Из Саратова уехал...целый город

Саратовская область занимает первое место в России по убыли работающего населения в абсолютных значениях за 10 лет - минус 185,2 тыс. человек. По уровню населения целый город! Люди уезжают из Саратова, потому что, негде работать. Где? В «Пятерочке», или «Магните» кассиром? Таксистом? Сторожем, или охранником в супермаркете? Выбор невелик.

При этом, в структуре правительства Саратовской области существует Министерство труда и социальной защиты. Но если из региона уезжают люди, то получается, что покинувшие регион люди не нашли реальной социальной защиты у себя на родине, и им не были созданы условия для труда? Тогда для кого работает министерство? Оно просто выполняет «техническую задачу» и является распорядителем федеральных и региональных бюджетных средств, для исполнения федеральных Законов?

Что было конкретно сделано министерством, для того, чтобы люди нашли работу, чтобы они не уезжали из региона? Чем конкретно занимается министр Егоров С.И. , его первый заместитель и целых семь заместителей, не говоря про штат рядовых сотрудников министерства? Регистрацией числа безработных проблему не решить. Не утверждаем, что в министерстве сидят полные бездельники, целый день гоняющие чаи. Но все же, вопрос остается. Какова реальная отдача от министерства входящего в структуру правительства области, если по уровню безработицы Саратовская область занимает третье место в ПФО? Значит, министерство не дорабатывает, если мы в тройке лидеров?

Правда, министерство сообщает в отчетах, что в Саратовской области с октября 2020 года фиксируется постоянное снижение уровня безработицы, и что чиновники этого ведомства рассчитывают до конца года восстановить число занятого населения до уровня 2019 года. Но отчеты одно, реальная жизнь- совсем другое. Как конкретно способны чиновники министерства «восстановить» число занятого населения, о чем они сообщают в отчетах? Построить своими руками фабрику или завод? Очевидно, что нужны производства, и тогда не будет безработных. Но куда лучше -наличие глубоко и детально проработанной комплексной программы по созданию структуры производств на территории области. Но такой программы пока не существует: область довольствуется разовыми инвестициями и проектами.

Над решением проблемы трудоустройства и социальной защиты в правительстве Саратовской области трудится целое министерство.

Но разве компетенции чиновников министерства достаточно, решить саму проблему труда в Саратовской области? Они лишь могут фиксировать тенденции, развитие, составлять отчеты, прогнозы. В этом смысле от Областного управления статистики министерство труда и социальной защиты ничем не отличается, а если прочитать весь перечень, как сообщается в документах министерства, «Общих функций», то можно просто голову сломать от обилия формулировок этих функций. Например: «Разработка и утверждение нормативно-методических документов, подготовка и обеспечение представления в соответствующие органы государственной власти в установленные сроки форм статистической, финансовой и бюджетной отчетности о деятельности Министерства; подготовка в установленном порядке заключений по проектам правовых актов, результатам научных исследований, относящимся к компетенции Министерства». И в таком же духе, около 50 «общих» функций». Как все это согласуется с жизнью, с реальностью?

Мы подумали: «А как обстоит дело в соседней Пензенской области, губернатора которой не так давно отправили в камеру следственного изолятора за взятку? Зайдя на сайт Министерства труда и социальной политики правительства Пензенской области, мы не обнаружили такого обилия «общих функций», как в аналогичном саратовском министерстве. На сайте министерства труда и соцзащиты правительства Пензенской области информация размещена и изложена на понятном языке, и она совсем короткая, которую можно даже привести здесь полностью, потому как интересна сама по себе:

«Основные направления в сфере занятости населения: обеспечение продуктивной занятости граждан и отраслей экономики трудовыми ресурсами; повышение качества рабочей силы; повышение территориальной трудовой мобильности. На 01.01.2019 года в экономике области занято 653,1 тыс. человек. На предприятиях области при содействии службы занятости находят работу более 26,0 тыс. человек. Получают социальную поддержку 16,0 тыс. безработных граждан. В регион переселяются на постоянное место жительства более 1000 соотечественников, проживающих за рубежом».

Просто, понятно, доходчиво. Не в том ли проблема саратовского министерства, что его работа так максимально формализована перечнем пятидесяти пунктов «общих функций», которые зачастую дублируют другие ведомства правительства Саратовской области? Понимаем, непросто справиться с перечнем «общих задач» из 50 пунктов министру, и поэтому ему требуется семь заместителей!

А если учесть, что все бюджетные организации сегодня «поднимают в ружье» накануне сентябрьских выборов в Государственную думу, то полагаем, что и чиновникам министерства будет совсем не до исполнения всех 50-ти пунктов «общих функций»: их работа сведется не к решению проблемы труда, занятости и социальной защиты населения, а к обеспечению нужного процента голосования на выборах кандидату от партии власти.

А люди, не найдя работы в своей родной области, станут уезжать в поисках лучшей доли в другие регионы.