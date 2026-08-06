У КИРАКОСЯНА ОТБИРАЮТ 300 МИЛЛИОНОВ

В Арбитражный суд направлено два иска от Росавтодора компаниям Арарата Киракосяна -«Автотрасса» и «Автобан»

В иске речь идет о возврате «неосновательного обогащения» на 320,2 млн рублей и это проценты от суммы аванса, увеличенного по допсоглашению после заключения контрактов. Кто конкретно положил глаз на миллионы обласканного властью и повелителя всех контрактов во Вселенной Киракосяна, и сумеет ли он защитить свои миллионы? Решит, конечно, справедливый наш суд, но полагаем, что все уже без суда решено заказчиками, этого дела…Тренд сегодня в Саратовской области такой: отбирать и делить чужое.