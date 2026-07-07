Почему прокуратура Волгоградской области не называет виновных в смерти Андрея Скопина?

В смерти осужденного Андрея Скопина виновен начальник ФКУ ЛИУ-15 УФСИН России по Волгоградской области В.Н. Хвостов: почему прокуратура Волгоградской области не дает оценку его бездействию?

Андрея Скопина его родственники, адвокат, наша редакция, пытались спасти еще в августе прошлого года, но увы. «В ЛИУ-15 Волгоградской области умирает осужденный»: две статьи под такими одинаковыми названиями были опубликованы изданием «Саратовский репортер». Это был крик о помощи: но Система не услышала. Точнее, сделала вид, что услышала. Первая публикация от 6 августа 2025 года, вторая публикация от 1 июня 2026 года, за несколько дней до смерти Андрея Скопина.

Спустя 5 дней после публикации, и редакционных запросов в Генеральную прокуратуру РФ, в УФСИН Волгоградской области и Минздрав Волгоградской области с требованием оказать немедленную помощь тяжелобольному человеку, 6 июня в 6 утра 10 минут Андрей Скопин умер.

Кто конкретно виноват в этой смерти? Имена виновных должна назвать прокуратура Волгоградской области, так же как и должна принять меры прокурорского воздействия к виновным : 9 июня редакцией газеты «Саратовский репортер» был получен ответ из прокуратуры Волгоградской области, на редакционный запрос от 1 июня:

«По поступившим из Генеральной прокуратуры РФ и Аппарата Губернатора Волгоградской области вашей жалобы в интересах осужденного Скопина А.Г. организована прокурорская проверка. В связи с необходимостью проведения проверочных мероприятий информация по результатам проверки будет предоставлена не позднее 3.07. 2026 г».

На дворе уже 7 июля, но ответ не получен. Редакция не станет строить предположений, почему нет ответа до сих пор. Свой редакционный запрос в Генеральную прокуратуру мы повторяем, и снова будем ждать. Но не столько ответа, а сколько реального наказания виновных должностных лиц в смерти Андрея Скопина.

Напомним что редакция «Саратовского репортера» дважды направляла редакционные запросы в прокуратуру и УФСИН с просьбой оказать помощь тяжело больному осужденному. Почти год назад, и за несколько дней до его смерти.

Первый редакционный запрос был сделан 6 августа 2025 года: редакция просила немедленно вмешаться, и оказать помощь тяжелобольному человеку. Второй раз редакция требовала разобраться в фактах преступного отношения к тяжелобольному осужденному уже 1 июня этого года. Но увы…

После первой публикации в газете «Саратовский репортер» от 6 августа 2025 года https://rsar.ru/index.php/home/702-v-liu-15-volgogradskoj-oblasti-umiraet-osuzhdennyj в редакцию поступило два ответа.

Первый ответ за подписью заместителя начальника УФСИН по Волгоградской области А.А. Макаренко, где он сообщил: «Ваше обращение по вопросу медицинского обеспечения рассмотрено». И ни словом больше: как было рассмотрено, что было рассмотрено, как помогли, как наказали виновных за халатность и бездействие?

Второй ответ поступил в редакцию в прошлом году от начальника ФКУ ЛИУ-15 УФСИН России по Волгоградской области В.Н. Хвостова. В своем ответе ссылаясь сразу на два Федеральных закона ( «Об основах охраны здоровья граждан РФ» и «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ») начальник ЛИУ-15 ответил:

«Предоставить Вам информацию о состоянии здоровья Скопина А.Г. не представляется возможным», и что « гражданин имеет право обратиться с жалобой на принятое решение по обращению в суд».

Прошел почти год после тех публикация и тех ответов упомянутых нами выше начальников, но осужденному Андрею Скопину так и не была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Если бы вышеуказанные начальники А. А. Макаренко и особенно В.Н. Хвостов, приняли бы своевременные меры в рамках своих полномочий и должностных инструкций, по оказанию немедленной и квалифицированной медицинской помощи больному Скопину А.Г., а не занимались бы направлением в адрес редакции циничных отписок, то человек остался бы жив.

Почему В.Н. Хвостов и А.А. Макаренко не оказали медицинскую помощь Скопину А.Г. после повторной публикации 1 июня?

Мы вновь адресуем наш вопрос Генеральной прокуратуре РФ и прокуратуре Волгоградской области, которая не дала редакции свой ответ в установленный законом срок- 3 июля 2026 года.

Подробнее эта история описана редакцией в статье «Кто виноват в смерти Андрея Скопина» от 10 июня 2026 года. https://rsar.ru/index.php/home/817-kto-vinovat-v-smerti-andreya-skopina

Пока прокуратура ищет ответы на этот вопрос, выясняет кто виноват и почему, наша редакция скажет свое мнение: в смерти Андрея Скопина виноваты два «ответственных» начальника.

Это заместитель начальника УФСИН по Волгоградской области А. А. Макаренко и начальник ФКУ ЛИУ-15 УФСИН России по Волгоградской области В.Н. Хвостов. Они не приняли своевременных мер по спасению человека в рамках своих полномочий и должностных инструкций. Какое наказание понесут эти начальники? Ждем ответа от прокуратуры Волгоградской области.