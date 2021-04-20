УК "СТИМУЛА"- НЕТ. ДОЛГИ - ЕСТЬ

На снимках - автомобиль руководителя одной из управляющих компаний Саратова. Окна его новой машины разбили сразу же на следующий день после состоявшегося собрания жителей дома № 13 по улице Семенова в Ленинском районе. Разбили не только окна, но и выкрали все документы на машину, некоторые личные вещи. Заявление в полицию уже написано.

Таких случайных совпадений не бывает: машина была изуродована и были похищены документы на автомобиль сразу же после проведения собрания жителей дома № 13 по улице Семенова. А то собрание, проведенное во дворе дома несколько дней назад, было весьма бурным: часть жителей дома голосовали за новую управляющую компанию, а другая часть отдавала предпочтение УК «Стимул».

И это при том, что такой организации, как УК «Стимул» не существует, а сама она, фактически – банкрот с огромными долгами. Но бывшее теперь уже, руководство этой УК - банкрота не желает отдавать дом в управление другой компании, которая и проводила во дворе дома очное собрание жителей.

Что происходит? Управляющая компания «Стимул» - печальное наследие бывшего теперь уже, строителя, олигарха, и видного в прошлом единоросса - Алексея Березовского. Аффилированная Березовскому управляющая компания «Стимул» сегодня находится в стадии банкротства. Сам Березовский, как руководитель ряда скандальных строительных компаний, в том числе и фирмы «Аркада» в прошлом году судом был признан банкротом с долгом почти в 200 миллионов. Практика была поставлена на поток: фирмы Березовского строили дома, а потом создавались управляющие компании аффилированные Березовскому, которые потом и управляли построенными домами.

Схема работала долго, но ничего хорошего жители самих домов от такой «схемы» не видели. Как пример - этот самый дом № 13 по улице Семенова. Дом сдан был в 2016 году, 10-ти этажный, 8 подъездов.

Дому всего несколько лет, но еще год-два такого управления, как было при УК «Стимул», и дом станет разваливаться, что называется, по кирпичику. Правда, некоторая часть жителей помалкивает, и делает вид, что УК «Стимул» их устраивает. Но кто это? Это работники самой УК «Стимул» и фирмы Березовского, которые живут в этом доме!

Но как жителей дома может устраивать работа Управляющая компания, которой нет в природе? Ведь, как следует из официальной информации, «организация находится в процессе реорганизации в форме выделения».

А дом продолжает разваливаться, пока идет эта пресловутая «реорганизация». Как можно «реорганизовать» то, чего нет?

Во дворе дома все разбито. Крыльцо, а оно тут не одно – разваливается, отваливается плитка. Парковки для автомобилей нет, и они паркуются прямо на газонах. Хотя, жители дома неоднократно просили руководство УК «Стимул» сделать парковку.

А как обращалось с деньгами жителей дома руководство УК «Стимул» видно по такому примеру. Собранием жителей дома было принято решение благоустроить двор и установить вазоны для цветов, поставить в подъездах тамбурные двери. С каждой квартиры собирали по три тысячи рублей. Что и как сделал в итоге «Стимул»?

Тамбурные двери поставили самые- самые дешевые, какие только есть. Год- два и этих дверей не будет, они придут в негодность. То же самое можно сказать и о некрасивых и самых дешевых клумбах из бетона. Если посчитать, то на все эти работы ушло максимум, тысяч триста, не более, а собрали с жителей почти миллион рублей.

Вот такое отношение к жителям: обмануть, и обустроить их быт «копеечным» ремонтом на их же деньги.

Между тем, жители дома наверняка не знают, как, впрочем, и некоторые из тех, кто сегодня встает на защиту УК «Стимул», что эта УК только официально имеет 2, 1 миллиона долга, и по этим долгам уже назначено 53 производства судебных приставов.

Может быть, как раз, часть денег, собранных на установку тамбурных дверей и пошла на погашение этого долга?

И получается так, что теперь еще УК «Стимул» деньгами жителей, которые они платят за содержание дома, закрывают долг перед ПАО Т-Плюс по делу о банкротстве. А он весьма большой. Как должник может обслуживать дом, имея многомиллионные долги?

Но это, ( 2, 1 миллиона рублей), только мизерная часть долга, а на самом деле, сегодня УК «Стимул» должен 36 миллионов рублей!

Кому и за что? Сегодня саратовский филиал "Т - Плюс" инициировал процедуру банкротства ООО УК "Стимул". Заявление о признании управляющей организации несостоятельной направлено в Арбитражный суд Саратовской области. УК "Стимул" к настоящему времени накопил перед «Т- Плюс» долг – 36 млн рублей. Большая часть суммы - это платежи жителей, которые исправно оплачивали счета за тепло в адрес управляющей компании. Об этом факте официально сообщала в местных СМИ пресс-служба Саратовского филиала "Т Плюс".

Из-за регулярного нарушения платежной дисциплины договор между "Т-Плюс" и "Стимул" по предоставлению коммунальных ресурсов по инициативе ресурсоснабжающей организации, был расторгнут в ноябре 2020 года. Жители многоквартирных домов, находящихся в ведении управляющей организации, перешли на прямые расчеты энергокомпанией.

Читаем Определение Арбитражного суда Саратовской области от 21 марта 2021 года. Судом было установлено:

«Ввести в отношении ООО УК «Стимул» процедуру наблюдения, признать требования ПАО «Т Плюс… обоснованными и включить в реестр требований кредиторов должника - ООО УК «Стимул».

Руководство УК "Стимул" тянуло, как говорится, время, но не смогло оспорить одностороннее расторжение договора со стороны "Т- Плюс". Договор на теплоснабжение управляющая компания и поставщик заключили в 2014 году. Но из-за крупного долга энергокомпания расторгла контракт со "Стимулом". В декабре жителей перевели на прямые платежи. Рассматривая материалы дела, суд пришел к выводу, что расторжение договора было правомерно. Управляющая компания успела погасить определенную сумму долга, ранее подтвержденную решениями Арбитражного суда Саратовской области. Но при этом не выплатила всю сумму. Этот "остаток", превышающий две среднемесячные задолженности (более 13,4 млн), и позволил расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Как видим, УК «Стимул», которой по сути, уже официально нет, и которая официально находится в стадии так называемой «реорганизации» и банкротства, запуталось в долгах.

Но, в такой ситуации у руководства этой бывшей УК есть огромное желание «выпутаться» из этих долгов. А иного пути, как это сделать за счет жителей – у них просто нет!

Вот и стремится уже фактический банкрот сделать, как говорится, хорошую мину при плохой игре - оставить дом № 13 по улице Семенова под своим контролем. И силой удержать жителей дома с их деньгами. Впрочем, жители не нужны, а нужны только их деньги!

Только вот вопрос: « А согласны ли все жители этого дома оплачивать долги банкрота?». Если да, то у дома будет совсем незавидная судьба, потому что все собранные деньги за содержание жилья, будут уходить на оплату многомиллионных долгов банкрота.

Что касается грабежа, совершенного сразу же после проведения собрания во дворе дома № 13 по улице Семенова, то полиция ведет расследование. И скорее всего, в ходе расследования станет точно известно имя заказчика этого преступления.