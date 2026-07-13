САРАТОВСКИЙ ПРАВОВОЙ БЕСПРЕДЕЛ

Глава СК РФ по Саратовской области Костин не защищает детей от сексуальных домогательств

Саратовская область много лет подряд лидирует по числу обращений жителей Саратовской области лично к Председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Регулярно СМИ сообщают, о том, что Бастрыкин «взял под свой личный контроль» ту, или иную ситуацию в нашем регионе. Будь то отсутствие тепла, или воды в домах, нарушение прав многодетных семей, мусор во дворе дома, нападение собаки на ребенка…

С одной стороны, такое внимание Бастрыкина к заявлениям граждан из Саратовской области свидетельствует о том, что людям гарантирована защита их прав в лице следственного комитета РФ.

А с другой стороны? Не говорит ли это о том, что граждане Саратовской области, обращаясь напрямую к Бастрыкину, не доверяют руководителю СК РФ по Саратовской области Костину?

Выходит, что глава саратовского регионального СК Костин в глазах граждан работает непрофессионально, не реагируют на жалобы граждан, если они не обращаются за помощью именно к нему, а направляют жалобы Бастрыкину?

О чем только не пишут жители нашего региона Бастрыкину, словно бы и нет регионального Следственного комитета : о мусоре во дворах, о бродячих собаках… Но что тогда делает местный СК РФ, почему он не реагирует в первую очередь на те, или иные проблемы, нарушения Закона?

Сегодня в Саратовской области существует проблема гораздо важнее, чем мусор во дворах и бродячие собаки, на которую не реагирует руководитель саратовского СК Костин. Это тема сексуального домогательства в отношении несовершеннолетних детей.

И здесь люди обращаются за помощью к Бастрыкину, а не к Костину, который не обращает внимания на эту важнейшую проблему, от которой зависит жизнь и здоровье наших детей.

Не так давно в одном из саратовских СМИ появилась информация под заголовком: «Приставания бородача. СК возбудил дело о педофилии, Бастрыкин требует отчета». И тут возникает вопрос: «Почему Бастрыкин, а не Костин?». Где местный следственный комитет, возглавляемый Костиным? Почему глава регионального СК проходит мимо такой проблемы, как сексуальные домогательства? А если бы не Бастрыкин, то родителям детей, пострадавших от сексуального домогательства куда писать, кого просить о помощи?

В той статье о домогательствах «бородача», о которой мы упомянули выше, была опубликована даже фотография «общавшегося» со школьницами парня с бородой и вот что о том вопиющем случае писали СМИ :

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин отреагировал на инцидент, произошедший в Саратове с участием малолетних девочек… двое граждан южной внешности пристали в магазине к девочкам 11-12 лет, стали нагло навязываться в друзья, целовали им руки, а уже на улице зазывали с собой в автомобиль. Один из них даже удерживал испуганного ребенка, ограничив его в движении".

Тогда было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста). А если бы не вмешательство Бастрыкина? Тот случай руководитель СК РФ взял на свой личный контроль и поручил руководителю регионального управления ведомства Дмитрию Костину «доложить» какие меры были приняты. Зададим очень простой вопрос от имени родителей той девочки: а если бы не вмешательство главы СК РФ Бастрыкина? Почему Костин ждет указаний от Бастрыкина и самостоятельно не принимает решений по фактам сексуальных домогательств до несовершеннолетних?

Тема сексуального домогательства к несовершеннолетним всегда была у Бастрыикна на особом контроле.

В далеком уже от нас 2012 году в федеральных СМИ опубликовали информацию о том, что Александр Бастрыкин встревожен увеличением числа преступлений в отношении детей и привели такое высказывание главы СК РФ :

"Самые страшные преступления - против детей. Я очень по эмоциональному состоянию страдаю от этой проблемы, когда происходят преступления против детей. К сожалению, их количество растет. Самое главное, они приобрели какую-то небывалую жестокость».

Напомним это было сказано главой СК РФ Бастрыкиным 14 лет назад (!) в 2012 году, и тогда в СМИ привели такую страшную статистику: за год было возбуждено 990 уголовных дел по фактам изнасилования и около двух тысяч (!) уголовных дел по фактам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Еще две тысячи(!) уголовных дел были связаны с развратными действиями и половыми сношениями с лицами, не достигшими 16 лет.

С 1 января 2012 года такие уголовное дела были отнесены к исключительной подследственности Следственного комитета России, а в СК решили тогда создать спецподразделение по контролю расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также в отношении несовершеннолетних.

Как мы видим, эта тема всегда ОСОБО беспокоила Александра Бастрыкина и всегда была у него на ОСОБОМ контроле.

Что сегодня? Только за 2026 год, если мы посмотрим статистику, новости о сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних приходили из Подмосковья, Челябинска, Сургута, Новосибирска, Краснодара…

Не обходит эта проблема, к великому сожалению, и Саратовскую область. Есть конкретный пример бездействия Костина и его подчиненных из СО Маркса по непринятию мер расследованию и возбуждению уголовного дела по факту сексуального домогательства в отношении несовершеннолетней девочки.

Не в нашей компетенции называть действия Костина «преступными» в данной истории, но полагаем, что глава СК РФ Александр Бастрыкин даст соответствующую правовую оценку волоките со стороны как лично Костина, так и его подчиненной руководителю следственного отдела города Маркса Тюриной, и их бездействию.

История тянется уже более двух лет, но ведомство Костина не возбуждает уголовное дело о сексуальных домогательствах в отношении трех девочек 9-10 лет, одна из которых сегодня испытывает проблемы со здоровьем!

Два уже заявления по этому поводу было направлено в этом году на имя Александра Бастрыкина и на имя главы регионального СК Костина.

Но без результата: для главы регионального СК Костина Александр Бастрыкин в этом случае не является авторитетом. И он не считает сексуальные домогательства до несовершеннолетних опасным и серьезным преступлением: что тут такого, пристали два здоровых парня к девочкам, сексуально их домогались, ну подумаешь, одна девочка теперь имеет психическое расстройство, так неужели возбуждать уголовное дело по такой «мелочи»?

Логика бездействия главы регионального СК Костина предельна ясна: покрыть многочисленные нарушения УПК, и факты фальсификации документов при расследовании обстоятельств этого дела, с целью сохранить честь мундира ( она точно есть?). Костин несмотря на два заявления мамы пострадавшей девочки в адрес Бастрыкина, так и не принимает мер к возбуждению уголовного дела в отношении лиц, совершивших сексуальные домогательства в отношении трех девочек 9 - 10 лет!

В этой истории, тоже были «бородачи», как в той публикации о которой мы упомянули выше. Но тогда уголовное дело было возбуждено, потому что Бастрыкин взял его «под личный контроль», а в этой истории уголовное дело ведомством Костина не возбуждено, несмотря на отягчающие обстоятельства: одной из девочек, испытавшей сильнейший стресс и шок после сексуальных домогательств двух 17-летних «бородачей», врачи поставили диагноз тяжелой формы психического расстройства. Но Костин и его подчиненные считают: это нормально, когда к девочкам пристают на улице с недвусмысленными намеками, и это не является сексуальным домогательством.

Мама девочки, (по понятным причинам мы не называем настоящих имен этой истории, однако в запросе на имя Генерального прокурора РФ и Председателя СК РФ укажем подлинные имена, а также представим документы - ред.). уже во второй раз пишет заявление Председателю СК РФ Александру Бастрыкину, потому что на местном уровне- тишина гробовая: Костин не слышит мать пострадавшего ребенка, никаких мер к возбуждению уголовного дела, несмотря на серьезное психическое расстройство девочки, подтвержденное врачами не принимает.

В чем причина такого бездействия Костина? Сколько еще мама ребенка должна написать заявлений Бастрыкину, чтобы Костин наконец-то отреагировал законным образом, и уголовное дело было возбуждено?

Глава регионального СК Костин игнорирует то обстоятельство, что были грубо нарушены права малолетнего ребенка.

При рассмотрении заявления матери ребенка следственный отдел города Маркса нарушил определенные законом сроки рассмотрения о привлечении к уголовной ответственности за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, повлекшие вред здоровью.



Первое заявление о сексуальном домогательстве в отношении несовершеннолетней дочери с требованием провести процессуальную проверку и возбудить уголовное дело мамой девочки было направлено на имя Председателя Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина в феврале этого года, а копия - руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области Д.А. Костину.



По закону на возбуждение уголовного дела дается 10 дней, но следственный отдел города Маркса продлил этот срок до 30 дней. Но и после того уголовное дело не было возбуждено.

После глухого молчания Костина, мама ребенка написала второе заявление на имя Бастрыкина. Но глава саратовского СК Костин снова молчит, и продолжает игнорировать факт сексуального домогательства в отношении девочек и отказывает в возбуждении уголовного дела.

СМИ неоднократно сообщали об этом диком случае, произошедшем 30 марта 2024 года в одном из сел Марксовского района: двое 17-летних парней, увидев вечером на пустынной на улице трех девочек 9 и 10 лет, стали к ним грязно приставать и сексуально домогаться. Девочки сильно перепугались и побежали по безлюдной улице. Их спас отец и его друг, вовремя подоспевшие на помощь после телефонного звонка дочери. После взаимной потасовки с распустившими руки грубиянами и хамами, стороны разошлись: отец девочки написал в тот вечер заявление в полицию. Следствие тянется, а виновные так и не привлечены к уголовной ответственности. Подробнее об этом в публикациях: «Маркс: правовой беспредел в Марксе часть 1, 2, 3, 4». Часть 4. Часть 3. Часть 2. Часть 1.

Между тем, состояние здоровья девочки резко ухудшилось, что и послужило поводом обращения ее мамы к Председателю Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкину:

«Обратиться к вам лично меня побудила вопиющая ситуация которая отразилась на жизни и здоровье моей малолетней дочери 2013 года рождения».

У девочки возникли проблемы со здоровьем, о чем свидетельствует комплексный осмотр нескольких авторитетных врачей профессоров : психиатра невролога, психотерапевта. В заключение опытных врачей сказано: «Посттравматическое стрессовое расстройство». Врачами рекомендовано стационарное обследование в больнице. В анамнезе написано: «Жалобы беспокоят в течении последних двух лет после перенесенного стресса».

Девочка перенесла в тот вечер после неожиданной встречи с бородатыми незнакомцами сильнейший стресс, и неизвестно еще, чем бы все закончилось, не успей на помощь отец.

Вот как описывает ситуацию, что произошло в тот злополучный вечер мама девочки в заявлении на имя А.И. Бастрыкина:

«Мужу позвонила взволнованная и испуганная дочь и сообщила, что ее и подружек надо срочно забрать с площади (где гуляли девочки- ред.) так как к ним пристают «неадекватные бородатые дядьки». Когда отец подъехал, дети стояли около здания, плакали, были в подавленном эмоциональном состоянии, сильно напуганы, их в буквальном смысле трясло от страха…Девочки рассказали, что незнакомые ранее им «бородатые парни», которым на вид лет 25, приставали к ним, проявляя явное желание с ними познакомиться, хватали за руки, предлагали уединиться с ними, издевательски говорили : «Вы что, боитесь бородатых дядек? Вам интересно познакомится с бородатыми мужиками… показывали какие-то фотографии на телефонах».

Что было дальше? Закон в Марксе перевернули с ног на голову: виновные ( сексуально озабоченные «бородачи») стали потерпевшими, а потерпевший ( многодетный отец девочки) стал обвиняемым.

Отца, защищавшего своего ребенка, следственный отдел Маркса в лице начальника Тюриной и следователя Каракова сделали обвиняемым и в отношении него было возбуждено уголовное дело. А в отношении двух 17-летних братьев боксеров, которые сексуально домогались девочек, сделали потерпевшими: якобы их отец с другом избили.

Однако, все было наоборот, и вот как это описывает в заявлении на имя Генерального прокурора РФ адвокат отца девочки:

«После того как он им представился ( отец девочки- ред.) и спросил, кто из них хватал несовершеннолетних девочек за руки и пытался увести в безлюдное место, один из них одетый в темно-синюю кофту в явной агрессивной форме с использованием нецензурной лексики сказал ему: «тебе какое на х@й дело», «езжай на х@й отсюда». Его дочь, видя, что назревает конфликтная ситуация, позвонила своей матери и сообщила о назревающем конфликте, после чего последняя сообщила об этом находившемуся у них дома другу семьи Н. который как раз только приехал к ним. Он прибыл к месту конфликта, как раз в тот момент, когда бородатые парни начали свои агрессивные действия, размахивая руками и ногами. Вновь всё тот же парень в темно-синей кофте без объяснения причин нанес два удара руками в область лица Н., после чего последний упал спиной на асфальт, при этом, получив рассечение глаза, и кровотечение из носа. Практически одновременно парень, одетый в белую кофту, нанес отцу девочки два удара руками в область лица, вследствие чего у него закружилась голова и из носа пошла кровь. При этом необходимо отметить, что удары у этих парней были поставленные, и весь период конфликта они находились в боксерской стойке. Как потом стало известно, их отец является преподавателем «Спортивной школы олимпийского резерва» по боксу».

Что было потом, после встречи девочки с «бородатыми дядями»?

Такая встреча для 10-летней девочки, а ее двум подружкам было и того меньше, по 9 лет (!) не могла пройти без последствий для здоровья и вот как об этом пишет в заявлении на имя А.И.Бастрыкина мама девочки:

«Мы стали замечать, что наша дочь, увидев бородатых людей, начинает плакать и прижиматься к нам, при этом в глазах дочери появляется страх, ребенок не может уснуть ночью, больше не спит без выключенного света, перестала выходить с подругами на улицу, то есть с каждым днем ее психическое состояние становилось только хуже, нарастала тревожность.

Мы обратились в правоохранительные органы, но в возбуждении уголовного дела нам было отказано по формальным основаниям и надуманным причинам. Фактически , проверку по нашему заявлению о преступлении никто не проводил, ограничившись видимостью осуществления действий. Однако, мы, как родители, сильно переживаем за физическое и психо-эмоциональное состояние дочери и в связи с заметным ухудшением ее состояния обратились за консультацией к медикам специалистам Саратовского Государственного Медицинского Университета им. В.И. Разумовского и 22 января 2026 года наша дочь была осмотрена врачами комиссионно». При осмотре консилиумом врачей нашей дочери был поставлен основной диагноз: «Посттравматическое стрессовое расстройство» , а также было поставлено сопутствующее заболевание: «расстройство вегетативной нервной системы», «вегетативная дисфункция пубертатного периода». При этом нашей дочери назначено лечение и рекомендовано стационарное обследование в УКБ № 4.

Было сделано еще одно медицинское заключение месяц назад :

«В соответствии с заключением эксперта №90, судебно-медицинской экспертизы, проведенной государственным учреждением здравоохранения «Бюро судебно-медицинских экспертизы» Министерства здравоохранения Саратовской области, согласно первичной амбулаторной судебно-психолого-психиатрической экспертизы (заключение комиссии экспертов от 19.06.2026-24.06.2026 г. №871) МЗ СО ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии»: в период пребывания в статусе свидетеля происходящего и после него, у дочери развилось психическое расстройство в виде посттравматического стрессового расстройства F43.1 (ПО МКБ 10). Болезненные проявления сохраняются по настоящее время».

У следователей из Маркса, действия которых поддерживает Костин, извращенная логика : зачинщиком драки с их точки зрения, явился отец девочки, в отношении которой и ее двух подружек двое здоровых парней сексуально домогались! Установленный факт: отец защищал свою родную дочь, а зачинщиками ссоры явились двое парней, желавшие «познакомиться» с малолетними девочками. Очевидно, что действия братьев Исмаиловых носили явно выраженный характер противоправных действий, исходя из чего в действиях отца и друга отсутствует умысел на совершение хулиганских действий. Это разве не доказательство и не аргумент виновности домогавшихся парней?

Мама девочки, как в первом, так и во втором заявлениях просит Председателя Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина провести процессуальную проверку в отношении этих «потерпевших» двух лиц, и возбудить уголовное дело.

Однако, ни сам руководитель регионального СК Костин ни его подчиненная руководитель СО по Марксу Тюрина, на заявление в адрес Бастрыкина не реагируют.

Костин и Тюрина отдают, себе отчет, насколько опасными для общества могут быть подобные действия сексуального характера, сопряженные с сексуальными грубыми домогательствами? Могут ли эти руководители дать гарантию что эти двое «бородатых дядек», не станут домогаться до других несовершеннолетних девочек в Саратове, в Марксе, в других городах?

А если бы многодетный отец девочки не подоспел во время, человек заслуженный и уважаемый, отмеченный наградами за оказание помощи СВО?

В прошлом году, в Санкт-Петербурге, арестовали педофила, совратившего 50 школьниц: этот сексуальный отморозок в социальных сетях выбирал в качестве собеседниц девочек от 8 до 14 лет. Список подобных преступлений можно продолжать: педофилы в стране буквально на каждом углу.

В чем причина бездействия руководителя СО Маркса Тюриной?

Убеждена, что глава регионального СК Костин ее прикроет, и ничего опасного для общества не произошло, что парни просто «пошутили», «пошалили», что не было преступления, не было грубых, грязных сексуальных домогательств до девочек, и нет сегодня проблем с психическим здоровьем девочки, что подтверждено заключениями и справками авторитетных медиков?

Если начальник СО Маркса Тюрина так считает, то значит, она находится не на своем месте, потому что не принимает мер к пресечению общественно опасного преступления, не видит причин для процессуальной проверки, оснований для возбуждения уголовного дела и полагает, что эти двое бородачей не представляют угрозы и опасности для окружающих?

Понимает ли всю ответственность за возможные последствия такого бездействия начальника СО Маркса Руководитель СУ СК РФ по Саратовской области Костин? Он не считает, что начальник СО Маркса Тюрина совершает должностное преступление своим бездействием, и что фактически покрывает лиц, подозреваемых в совершении тяжкого преступления?

Хотелось бы напомнить в нашей публикации и о самом главном лично главе СК РФ Костину, и задать подчиненному главы СК РФ Бастрыкина два вопроса.

1.Глава СК РФ по Саратовской области Костин забыл, что существуют нормы Конституции Российской Федерации и международных актов, которые подчеркивая приоритетную защиту прав и интересов несовершеннолетних и малолетних детей, обязывают государство обеспечить безопасность каждого ребенка от неблагоприятных воздействий на его психику, которые могут существенно повлиять на его развитие?

2.Глава СК РФ по Саратовской области не знает, что вводя уголовную ответственность за действия сексуального характера с ребенком, за совращение детей, законодатель дополнительно учитывает особую социальную и психологическую незрелость несовершеннолетних и малолетних детей, вводя адекватные меры уголовной ответственности за такие посягательства на их достоинство, права и законные интересы, которые нарушают их нормальное нравственное и психоэмоциональное развитие и воспитание?

Эти вопросы наша редакция направляет лично руководителю СК РФ Александру Бастрыкину для того, чтобы он дал оценку профессиональной компетенции своего подчиненного в Саратовской области Дмитрия Костина, которая у него явно по нашему мнению отсутствует. О гражданской совести и о человеческой морали мы уже не говорим, тут и так все ясно…

Попробуем еще раз обратить и сконцентрировать внимание главы регионального СК РФ Дмитрия Костина на самых главных моментах этой истории.

В центре истории: три маленькие девочки. Как и обычно, они пошли гулять по центру села, и здесь всегда тихо спокойно. Родители никогда не волновались за безопасность детей. И вдруг, посреди этой тишины появляются двое, да еще бородатых и начинают приставать к девочкам, грязно их домогаясь. Представили картину? Девочки убегают, плачут, одна из них звонит отцу и просит помощи. Чтобы сделал любой отец в данной ситуации? Конечно, помчался бы на защиту ребенка.

Однако, конец истории совершенно абсурдный, на уровне правового беспредела: саратовское правосудие вместо того, чтобы вынести справедливое наказание тем, кто сексуально домогался девочек, оградить их от общества, ничего не сделало для защиты прав несовершеннолетних детей, а наоборот, сегодня пытается сделать виновным отца, вставшего на защиту своего ребенка! Абсурд саратовского правосудия! Где и у кого искать защиту родителям прав своих детей, если представитель Закона глава СК РФ по Саратовской области Костин считает данную ситуацию нормальной, когда виновные за сексуальные домогательства уходят от правосудия, и наоборот - невиновного обвиняют в том, чего он не совершал!

И в самом конце считаем необходимым напомнить еще раз главе регионального СК РФ Костину и начальнику следственного отдела Маркса Тюриной об отношении к подобного рода преступлениям Председателя СК РФ Александра Бастрыкина:

"Самые страшные преступления - против детей. Я очень по эмоциональному состоянию страдаю от этой проблемы, когда происходят преступления против детей. К сожалению, их количество растет. Самое главное, они приобрели какую-то небывалую жестокость».

Если Костин не принимает мер к возбуждению уголовного дела по двум заявлениям матери пострадавшего ребенка от сексуальных домогательств, значит глава регионального СК РФ Костин не разделяет чувств и отношения к подобного рода преступлениям Александра Бастрыкина?

А если так, то достоин ли Дмитрий Костин того, чтобы находиться на столь ответственной государственной должности, если он не исполняет самого важного: не защищает прав несовершеннолетних детей, будущего нашей страны?

Данную статью, документы по этому делу и редакционный запрос мы направляем Президенту РФ, Генеральную прокуратуру РФ, Следственный Комитет РФ и Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка.