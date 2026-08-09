О САРАТОВСКОМ ПРАВОВОМ БЕСПРЕДЕЛЕ УЗНАЮТ В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ

В Саратове отказывают в защите прав ребенка: мать едет в Москву

Теперь вопрос, почему Следственный Комитет Саратовской области отказывает матери в защите прав ее дочери, руководителю этого ведомства Дмитрию Костину будут задавать из Администрации Президента РФ. Мама ребенка записалась на прием Управлении Президента по работе с обращениями граждан и организаций.

Полагаем, вопросов к Дмитрию Костину будет много, среди которых главные: «Почему не было принято безотлагательных мер по защите здоровья и прав ребенка, который подвергался сексуальным домогательствам? Почему до сих пор не возбуждено уголовное дело в отношении тех, кто совершал сексуальные действия в отношении трех девочек 9 и 10 лет? Кто в следственном комитете Саратовской области виноват в волоките, в бездействии, в нарушении прав родителей и прав ребенка на защиту, что гарантировано и Законами РФ и Конституцией РФ?».

Мама 10-летней девочки записалась официально в Управление Президента по работе с обращениями граждан и организаций на прием, который состоится в середине сентября. Все увы, как у классика: нет пророка в своем Отечестве! В Саратове маму девочки не слышат: следственный комитет, упрямо игнорирует все ее заявления. Мама девочки в Саратове никак не может добиться справедливости и защитить своего ребенка от посягательств сексуальных извращенцев, не может добиться возбуждения уголовного дела саратовским СК РФ руководит которым Дмитрий Костин.

Но почему в Саратове гражданину надо именно «добиваться»? Почему вопрос стоит именно так и почему гражданин, которого призвана защищать Конституция РФ должен «добиваться», должен ходить по инстанциям как лошадь по кругу, должен писать многократно заявления и жалобы в одни те ж инстанции… и все это, чтобы защитить права своего ребенка!

Почему так принято в уголовно-процессуальной бюрократии, что недостаточно одного заявления о преступлении, чтобы его начать расследовать? Обязательно человека надо гонять по инстанциям, чтобы он в конце концов, дошел, как и в нашем случае, до Президента РФ! Где порядок, где законность и разве не давали клятву служить честно и профессионально народу России прокуроры и следователи, когда вступали в должность?

Два уже заявления мамой девочки было написано и направлено с требованием возбудить уголовное дело, в отношении которой были совершены действия сексуального характера, и которая сегодня испытывает проблемы со здоровьем. Глухое молчание и стена: в Саратовской области так можно! На имя Александра Бастрыкина было направлено в этом году уже два заявления от мамы пострадавшего ребенка, а копии заявлений в Управление СК РФ по Саратовской области. Но ответа нет!

Значит, если нет ответа от следственного комитета РФ и от следственного Управления по Саратовской области, то молчание этих органов следует расценивать так, что они не видят ничего криминального и опасного в том, что два 17-летних оболтуса на улице вечером пристают к трем малолетним девочкам ( 9 и 10 лет ), делают предложения сексуального характера, показывают неприличные фотографии в телефоне, грязно домогаются девочек, не давая им проходу и буквально затаскивают в кусты?

Управление СК РФ по Саратовской области в лице его руководителя Дмитрия Костина смотрит на происходящее спокойно, безучастно, словно речь идет о краже палки колбасы из ларька. Руководитель СК РФ по Саратовской области Дмитрий Костин считает нормальным, что одна девочка после такой встречи с сексуально озабоченными бородатыми извращенцами теперь живет с диагнозом непростого психического заболевания, и что это подтверждено консилиумом врачей? Глава саратовского СК Костин не видит ( или, что еще хуже, не хочет видеть?) причинно-следственной связи между психическим расстройством маленькой девочки и встречей на улице с двумя здоровыми бородатыми сексуальными извращенцами?

В Управлении СК РФ по Саратовской области равнодушно оценивают и такой факт: мамы девочек сразу после того, как произошло сексуальное домогательство в отношении девочек ( прошло уже три года с тех пор!) написали заявление в Марксовский РОВД, но… получили отказной материал. Там решили, что нет криминала: сексуально домогаться к несовершеннолетним на улице в Марксовском районе вполне нормально и ненаказуемо!.

Повторим, что в этом году мама заболевшей девочки уже дважды (!) отправляла заявления с требованием возбуждения уголовного дела в отношении тех, кто совершал сексуальные домогательства в отношении ее дочери: руководителю СК РФ Александру Бастрыкину, а копия была направлена руководителю Управления СК РФ по Саратовской области Дмитрию Костину. Мама ребенка из этих организаций, призванных стоять на страже Закона, не получила до сегодняшнего дня ни одного мотивированного ответа на свои заявления!

Почему ТАКОЕ стало возможным такое безразличное отношение к правам маленького, еще не окрепшего человека, ведь это будущий гражданин нашей страны. Каким он вырастет, если уже с малых лет видит несправедливость, неправду и жестокость вокруг себя, а самое главное- нежелание государственных органов защитить ее здоровье и саму жизнь!

Почему в Саратовской области правоохранительные органы не защищают права пострадавшего от действий сексуальных извращенцев ребенка?

Почему следственные органы покрывают своим бездействием в лице руководителя Следственного Управления СК РФ по Саратовской области Дмитрия Костина тех, кто грязно домогался девочек 9 и 10 лет?

На сайте газеты «Саратовский репортер» в статье «Саратовский правовой беспредел» были подробно описаны обстоятельства этого дела, а также направлены запросы в Генеральную Прокуратуру РФ, Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка,в Администрацию Президента РФ. https://rsar.ru/index.php/home/823-saratovskij-pravovoj-bespredel

Теперь обо всех этих фактах бездействия, нарушении законов и непринятии мер, в сентябре этого года в мама ребенка расскажет в Управлении Президента по работе с обращениями граждан и организаций.

Пока же, мама и отец ребенка надеются, что проблема решится на месте, и что прокурор Саратовской области Роман Пантелеев, только что назначенный на эту должность, внимательно рассмотрит все жалобы родителей и адвоката и примет соответствующее решение, которое обяжет СК РФ по Саратовской области незамедлительно возбудить уголовное дело по фактам сексуальных домогательств в отношении их дочери.

Тем более, что есть все законные основания для возбуждения уголовного дела, о чем написал Генеральному прокурору Российской Федерации адвокат родителей и девочки на имя Генерального прокурора РФ Александра Гуцан. Копия заявления направлена адвокатом так же и прокурору Саратовской области Роману Пантелееву.

Не станем цитировать всю жалобу адвоката, но приведем только один неоспоримый юридический аспект из этого дела и вот что пишет адвокат:

«В действиях братьев И-х ( фамилия пока не указывается- ред.) усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст.132 УК РФ, так как в примечании к ст. 131 УК РФ, указывающем на то, что действия, предусмотренные частями 2-4 ст.135 УК РФ, совершенные в отношении лиц, не достигших возраста 12 лет, должны квалифицироваться по п. «б» части 4 ст.132 УК РФ. То есть, виновные лица… совершая развратные действия в отношении детей младше 12 лет, понимали и осознавали, что совершают иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния ребенка».

Но несмотря на то, что по всем признакам, в отношении этих братьев давно должно было быть возбуждено уголовное дело в его возбуждении… отказывают. Почему?

Адвокат пишет об этом так в своей жалобе на имя Генерального прокурора РФ:

«Как минимум, странно было читать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 08.04.2024, вынесенное инспектором ПДН ОМВД РФ по Марксовскому району мл. сержантом полиции Донковцевой Д.В., по результатам рассмотрения материала, зарегистрированного в КУСП №2091 от 30.03.2024 Отдела МВД России по Марксовскому району Саратовской области, согласно которому в данный орган дознания поступило сообщение, что неизвестные молодые люди домогались до их несовершеннолетних дочерей. Странно, не правда, ли? Сообщение поступило о том, что неизвестные молодые люди домогались до их несовершеннолетних дочерей, а в постановочной части постановления от 08.04.2024 инспектор ПДН Донковцева Д.В. отказывает в возбуждении уголовного дела в отношении братьев… на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за отсутствием в их действиях состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ. …При этом, необходимо отметить, что, согласно действующему законодательству, доследственные проверки по указанной категории поступивших сообщений проводят следователи Следственного комитета РФ, но никак не инспекторы ПДН в звании мл. сержанта полиции. Преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних (независимо от того, достигли дети 12 лет или нет) отнесены к подследственности Следственного комитета России. Это закреплено в статье 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ. … По итогам проверки следователь, а не инспектор ПДН, принимает процессуальное решение: либо возбуждает уголовное дело, либо выносит постановление об отказе в возбуждении. При этом на этапе проверки сотрудники взаимодействуют с другими структурами - например, с органами опеки, медицинскими учреждениями, психологами, чтобы максимально бережно и эффективно разобраться в ситуации и защитить ребёнка».

Ничего подобного не было сделано саратовским следственным комитетом, как будто бы и не существует Закона! Теперь же, следственный комитет старается, демонстрируя свое молчание, «отпихнуть» всеми правдами и неправдами от себя это дело, потому что за бездействие и за нарушение Закона придется кому-то обязательно ответить! Им дороже честь мундира, а не честь ребенка, его родителей!

Пока подчиненные Костина и сам Костин следят за честью своего мундира и упрямо бездействуют, здоровье несовершеннолетней девочки существенно ухудшилось.

Недавно, по настоянию её родителей первым СО первого отдела по РОВД СУ СК РФ по Саратовской области была проведена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам экспертизы было получено заключение эксперта №90 от 02.07.2026 и это заключение малоутешительно. Согласно первичной амбулаторной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы (заключение комиссии экспертов от 19.06.2026 -24.06.2026 №871) МЗ СО ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии» выяснилось, что у девочки «развилось психическое расстройство в виде посттравматического стрессового расстройства F43.1 (по МКБ 10)».

Возникло бы подобное расстройство у девочки, не встреть она и ее подруги в тот злополучный вечер три года назад двух сексуально озабоченных братьев грязно и нагло к ним домогавшихся? Вопрос более, чем риторический: не было никаких причин у организма здоровой девочки для возникновения подобного расстройства, что и подтвердила экспертиза:

«Психическое расстройство в виде посттравматического стрессового расстройства у Насти ( имя изменено по этическим причинам – ред.) находится в прямой причинно-следственной связи с вредом, причинённым здоровью…».

Вывод такой: согласно заключению эксперта, в результате неправомерных действий братьев И-х несовершеннолетней девочке был причинён вред здоровью, квалифицирующийся как средней тяжести вред здоровью по признаку длительного расстройства здоровья – временное расстройство здоровья продолжительностью свыше трёх недель от момента причинения травмы (более 21 дня), что является, естественно, достаточным основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом написал адвокат в жалобе Генеральному прокурору РФ. Какое решение будет принято?

Мама девочки уже дважды обращалась к руководителю СК РФ Александру Бастрыкину с такими словами:

«Мы обратились в правоохранительные органы, но в возбуждении уголовного дела нам было отказано по формальным основаниям и надуманным причинам. Фактически проверку по нашему сообщению о преступлении никто не проводил, ограничившись видимостью осуществления действий. Вместе с тем, обращаясь к Вам, я надеюсь на справедливое, честное и объективное расследование, а не на формальный подход и видимость проведения следственных действий».

Возможно ли «честное и объективное» расследование? Пока видим, что Управление СК РФ по Саратовской области не только не собирается «объективно» и «честно» расследовать это дело, а вообще - НЕ СОБИРАЕТСЯ это делать, отмалчиваясь на все жалобы мамы ребенка и адвоката.

Всем известно особо трепетное отношение Александра Бастрыкина к данной категории преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних детей, сказавшего в одном из интервью: «Самые страшные преступления — против детей. Я очень по эмоциональному состоянию страдаю от этой проблемы, когда происходят преступления против детей. К сожалению, их количество растет. Самое главное, они приобрели какую-то небывалую жестокость".

Глава саратовского СК Дмитрий Костин, не считает, что преступления, совершённые в отношении несовершеннолетних детей, как сказал, Александр Бастрыкин, это «самые страшные преступления»?

Очень скоро мама девочки приедет в Москву, зайдет в офис Управления Президента по работе с обращениями граждан и организаций. Она очень надеется, что именно там доводы матери наконец услышат, и заставят региональный СК РФ и лично его руководителя Дмитрия Костина принять меры к возбуждению уголовного дела по факту сексуального преступления, совершенного в отношении ее дочери.

Очень странно, правда? Руководителя регионального следственного управления, кому доверен такой высокий пост по охране прав граждан, их здоровья, их жизни, должны ЗАСТАВЛЯТЬ и даже чуть ли не уговаривать, исполнять Закон!