Из Саратова уехал...целый город

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 Саратовская область занимает  первое место в России по убыли работающего населения в абсолютных значениях за 10 лет - минус 185,2 тыс. человек.  По уровню населения  целый город!   Люди уезжают из Саратова, потому что,  негде работать. Где? В «Пятерочке»,  или «Магните» кассиром?  Таксистом? Сторожем,  или охранником в супермаркете?   Выбор невелик.

При этом, в структуре правительства Саратовской области  существует  Министерство труда и социальной защиты. Но если из региона уезжают люди, то получается, что  покинувшие регион люди не нашли  реальной социальной защиты у себя на родине, и им  не были  созданы условия для труда?    Тогда для кого работает министерство? Оно просто выполняет «техническую задачу» и  является  распорядителем  федеральных и региональных бюджетных средств, для исполнения федеральных Законов?

Что было  конкретно  сделано министерством,  для того, чтобы люди  нашли работу,  чтобы они не уезжали из региона? Чем  конкретно занимается министр Егоров С.И. , его  первый заместитель и  целых семь заместителей, не  говоря  про штат рядовых сотрудников министерства?  Регистрацией  числа безработных проблему не решить.  Не утверждаем, что  в министерстве  сидят полные бездельники,   целый день  гоняющие чаи.   Но все же, вопрос остается.    Какова реальная отдача от  министерства входящего в структуру правительства области, если по уровню безработицы  Саратовская область занимает третье место в ПФО? Значит, министерство не дорабатывает, если мы в тройке лидеров?

Правда,   министерство  сообщает в  отчетах, что  в Саратовской области с октября 2020 года фиксируется постоянное снижение уровня безработицы, и что  чиновники   этого ведомства рассчитывают до конца года восстановить число занятого населения до уровня 2019 года.  Но отчеты одно, реальная жизнь- совсем другое.  Как  конкретно способны чиновники министерства  «восстановить» число  занятого населения, о чем они сообщают в отчетах?   Построить своими руками  фабрику или завод?  Очевидно, что нужны  производства,  и тогда  не будет безработных. Но куда  лучше -наличие    глубоко и детально проработанной  комплексной программы по  созданию  структуры  производств на  территории области. Но такой программы пока не существует: область довольствуется разовыми  инвестициями  и проектами.

 Над решением   проблемы  трудоустройства и социальной защиты  в правительстве Саратовской области  трудится целое министерство.

Но  разве  компетенции чиновников  министерства достаточно,    решить саму проблему труда в Саратовской области?  Они лишь могут фиксировать  тенденции, развитие, составлять отчеты, прогнозы.   В этом смысле от   Областного управления статистики  министерство труда и социальной защиты ничем не отличается, а если    прочитать весь перечень, как сообщается в документах  министерства,   «Общих функций», то можно просто голову сломать от обилия формулировок этих функций. Например: «Разработка и утверждение нормативно-методических документов,  подготовка и обеспечение представления в соответствующие органы государственной власти в установленные сроки форм статистической, финансовой и бюджетной отчетности о деятельности Министерства; подготовка в установленном порядке заключений по проектам правовых актов, результатам научных исследований, относящимся к компетенции Министерства». И в таком же духе, около  50  «общих» функций».  Как все это согласуется с жизнью, с реальностью?  

Мы подумали:  «А как обстоит дело в соседней Пензенской  области, губернатора которой не так давно отправили в камеру следственного изолятора за взятку? Зайдя на сайт    Министерства труда и социальной политики правительства Пензенской области, мы не обнаружили такого обилия «общих функций», как в аналогичном саратовском министерстве.  На сайте  министерства труда и соцзащиты  правительства Пензенской области   информация размещена и изложена на понятном  языке,  и она совсем короткая, которую можно даже привести  здесь полностью, потому как интересна сама по себе:

 «Основные направления  в сфере занятости населения: обеспечение продуктивной занятости граждан и отраслей экономики трудовыми ресурсами; повышение качества рабочей силы; повышение территориальной трудовой мобильности. На 01.01.2019 года в экономике области занято  653,1 тыс. человек. На предприятиях области при содействии службы занятости  находят работу более 26,0 тыс. человек. Получают социальную поддержку 16,0 тыс. безработных граждан. В регион переселяются на постоянное место жительства более 1000 соотечественников, проживающих за рубежом».

Просто, понятно, доходчиво. Не в том ли проблема саратовского  министерства,  что его работа так  максимально формализована перечнем  пятидесяти пунктов «общих функций», которые  зачастую дублируют другие ведомства правительства Саратовской области?  Понимаем,  непросто  справиться с   перечнем «общих задач»  из 50 пунктов     министру, и поэтому ему   требуется    семь заместителей!

А если учесть, что   все бюджетные организации сегодня «поднимают в ружье»  накануне сентябрьских выборов в Государственную думу, то полагаем, что и чиновникам  министерства будет совсем не до исполнения    всех 50-ти пунктов   «общих функций»:   их работа сведется не к решению   проблемы   труда, занятости и социальной защиты населения, а к обеспечению  нужного процента голосования на выборах   кандидату от партии власти.

А люди, не найдя работы в своей родной области, станут уезжать в поисках лучшей доли в другие регионы.

 

 

 

 