Оказывается, это не дети!

«Двух саратовских депутатов обвинили в избиении детей». Под таким заголовком вышла заметка на ленте ИА «СарИнформ» 10 августа. На фото: как раз, эти «дети», два брата Исмаиловых. Бородатые конкретно, такие дети. Через два дня это же издание поправило свою нелепую информацию по поводу, якобы, избитых бородатых детей, и опубликовало уже объективную картину произошедшего в Марксовском районе в заметке под заголовком: «Драка депутата и подростков: адвокат предложил завести дело на юных бородачей».

Посмотрите на это фото: это «дети» по версии первой заметки «СарИнформ» от 10 августа, и просто, «юные бородачи» по версии этого же издания в заметке от 12 августа. Встретишь таких «детей» вечером и точно испугаешься: что говорить совсем о маленьких девочках, которые с ними захотели познакомиться! Можете такое представить: подходят два «юных бородача» и предлагают трем девочкам, двум по 8 лет, третьей и 9 лет познакомиться! При этом показывают какие- то странные фото в телефонах, делают намеки сексуального характера, приглашают погулять вместе, пройти покататься в машине… После встречи с братьями Исмаиловыми которые домогались к трем девочкам одна девочка 9 лет серьезно заболела. Недавно по настоянию её родителей первым СО первого отдела по РОВД СУ СК РФ по Саратовской области была проведена судебно-медицинская экспертиза. По результатам экспертизы было получено заключение эксперта № 90 от 02.07.2026 и это заключение малоутешительно. Согласно первичной амбулаторной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы (заключение комиссии экспертов от 19.06.2026 -24.06.2026 №871) МЗ СО ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии» выяснилось, что у девочки «развилось психическое расстройство в виде посттравматического стрессового расстройства F43.1 (по МКБ 10)».

Возникло бы подобное расстройство у девочки, не встреть она и ее подруги в тот злополучный вечер три года назад двух сексуально озабоченных братьев грязно и нагло к ним домогавшихся?

В первой заметке от 10 августа ИА «СарИнформ» написало: «В Саратовской области завершили расследование дела об избиении подростков. События происходили 30 марта 2024 года в селе Павловка Марксовского района Саратовской области. Вечером в парке 16-летние братья Андрей и Дмитрий увидели трех маленьких школьниц и попытались с ними познакомиться. Общаясь с девочками, Дмитрий пошутил: «Моя борода не отвлекает вас?». Одна из девочек сказала, что ей 11 лет и знакомиться она не хочет. Тогда братья пошли своей дорогой. Отметим, по версии следствия, братья не приставали к девочкам, не обзывали их и не трогали».

Все было наоборот. Братья приставали к девочкам, домогались, и этот факт, подтверждают все три девочки. Заболела бы девочка психическим расстройством, если бы не встреча с этими бородачами? Она до сих пор, как увидит на улице бородатого мужчину, начинает плакать и пугаться.

Но Управление следственного комитета по Саратовской области отказывается возбуждать уголовное дело по факту сексуальных домогательств, и наоборот было возбуждено уголовное дело в отношении отца и его друга, которые встали на защиту девочек. Это разве нормальная ситуация? Отец разве не имеет никакого права защитить свою дочь от подобных сексуальных домогательств?

Адвокат Сергей Дегтярев дал комментарий «СарИнформу» после первой публикации, по поводу якобы, «избиения» «детей», и это информагентство его опубликовало, исправив тем самым, свою ошибку в первоначальной публикации:

«В вечернее время три девочки в возрасте от 8 до 9 лет сидели в парке на лавочке, где к ним подошли два парня в возрасте 17 лет. При этом внешний облик парней не позволял воспринимать их как несовершеннолетних, так как у них были длинные волосы и бороды. Данные парни стали предлагать девочкам покататься на машине, также показывали что-то на телефоне, что девочек еще больше напугало. Испугавшиеся дети начали плакать и побежали домой. По пути одна из девочек позвонила и рассказала об случившемся своему отцу, который незамедлительно выехал на помощь. Забрав девочек, отец развез их по домам, при этом парней он даже не видел.

Возвращаясь с дочерью домой, отец увидел этих парней на улице. Остановившись, отец сделал им замечание, сказав: «Зачем вы, взрослые парни, пристаете к маленьким девочкам? Вы что, не видите, что это совсем дети, которые учатся в первом и втором классе? Какие у вас могут быть к ним интересы?». На это парни стали грубить и выражаться нецензурной бранью.

Видя, что для отца возникла реальная угроза, дочь позвонила своей матери, которая попросила друга семьи оказать помощь мужу. Тот незамедлительно прибыл на место инцидента».

Первыми, по словам адвоката, удары якобы нанесли подростки, которые занимаются боксом. Их отец является тренером по боксу в школе олимпийского резерва, заметил юрист.

«После конфликта, где отцу девочки и его другу пришлось защищаться от профессионально поставленных ударов 17-летних профессиональных боксеров, стороны разошлись.

Позднее подростки обратились в правоохранительные органы, где было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ (легкий вред здоровью).

Вместо того, чтобы прекратить уголовное преследование, следственные органы возбуждают уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). При этом предъявляется обвинение уже отцу малолетнего ребенка, другу и третьему лицу, который в тот момент не был на месте происшествия, а находился на работе.

Следует отметить, что у дочери обвиняемого (девочке сейчас 9 лет) ухудшилось здоровье из-за нервного стресса, который ребенок испытал после общения с бородатыми подростками.

В настоящее время в ходе судебной экспертизы ей был поставлен средний вред здоровью», – сказал Дегтярев.

Адвокат считает, что дело о хулиганстве было возбуждено необоснованно. По его мнению, привлечь к ответственности следует именно бородатых подростков. На них нужно завести дело по ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести),- уверен Дегтярев.

Вот такие «детские» шалости получились у юных бородачей.

Особо хотелось сказать о позиции и воспитательной роли отца этих бородатых «детей». Почему он не вмешался в ситуацию, почему не разобрался, не поговорил серьезно со своими детьми, а вместо этого они теперь хотят судиться? По мужски ли это?

Ведь отец братьев Исмаиловых тренирует ребят боксу, учит искусству этого настоящего мужского вида спорта. Бокс учит быть сильным, справедливым, не обижать тех, кто младше тебя. Но разве сам отец по-мужски поступил? Вместо того, чтобы серьезно поговорить со своими детьми, сделать им внушение и объяснить, как настоящий мужчина должен общаться с противоположным полом (а не с девочками по 8 лет!) его сыновья пошли суд!

Это по-мужски разве? И это, вместо того, чтобы родителям девочек и самим девочкам принести извинения.