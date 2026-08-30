Мама требует защитить несовершеннолетнюю дочь: услышит ли следственный комитет?

В Марксовское МСО СУМ СК России по Саратовской области поступило заявление матери в интересах несовершеннолетней дочери с требованием о привлечении к уголовной ответственности Исмаилова Д.Э. и Исмаилова А.Э., как сказано в заявлении, за «причинение средней тяжести вреда здоровью моей несовершеннолетней дочери».Копия заявления направлена Руководителю Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области Генерал-майору юстиции Костину Дмитрию Александровичу

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Ситуация парадоксальная: в Марксовский городской суд планируют направить сфабрикованное уголовное дело в котором фигурируют, эти два брата в качестве «потерпевших». И судить собираются не их, на ком лежит неоспоримая вина, как пишет мать в заявлении, за «причинение средней тяжести вреда здоровью моей несовершеннолетней дочери», а… многодетного отца, который защитил дочь от «потерпевших» бородатых братьев, два года назад, сексуально домогавшихся до девочки (тогда ей было 10 лет) и до двух ее маленьких подружек по 9 лет.

После приставаний и домогательств двух бородатых братьев, признанными «потерпевшими», и которые на момент событий были почти вдвое старше девочек, одна из них, назовем ее Лена, заболела. Именно по этой причине мама девочки обращается в следственной управление с требованием о привлечении к уголовной ответственности Исмаилова Д.Э. и Исмаилова А.Э., за «причинение средней тяжести вреда здоровью моей несовершеннолетней дочери».

Какое будет принято решение Марксовским МСО СУМ СК России по Саратовской области, тем более, что в СМИ были недавно приведены неопровержимые факты и доказательства: уголовное дело в отношении многодетного отца девочки, человека уважаемого и руководителя одного из ведущих сельхозпредприятий России, оказывающего сегодня большую помощь подразделениям СВО, было фальсифицировано.

Подробнее о том, кто подтасовывал факты и фабриковал уголовное дело, которое теперь собираются «пропихнуть» в суд, в статье «Саратовский правовой произвол: сфабрикованное уголовное дело направляется в суд»: https://rsar.ru/index.php/home/841-saratovskij-pravovoj-proizvol-sfabrikovannoe-ugolovnoe-delo-napravlyaetsya-v-sud

Мама дочери пишет в своем заявлении в Марксовское МСО СУМ СК России по Саратовской области:

«30 марта 2024 года моя дочь… как обычно, в дневное время вышла погулять на улицу со своими подругами, несовершеннолетними А. и М. Примерно в 16 часов 20 минут на абонентский номер моего мужа позвонила взволнованная и испуганная дочь и сообщила, что ее с подругами нужно срочно забрать с центральной площади села, так как к ним пристают «неадекватные бородатые дядьки».

Далее мама в заявлении пишет:

«Дети стояли около здания, плакали, были в подавленном эмоциональном состоянии, сильно напуганы, их в буквальном смысле слова трясло от страха. Моей дочери на тот момент было десять лет! Девочки рассказали, что незнакомые им ранее бородатые парни, которым на вид было не менее 25 лет, приставали к ним, высказывали явное желание познакомиться, хватали их за руки, предлагали нашей дочери уединиться с ними, издевательски говорили: «Вы что боитесь бородатых дядек, Вам интересно познакомиться с бородатыми мужиками»?

Девочек отвезли домой, а отец, зяв в машину дочь, решил поговорить с бородатыми незнакомцами. Как указывает в заявлении мама, «муж остановился около этих парней, и действительно парням на вид было лет 20-25, выглядели они как взрослые мужчины. Стало понятно, почему малолетние девочки, которым было 9 и 10 лет, соответственно, действительно испугались ранее незнакомых им бородатых мужчин. После того как мой муж представился и спросил, кто из них, и с какой целью приставал к девочкам, зачем хватали детей за руки и пытались увести в безлюдное место, они ответили в наглой, хамской манере, с ярко выраженной агрессией, один из них, одетый в темно-синюю кофту, в нецензурной форме сказал «тебе какое на х@й дело», «езжай на х@й от сюда».

Дочь позвонила из машины маме, и сказала, что папу сейчас будут бить…Супруга тогда сообщила о происходящем находившемуся у них дома другу отца, который сразу же помчался к месту конфликта.

Опустим детали, как после этого следователь Караков и его начальник Тюрина спустя 9 (!!!) месяцев после этого инцидента фабриковали уголовное дело в отношении многодетного отца, сделав «потерпевшими» двух бородатых братьев, ставших зачинщиками конфликта от его начала и до его конца.

Если бы следствие с самого начала объективно разобралось в причинах инцидента, то сейчас бы в суд ушло уголовное дело в отношении двух братьев, сексуально домогавшихся к малолетним девочкам, и повторим, почти в два раза младше них.

Почему сегодня никто не обращает в следственном комитете о тех доводах, которые приводит мама дочери?

Мама дочери пишет :

«На протяжении более 2,5 лет я не могу добиться справедливости и объективного расследования обстоятельств, произошедших 30 марта 2024 года. Риторический вопрос о том, куда делись письменные заявления матерей девочек, и если сообщение (пусть и по телефону) было о домогательствах в отношении малолетних детей, почему его не направили по подследственности в Марксовский МСО СУ СК Российской Федерации по Саратовской области, так как дела данной категории рассматривают сотрудники Следственного Комитета, так и остался без ответа, даже после того, как я несколько раз обращался к Председателю Следственного комитета Российской Федерации. Несмотря на то, что правоохранительные органы скрыли факт подачи заявлений матерями девочек, о домогательствах к их малолетним детям, у родителей остались доказательства обращения в правоохранительные органы с заявлениями по данному факту, а именно фотофиксация всего происходящего непосредственно в ОМВД по Марксовскому району Саратовской области».

Мама дочери справедливо в заявлении указывает:

«Во внимание органами следствия были приняты лишь показания братьев Исмаиловых... При этом, какими-либо объективными и достоверными доказательствами показания братьев Исмаиловых не подтверждались, следователь просто поверил им на слово, что продолжается и в настоящее время, при расследовании уголовного дела отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Саратовской области».

Но при этом, ни девочек, ни их матерей следователь Караков не удосужился опросить, что произошло в тот день. Почему был такой однобокий и необъективный подход при расследовании? Правда, почти через полтора года после возбуждения уголовного дела, следователь Караков опросил одну из девочек… прямо в школе, заперевшись с нею один на один в кабинете, после чего и девочку, и ее маму, прибежавшая в школу, были доведены до слез! Подобные методы допросов многое объясняют, как и сам подход в работе следователя Каракова в духе 1937 года.

Самое главное, что осталось вообще вне поля зрения следователя Каракова: это последствия той злополучной встречи семнадцатилетних оболтусов с девочками. Не было бы той встречи, не было бы грязных приставаний к девочкам, не было бы хватания их за руки, и навязчивых предложений уединиться ( это с девочками по 8 и 10 лет!) не было бы и конфликта! Но самое главное - не было бы сегодня осложнений со здоровьем у девочки после той встречи на улице. Но, почему эту саму главную причину эти самые главные обстоятельства и факты следствие КАТЕГОРИЧЕСКИ не видит и не берет в расчет? Потерпевшими стали двое братьев, домогавшихся до девочек, а сами девочки по логике следователя Каракова оказались виноватыми в том, что к ним домогались, а одна из них заболела после встречи с бородатыми братьями? Где же здравый смысл, логика, объективность в оценке событий?

И вот как мама в заявлении в Марксовское МСО СУМ СК России по Саратовской области пишет:

«Ухудшилось состояние здоровья дочери и консилиумом врачей ей был поставлен диагноз «Посттравматическое стрессовое расстройство F 43.1», также было поставлено сопутствующее заболевание: расстройство вегетативной нервной системы не уточненное, синкопальное состояние в анамнезе, G 90.3, вегетативная дисфункция пубертатного периода, назначено лечение и рекомендовано стационарное обследование в УКБ № 4. 22 января 2026 года наша дочь была осмотрена комиссионно: профессором кафедры «Психиатрии, наркологии и клинической психологии СГМУ им.В.И. Разумовского» Барыльник Ю.Б., заведующим отделением ментальных расстройств УКБ № 4 Карабановой Е.В. , доцентом кафедры «Проледевтики детских болезней , детской эндокринологии и диабетологии СГМУ им.Разумовского» Дроновой Е.Г., врачом –неврологом Дуденковой А.Д., врачом –психотерапевтом Вачаевой Е.Д.

При осмотре консилиумом врачей нашей дочери был поставлен основной диагноз: «Посттравматическое стрессовое расстройство F43.1» , также было поставлено сопутствующее заболевание: расстройство вегетативной нервной системы не уточненное, -синкопальное состояние в анамнезе, -G 90.3 вегетативная дисфункция пубертатного периода.

При этом нашей дочери назначено лечение и рекомендовано стационарное обследование в УКБ № 4… После событий 30 марта 2024 года у дочери развились тревожно-фобические расстройства, снизилась успеваемость, нарушились социальные связи и привычный образ жизни, развилось посттравматическое стрессовое расстройство, нервно-психическое истощение. Несомненно, развитие тревожно-фобических расстройств и посттравматического стрессового расстройства, возникшего после событий 30 марта 2024 года, необходимо расценивать как причинение вреда здоровью дочери».

Как сообщают из Маркса следователь Караков и его начальник Тюрина освобождены от занимаемых должностей. Значит, вышестоящее руководство признало, что они совершили ряд осознанных «ошибок» при расследовании уголовного дела, совершили фальсификацию документов и даже подделку подписи работника центрального аппарата СК РФ.

И тем не менее, по нашей информации, принято решение все-таки направить сфабрикованное уголовное дело в суд. На каком основании?

А вместо привлечения виновных лиц к уголовной ответственности по ч.2 ст.112 УК РФ, органами следствия было…вынесено уведомление с рекомендацией матери несовершеннолетней дочери обратиться к врачу-психиатру и психологу для оказания девочке специализированной медицинской помощи!

Это ли не цинизм и издевательство над девочкой?

Вместо объективной оценки действий братьев Исмаиловых следственные органы пытаются исказить обстоятельства произошедшего?

Мама просит в своем заявлении:

«Учитывая, что в настоящее время здоровье нашего ребенка существенно ухудшилось, что многократно установлено и подтверждено материалами уголовного дела, прошу возбудить уголовное дело в отношении: Исмаилова Дмитрия Эдуардовича и Исмаилова Андрея Эдуардовича по ч.2 ст.112 УК РФ за причинение средней тяжести вреда здоровью моей несовершеннолетней дочери».

Мы знаем, что нормы Конституции Российской Федерации и международных актов, подчеркивая приоритетную защиту прав и интересов несовершеннолетних и малолетних детей, обязывают государство обеспечить безопасность каждого ребенка от неблагоприятных воздействий на его психику, которые могут существенно повлиять на его развитие.

Но почему в Марксе эти нормы проигнорировали? Полагаем, что здравый смысл восторжествует, и заявление мамы не останется без должного внимания и уголовное дело будет возбуждено.

К заявлению мама девочка приложила соответствующие документы:

1.Экспертиза, подтверждающая факт фальсификации документов (подделку подписи Заместителя Председателя Следственного Комитета Российской Федерации генерала-полковника юстиции Е.Е.Леоненко);

2.Комиссионный осмотр от 22.01.2026 года;

3.Лист приема в ГУЗ «СОДКБ» от 23.01.2026 года;

Лист приема в ГУЗ «СОДКБ» от 23.01.2026 года; Заключение комиссии экспертов от 19.06.2026-24.06.2026г. №871) МЗ СО ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии», заключением эксперта №90;

5.Судебно-медицинская экспертиза, проведенная государственным учреждением здравоохранения «Бюро судебно-медицинских экспертизы» Министерства здравоохранения Саратовской области».

Полагаем, что на эту ситуацию обратит внимание и примет соответствующие меры по соблюдению законности и прокурор Саратовской области Роман Пантелеев: то, что произошло, это дело рук, как мы полагаем, старой прокурорской команды, и возможно, нынешний прокурор области вообще не знает про эту историю.

Мама девочки записана на прием к Президенту РФ на 22 сентября : там она покажет все документы по делу и расскажет о том, как в Марксе было сфабриковано уголовное дело. Надеемся, что мама добьется в Москве справедливости и все виновные в фальсификации уголовного дела понесут заслуженное наказание. И главное, чего добивается мама девочки: возбуждения уголовного дела в отношении тех, что причинил вред здоровью ее ребенку. В Саратове она добиться этого пока никак не может. Но мама ребенка надеется, что в Москве ее выслушают, обратят внимание на документы, которые она представит по делу, и увидят, что местный СК мер по возбуждению уголовного дела не принимает, что сфабрикованное уголовное дело в отношении невиновного отца подписано, и направляется в суд.

И когда в Москве все документы увидят и выслушают мать, то там, в приемной Президента РФ поймут: нарушен Закон, требуется восстановить справедливость и возбудить уголовное дело, чего уже более двух лет добивается мама девочки.