Бабушкины сказки на "Взгляде"

Главный свидетель в деле об избиении «детей» по версии автора ИА «Взгляд», это бабушка бородатых внуков

Правда, сама бабуля на месте происшествия не была: ничего не видела, ничего не слышала, но ее слова цитирует, как одно из главных доказательств случившегося в Марксовском районе ИА «Взгляд Инфо» в своей статье под таким очень страшным заголовком: "Он кровью захлебывался", и с подзаголовком «Саратовские депутаты ждут суда по делу об избиении подростков из-за "харассмента".

Неискушенный читатель конечно, упадет в обморок, прочитав такой ужасный заголовок: «Он кровью захлебывался». Но читатель искушенный, все поймет когда прочитает подзаголовок: «Саратовские депутаты ждут суда по делу об избиении подростков из-за "харассмента".

Вот тут собака и порылась: подростки автору статьи ИА «Взгляд Инфо» совсем неинтересны, неинтересны и факты, неинтересно, что на самом деле произошло и кто на самом деле виноват, главное для автора, как мы видим: помусолить и посмаковать тему про депутатов! Ну как же такую тему пропустить! Депутаты звери избили 17-летних беззащитных бородатых детей! Вот именно это по мнению автора статьи на «Взгляде» читатель и должен проглотить с удовольствием: власть докатилась до того, что ее представители детей бьют! А скоро выборы в Госдуму: посмотрите, что вытворяют представители «Единой России».

Но вышел холостой выстрел в никуда: люди в Марксовском районе куда умнее автора статьи «Взгляда» и они прекрасно знают, как все было на самом деле, они знают, кто есть кто в их районе, знают цену словам и поступкам, видят где ложь, а где правда.

И вот что сообщает «главный» свидетель бабуля корреспонденту «Взгляда», и ее «главное» свидетельство должно, видимо создать некий образ врага в лице одного из участников событий того вечера. "Это моя земля. Никто, даже чеченец, не может не только разговаривать с моей дочерью, но даже по моей земле ходить без моего разрешения". Это бабушка «избитых внуков» рассказала корреспонденту «Взгляда» про отца девочки, в отношении которой были совершены бородатыми «детьми» сексуальные домогательства, а отец после ее телефонного звонка приехал защитить дочь.

Ну, конечно же, бабуля все знает, и в тот вечер стояла рядом со своими бородатыми внуками, которые домогались сексуально до малолетних девочек и все слышала потом, что что говорил отец этих девочек!

ИА «Взгляд Инфо» публикует еще одно «главное свидетельство» бабушки бородатых внучат, которая в момент инцидента была дома: «По словам Смышляевой, Байзульдинов заявил парням нечто в духе: "Я здесь хозяин, тут все в моих руках, все на меня работают".

А что тут, собственно говоря, не так? В чем криминал? То, что отец дочери в Павловке хозяин? Или, быть хозяином по мнению автора статьи на «Взгляде» это очень плохо, отвратительно, это противоречит либеральным идеям, а надо быть разгильдяем в рваных штанах, с соплями под носом, и пьяницей?

Здесь, в селе Павловка, порядка больше, чем в любом другом городе: парк, газоны, фонтан в центре. Везде чистота. Дети в садик сами ходят из дома, тишина, спокойствие. Если не было бы хозяина, был ли тут порядок? Было ли тут одно из передовых предприятия в России по производству молока? Дом трехэтажный многоквартирный, построенный на средства АО «Племзавод «Трудовой» на свои средства. Зарплата достойная, социальные гарантии. Если не было бы хозяина на этой земле, то «Трудовой» давно бы бандиты растащили по частям, и такие попытки бандитские были не раз: запугивали акционеров, хотели «отжать» хозяйство, чтобы потом его «распилить» по частям и продать. Так что, слово «хозяин» тут вполне уместно, и этот человек, со своей командой сумел навести на этой земле порядок и умеет его поддерживать.

А вот как раз два бородатых внука, приехавших в гости в Маркс к бабушке, допустили явно непозволительное: начали приставать к девочкам совсем еще маленьким, грязно домогаться. Их защищает в своей статье на «Взгляде» автор статьи, приводя при этом какие-то нелепые «свидетельства» бабули. Странно: где же объективный и беспристрастный подход журналиста?

Другие «доказательства» и выводы автора статьи цитировать нет смысла, и читателю все понятно, для чего и для кого была опубликована эта статья: доводы, догадки, предположения, версии, выводы … и все абсолютно – мимо! Прямо готовое дело по статье УК РФ «Клевета»! При этом, читателю автор сообщает, что он словно бы как и бабушка, тоже стоял где-то рядом с бородатыми детьми в тот вечер, и все сам слышал и все видел.

В статье нет ни одного факта, которому можно было бы относиться с доверием, кроме версии адвоката Айдара Байзульдинова Сергея Дегтярева. Да и то, версию адвоката ИА «Взгляд» опубликовал, словно бы стесняясь правды и объективности, всего в нескольких общих фразах, в отличие от ИА «СарИнформ», которое версию случившегося опубликовало версию адвоката честно, полно, подробно, объективно.

Впрочем, читатель понимает, зачем подобное вообще было опубликовано: статья автора ИА «Взгляд Инфо» намеренно тенденциозна, намеренно необъективна, а цель удара- два депутата. Автор встал на защиту бородатых детей, приставших к малолетним девочкам и видимо, он считает нормальной ситуацию, когда 17 летние бородатые парни пристают с неприличными предложениями сексуального характера в 8-летним девочкам на улице?

К несчастью автора статьи на «Взгляде», читатель сегодня совсем другой , и не всякой фантазии верит. Интервью автор статьи у братьев взял, донес их мнение до читателя, а у девочек мнением по поводу случившегося даже не счел нужным поинтересоваться! Зато у бабушки, не присутствовавшей на месте событий, автор статьи охотно взял интервью. Можно ли при таком избирательном подходе доверять статье и мнению автора?

План и цель статьи совсем другая: опорочить и очернить депутатов, и оправдать бедных 17-летних детей, домогавшихся до девочек. Если бы журналист спросил девочек, как на САМОМ ДЕЛЕ все было, а не только у бабушки бородатых внуков, не бывшей на месте событий, то его версия об избитых жестокими и кровожадными депутатами бедных бородатых детей распалась бы моментально!

И вот еще слова в публикации «Взгяда» «главного свидетеля» бабушки бородатых внуков из статьи:

«Заявление об агрессии и абьюзе со стороны братьев-близнецов до сих пор лежит без движения — "для устрашения", как считает бабушка пострадавших». Видите, бабушка даже слово «абьюз» знает, но видимо, не знает о статье УК РФ «Клевета». «Главный свидетель» бабушка имеет все шансы ответить перед Законом по статье УК РФ «Клевета», сказавшая, что «заявление об агрессии и абьюзе со стороны братьев лежит без движения». Бабушка ввела в заблуждение доверчивого автора «Взгляда», попросту, соврала бабуля. Нет такого заявления и быть не может, тем более, что не лежит, оно, как цитирует бабулю «Взгдяд», «без движения»..

Но ИА «Взгляд» верит бабуле, а не фактам. А факт совсем другой: ничего не лежит без движения, и даже напротив, мама девочки написала заявление на имя руководителя СК РФ Александра Бастрыкина о привлечении якобы, «избитых» бородатых детей к уголовной ответственности за сексуальные домогательства, и в данный момент это заявление находится на рассмотрении в СК РФ и Генеральной прокуратуре РФ.

ИА «Взгляд», конечно, все знает лучше всех и пишет в статье: «Дело же, которое длится 29 месяцев, только передано в прокуратуру».

Полагаем, автору ИА «Взгляд Инфо» прежде чем доносить до читателей информацию о злых дядьках депутатах избивших детей, да так, что они по версии автора «кровью захлебывались» стоило бы знать о двух главных фактах. И о них «Взгляд Инфо» умолчал: журналист их не знает, и не постарался узнать. А без этих фактов написать объективную статью невозможно, можно только ведро помоев вылить, как это и сделал автор «Взгляда».

Первый факт. «Дело переданное в прокуратуру», как пишет ИА «Взгляд Инфо» полностью, от начала и до конца ФАЛЬСИФИЦИРОВАНО.

Второй факт. Девочка после встречи с бородатыми детьми серьезно заболела. Это называется, что ребята просто захотели познакомиться: девочку трясло после встречи с этим «ребятами» она плакала. Теперь же, когда она на улице видит бородатых мужчин, ей становится плохо.

Но «Взгляд» об этом информацию до читателя не довел. Видимо, по той причине что тогда бы рассыпалась версия интернет издания о депутатах, избивших детей?

Тогда об этих фактах сообщит наша редакция и это, не слова «главного свидетеля» бабушки, а именно факты. Причем, факты по которым следует возбуждать уголовное дело в отношении тех, кто фальсифицировал так называемое уголовное дело об избиении бородатых детей и которое сегодня направлено в прокуратуру…

Факт первый: уголовное дело об избиении фальсифицировано.

Как уже доведено до руководства СК России, должностные лица Марксовского МСО СУ СК РФ по Саратовской области в целях улучшения показателей своей работы, дальнейшего продвижения по службе… изготовили постановление о возбуждении перед руководителем следственного органа ходатайства о продлении срока предварительного следствия от 10.11.2025, при этом сфальсифицировали подпись заместителя Председателя Следственного Комитета Российской Федерации генерал-полковника юстиции Е.Е. Леоненко.

ЭТО НЕ ФАКТ по мнению журналиста «Взгляд Инфо»?

Этот факт свидетельствует о беззаконии и правовом беспределе, происходящем в Марксовском МСО СК РФ по Саратовской области при производстве предварительного следствия, где целью работы является лишь красивая статистика и отчетность, согласно которой к уголовной ответственности были привлечены два депутата.

И разве, хотим спросить автора «Взгляда», из-за таких руководителей и следователей органов следствия не теряется вера в справедливость и в принцип неизбежности наказания за совершённое преступление? Из-за бездействия следственных органов по настоящее время братьям Исмаиловым, домогавшимся до малолетних девочек, удаётся избежать уголовной ответственности, а у 10-летней Ланы( имя девочки изменено по этическим соображениям- ред.) из-за событий, произошедших 30.03.2024, ухудшилось состояние здоровья и консилиумом врачей ей был поставлен диагноз «Посттравматическое стрессовое расстройство F 43.1».

ФАКТ ВТОРОЙ : заболевание девочки после встречи с бородатыми «детьми»

Вот о чем сообщает мама девочки в заявлении на имя руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с требованием о возбуждении уголовного дела в отношении братьев Исмаиловых уголовного дела по факту сексуальных домогательств:

«Мы стали замечать, что наша дочь увидев бородатых людей начинает плакать, и прижиматься к нам, при этом в глазах дочери появляется страх, ребенок не может уснуть ночью, больше не спит без включенного света , перестала выходить с подружками на улицу , то есть с каждым днем ее психическое состояние становилось только хуже, нарастала тревожность.

Мы обратились в правоохранительные органы, но в возбуждении уголовного дела нам было отказано по формальным основаниям и надуманным причинам. Фактически проверку по нашему сообщению о преступлении никто не проводил, ограничившись видимостью осуществления действий.

Мы как родители, очень сильно переживаем за физическое, а также психоэмоциональное состояние дочери, и в связи с заметно ухудшающимся состоянием ее здоровья, после перенесенного стресса, мы были вынуждены обратиться за консультацией к специалистам медикам Саратовского Государственного Медицинского Университета имени В.И.Разумовского.

22 января 2026 года наша дочь была осмотрена комиссионно: профессором кафедры «Психиатрии , наркологии и клинической психологии СГМУ им.В.И. Разумовского», заведующим отделением ментальных расстройств УКБ № 4, доцентом кафедры «Проледевтики детских болезней , детской эндокринологии и диабетологии СГМУ им.Разумовского», врачом –неврологом., врачом –психотерапевтом.

При осмотре консилиумом врачей нашей дочери был поставлен основной диагноз: «Посттравматическое стрессовое расстройство F43.1» , также было поставлено сопутствующее заболевание:

-расстройство вегетативной нервной системы не уточненное

-синкопальное состояние в анамнезе -G 90.3

-вегетативная дисфункция пубертатного периода

При этом нашей дочери назначено лечение и рекомендовано стационарное обследование в УКБ № 4».

И это тоже не факт по мнению журналиста «Взгляд Инфо»?

Это- факты, это документы, а не слова «главного свидетеля» тех событий бабушки бородатых внуков Исмаиловых.

Полагаю, объективности ради автору статьи на «Взгляде» следует ознакомиться с некоторыми статьями на ленте издания «Саратовский репортер»: по фактам изложенным в статьях направлены запросы в СК РФ и Генеральную прокуратуру.

Например статья «Саратовский правовой беспредел» https://rsar.ru/index.php/home/823-saratovskij-pravovoj-bespredel и статья «О саратовском правовом беспределе узнают в Админнистрации Президента РФ» https://rsar.ru/index.php/home/830-o-saratovskom-pravovom-bespredele-uznayut-v-administratsii-prezidenta-rf

КАК ВСЕ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ?

Об этом автор «Взгляд Инфо» тоже не написал, а было следующее:

«Всё началось с того, что 30.03.2024 девочки ( имена не указываем по этическим соображениям-ред.) в дневное время вышли погулять на улицу. Примерно в 16 ч. 20 мин., отцу позвонила дочь и сообщила, что её с подругами необходимо забрать с центральной площади, так как к ним пристают «неадекватные бородатые дядьки». Дети стояли около здания и плакали, их трясло от страха. При этом они рассказали отцу, что бородатые парни приставали к ним, хватали их за руки, также предлагали его дочери уединиться с ними, такие же требования были предъявлены и к другим девочкам. Так же дети рассказали, что эти бородатые парни их преследовали, когда девочки убежали от них. После того как отец девочки им представился парням и спросил, кто из них хватал несовершеннолетних девочек за руки и пытался увести в безлюдное место, один из них одетый в темно-синюю кофту в явной агрессивной форме с использованием нецензурной лексики сказал ему: «тебе какое на х@й дело», «езжай на х@й отсюда»… к месту конфликта друг отца, и как раз в тот момент, когда бородатые парни начали свои агрессивные действия, размахивая руками и ногами. Вновь всё тот же парень в темно-синей кофте без объяснения причин нанес два удара руками в область лица прибывшего друга отца, после чего последний упал спиной на асфальт, при этом, получив рассечение глаза, и кровотечение из носа. Практически одновременно парень, одетый в белую кофту, нанес ему отцу девочки два удара руками в область лица, вследствие чего у него закружилась голова и из носа пошла кровь. При этом необходимо отметить, что удары у этих парней были поставленные, и весь период конфликта они находились в боксерской стойке. Как потом стало известно, их отец является преподавателем «Спортивной школы олимпийского резерва» по боксу. Как позже выяснилось, это были жители Саратова: Исмаилов Дмитрий Эдуардович и Исмаилов Андрей Эдуардович».

Вот что произошло в тот день на самом деле, а не со слов бабушки про «хозяина».

Автору «Взгляда» не мешало бы знать, и то, что только за 2026 год, если мы посмотрим статистику, новости о сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних приходили из Подмосковья, Челябинска, Сургута, Новосибирска, Краснодара… Не обошла эта проблема, к великому сожалению, и Саратовскую область.

Но «Взгляд» не пишет о бездействии руководителя управления СК РФ по Саратовской области Дмитрия Костина и его подчиненных из СО Маркса по непринятию мер по расследованию и возбуждению уголовного дела по факту сексуального домогательства в отношении несовершеннолетней девочки. Почему? Потому что это не сходится с версией о депутатах, избивших детей?

«Взгляд» пишет, что это дело ушло в прокуратуру, но при этом «Взгляд» умолчал, что уголовное дело от начала и до конца фальсифицировано.

Полагаем, что этому изданию следовало бы исправить свою ошибку и написать, как все было на самом деле, принести официальные извинения депутатам. Если этого не будет сделано, то можно ли будет и дальше доверять такому СМИ, которое, свои выводы, доводы, домыслы и версии строит на словах бабушки, которой даже и близко не было на месте инцидента в тот день?