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У КИРАКОСЯНА ОТБИРАЮТ 300 МИЛЛИОНОВ

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В Арбитражный суд направлено два иска от Росавтодора   компаниям  Арарата Киракосяна -«Автотрасса» и «Автобан»

 

В  иске речь идет о  возврате «неосновательного обогащения» на  320,2 млн рублей и это проценты от суммы аванса, увеличенного по допсоглашению  после заключения контрактов.   Кто конкретно  положил глаз на миллионы  обласканного властью и повелителя всех контрактов во Вселенной   Киракосяна,  и сумеет ли он защитить свои миллионы?  Решит, конечно,  справедливый наш суд,  но полагаем, что все уже  без суда  решено заказчиками, этого дела…Тренд сегодня в Саратовской области  такой: отбирать и делить чужое.

 