся необходимые условия одно из которых прямо противоречит деянию специалистов комитета: «Земельный участок образован из земельного участка, предоставленного до дня вступления в силу данного Федерального закона для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства указанному объединению либо иной организации, при которой было создано или организовано указанное объединение». Тот факт, что участок 64:48010111:1269, из которого был образован участок 64:48010111:1648, никогда не предоставлялся СНТ «Волга», чиновники замечать не хотят. Как видно к «невидящим» присоединились и прокурорские чины.

Тем не менее, Ногомирзаеву, действующему по доверенности от своей супруги, удалось добиться отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и материал проверки находится на новом рассмотрении. Ногомирзаев провел большую часть трудовой деятельности на хозяйственной работе и к юриспруденции отношения не имеет. Однако. В ходатайстве, направленном, в ОП№1 и прокурору Волжского района он изложил ряд пунктов, по которым он просит провести действия в рамках дополнительной проверки. Формально это обращение — просто просьба заявителя. Но если сотрудник ведущий проверку возьмется их исполнить, то эти пункты могли бы стать образцовым планом по проведению проверки:

1, Истребовать из Комитета по управлению имуществом города Саратова распоряжение от 08,08.2014-рз о предоставлении земельного участка №99А в СНТ «Волга».

Установить физическое лицо, которому указанным распоряжением был предоставлен земельный участок №99А в СНТ «Волга».

3 Истребовать заявление физического лица от 27.12.2014 о постановке земельного участка с кадастровым номером 64:48:010111:1648 на государственный кадастровый учет.

Истребовать межевой план, на основании которого был сформирован земельный участок 64:48:010111:1648.

5 Проверить, являлось ли лицо, которому был предоставлен участок №99А, членом СНТ «Волга» на дату принятия распоряжения от 08.08.2014 №2894-рз, и имело ли оно право на земельный массвив, в котором был участок №99А.

Проверить, существовало ли СНТ «Волга» на дату принятия распоряжения от 08.08.2014 №2894-рз, и имело ли оно права на земельный массив, в котором был участок №99А. Проверить, соответствует ли земельный участок 64:48:010111:1648, указанный как СНТ «Волга», участок №99А, фактическому участку №58/59, которым пользовалась Межидова Р.В. как член СНТ «Тополек-86». Опросить Межидову Р.В., Ногомирзаева М.А., представителей СНТ «Тополек-86», а такжк лицо, которому был предоставлен участок №99А. Опросить Зайцеву Н.И., которой Межидова Р.В. передавала докуументы для оформления земельного участка.

Это почти полный список вопросов необходимый для проведения проверки по заявлению. От себя я бы добавил еще один пункт: «Опросить специалиста комитета по управлению имуществом г. Саратова, проводившего экспертизу на предмет методики ее проведения и вопросам подлежащим экспертному исследованию». Последний вопрос имеет не только отношение к проверочному материалу, но и представляет общественный интерес. Членам саратовских СНТ будет интересно узнать какие действия или бездействия чиновников могут внезапно лишить их земельных наделов.

Сергей Любимов.