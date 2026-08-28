Саратовский правовой произвол: сфабрикованное уголовное дело направляется в суд

Прокуратура Саратовской области и Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области согласованно поддержали обвинение по фальсифицированному уголовному делу, и его планируется направить в суд.

И это может произойти, несмотря на то, что фальсификаторы в погонах отстранены от дела и уволены со своих должностей. Факт фальсификации признан де-факто наверху: отстранены от дела и уволены, те, кто фальсифицировал уголовное дело, кто подделал подпись одного из высших должностных лиц СК РФ, кто сознательно совершил более 20 нарушений УПК РФ, кто оказывал морально-психологическое давление на малолетних детей, незаконно их допрашивая. Их имена: следователь Б.Караков Следственного отдела в Марксовском районе и руководитель Марксовского межрайонного следственного отдела областного СУ СКР А. Тюрина.

Более двух лет эти «профессионалы» в погонах от имени Закона занимались целенаправленно фальсификацией уголовного дела в отношении многодетного отца и уважаемого руководителя одного из ведущих сельскохозяйственных предприятий в России, который сегодня активно со своим трудовым коллективом оказывает огромную материальную помощь нескольким подразделениям в зоне СВО.

Однако, должностным преступлениям, которые как мы полагаем, осознанно совершили следователь Б. Караков и начальник Следственного отдела А. Тюрина не дана правовая оценка. Этих «блюстителей» Закона не привлекают к уголовной ответственности, но дело, которое они сфабриковали, направляется в суд!

Честь мундира превыше всего и в действиях этих двоих «блюстителей» Закона Каракова и Тюриной, сфабриковавших явно заказное дело, правоохранительные органы не увидели ничего противозаконного? Ограничились только отстранением этих «профессионалов» от уголовного дела и увольнением с занимаемых должностей?

Следователь Б.Караков пытался любыми незаконными способами найти доказательства, что действия многодетного отца по защите его десятилетней дочери и двух ее восьмилетних подруг от сексуальных домогательств двух 17-летних парней были неоправданны. В результате, усилиями следователя Каракова, которые поддержала начальник СО Маркса Тюрина, те, кто сексуально домогался до трех девочек стали потерпевшими, а многодетный отец, защитивший девочек, был превращен следствием в обвиняемого!

Было сфабриковано уголовное дело по обвинению многодетного отца, якобы он из хулиганских побуждений избил тех, кто сексуально домогался до трех девочек! Следователь Караков отлично постарался, выполняя, видимо чей -то заказ на это уголовное дело: только одних нарушений УПК РФ он допустил более двадцати!

В СМИ много неоднократно писали об этом случае, были направлены редакционные запросы в Генеральную Прокуратуру РФ, в СК РФ, Президенту РФ. Один ответ на запрос СМИ, из Следственного управления СК РФ гласил, что в адрес руководителя Марксовского МСО майора юстиции Тюриной А.С. направлено было письмо с требованием о «рассмотрении и принятии мер по существу обращения СМИ поступившего в Следственное управление области и содержащее доводы о ненадлежащем расследовании уголовного дела № 12402630015000051». Еще в декабре прошлого года, СУ СК РФ по Саратовской области потребовало от руководителя Марксовского МСО майора юстиции Тюриной: «Организовать всестороннюю и объективную проверку приведенных доводов, детально разобраться в их сути, принять предусмотренные законом меры по защите нарушенных прав».

Но… ничего из этого сделано не было, и как теперь показывают события последних дней, ничего и не планировалось делать для соблюдения законности и закрытия этого сфабрикованного уголовного дела, в виду отсутствия оснований для его возбуждения. Планировалось, как видно теперь одно: довести фальсифицированное уголовное дело до суда.

Почему сегодня сфабрикованное уголовное дело направляется в суд для рассмотрения? Где реакция прокуратуры области? Следственного управления по Саратовской области?

Ведь речь идет о справедливости, и о защите маленьких девочек от сексуальных домогательств, о здоровье одной из девочек: дочери многодетного отца, который защитил девочек. А теперь его собираются судить за хулиганство, по сфабрикованному уголовному делу, сделав «потерпевшими» тех, кто домогался сексуально до маленьких девочек.

Коротко, напомним, что произошло: 7 апреля 2024 года в селе Павловка Марксовского районана Саратовской области в вечернее время к трем девочкам двум было 8 и 9 лет подошли двое парней нерусской национальности и начали настырно приставать, предлагая уединиться. На что девочки испугались и начали от них уходить, но эти двое продолжали преследовать детей и домогаться. Одна девочка позвонила отцу, крича и плача в трубку, сильно испуганным голосом сказала, что к ней и ее подругам пристают неизвестные парни с бородой. Отец сразу выехал к ним, подъехав к ним, увидев, что они плачут, посадил девочек в машину, отвез их домой и поехал на поиски преследователей девочек. Их он обнаружил в селе у местной школы, вышел к ним, представился и попросил объяснений. На что ему в грубой форме, с хамством ответили, чтобы он не вмешивался и не лез, куда не нужно. Дальше была потасовка, взаимный обмен ударами, визит в этот же день в полицию, заявления, и затем - отказ в возбуждении уголовного дела по факту сексуального домогательства.

Ту историю родители стали забывать, но дочери многодетного отца, вступившегося за нее, начались проблемы со здоровьем после встречи с теми бородатым незнакомцами.

Почти через год (!!!) после этого инцидента, отца вызвали в следственный отдел Маркса и следователь Б. Караков сообщил, что в отношении многодетного отца, защищавшего девочек, возбудили уголовное дело за… избиение тех молодых людей, которые приставали к девочкам.

Теперь, уважаемого человека, руководителя одного из ведущих сельхозпредприятий страны, который помогает активно СВО, награжден Благодарственными письмами от командиров нескольких подразделений. Медалями «За помощь фронту» « За помощь в проведении специальной военной операции» следствие хочет выставить перед людьми хулиганом, и осудить по явно сфальсифицированному делу?

Как указывают некоторые проведенные экспертизы, есть основания полагать, что имелся безусловный преступный состав в действиях бывших теперь, следователя Б. Каракова и начальника следственного отдела Маркса А. Тюриной. Следователь фабриковал, а начальник СО покрывала факты фальсификации этого уголовного дела.

Но почему в отношении них не принимают мер уголовного характера и не возбуждают уголовное дело за фальсификацию доказательств и подделку документов, а пытаются засудить невиновного человека, в отношении которого сфабриковано уголовное дело?

И вот один из фактов фальсификации уголовного дела. Была проведена объемная почерковедческая экспертиза, и ее вывод : «Подпись от имени заместителя председателя Следственного комитета РФ Е.Е. Леоненко выполнена другим лицом!». Этот «документ» сфабрикованный Тюриной и Караковым, с поддельной подписью находится в уголовном деле, которое теперь направляется в суд! Знает ли прокуратура области об этом факте? Направление в суд сфабрикованного уголовного дела, с фальшивой подписью заместителя председателя Следственного комитета РФ Е.Е. Леоненко подобного правосудие страны еще не видело!

Уже одно это обстоятельство должно было послужить для возбуждения уголовного дела в отношении тех, кто допустил подобную фальсификацию, подделку подписи высшего должностного лица СК РФ, а также немедленного прекращения этого позорного уголовного дела в отношении многодетного отца.

Но вместо этого фальсифицированное уголовное дело направляется в суд.

Быть может, еще не поздно правоохранительным органам области исправить эту ошибку, и прекратить незаконное уголовное преследование многодетного отца?